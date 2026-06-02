Grupo Oesía inaugura su nueva sede en Bruselas para reforzar su presencia en el centro de decisiones de la UE y la OTAN

La apertura coincide con una etapa clave para la industria de defensa europea, donde la cooperación y la autonomía estratégica son prioridades.

En la inauguración participaron figuras destacadas del sector de defensa e instituciones europeas y españolas.

La nueva oficina facilita la interlocución con organismos europeos y actúa como puente entre Bruselas y las capacidades de Grupo Oesía en España.

Grupo Oesía ha inaugurado una nueva sede en Bruselas para reforzar su presencia en el centro de decisiones de la UE y la OTAN.

La presencia en Europa de las compañías de defensa españolas es clave para la proyección internacional de sus tecnologías. En este sentido, Grupo Oesía acaba de anunciar la apertura de su nueva sede en Bruselas.

Con este movimiento, según explican desde la compañía, Grupo Oesía refuerza su presencia en el centro de la toma de decisiones de la Unión Europea y de la OTAN, entornos clave para el desarrollo de proyectos de soberanía tecnológica y seguridad europea.

La nueva oficina responde al crecimiento de la actividad internacional de la compañía, que cuenta con una delegación permanente en Bruselas desde 2019 orientada a facilitar la interlocución con los diferentes organismos y actuar como puente con las capacidades de Grupo Oesía en España.

En la inauguración oficial de la nueva sede han estado presentes personas relevantes del ámbito institucional y del sector de la defensa en España y Europa, como José María Rodríguez Cosos, Embajador de España en Bélgica; Ricardo Martín Fluxá, presidente de TEDAE; y Diego de Ojeda, jefe de la Unidad en la Secretaría General de la Comisión Europea.

Durante el acto, Luis Furnells, presidente ejecutivo de Grupo Oesía, ha destacado la importancia estratégica de esta nueva sede belga.

"Tras culminar exitosamente el ciclo 2021-2025, iniciamos ahora una nueva etapa con el despliegue de nuestro plan estratégico más ambicioso", ha indicado Furnells.

"Una hoja de ruta que, bajo el lema Powered by Technology. Delivering Value, orientará nuestro rumbo hacia 2030 con un objetivo claro: consolidarnos como uno de los referentes europeos en tecnologías duales y capacidades críticas multidominio".

Asimismo, Luis Furnells ha indicado que, "en ese camino, esta sede ha desempeñado, desempeña y seguirá desempeñando un papel absolutamente clave".

La consolidación de Grupo Oesía en la capital europea se produce, explican, en un momento de gran relevancia para la industria de la defensa y la tecnología del continente, donde la cooperación entre países y la autonomía estratégica se han convertido en prioridades absolutas para los Estados miembro.