El sistema antidrones de Indra, en el equipo ganador de la categoría de rendimiento en los ejercicios TIE de la OTAN

El éxito en los TIE abre la puerta a Indra para participar en el ejercicio Baltic Trust 26 en Letonia, donde se simularán escenarios de ataque y defensa ante drones.

Las pruebas, realizadas en Países Bajos, reunieron a más de 60 sistemas y validaron la capacidad de Indra para integrarse en redes multinacionales y coordinar respuestas frente a amenazas aéreas.

Indra desplegó tecnologías como el sistema de mando y control C4ARMS, el sensor SmartEar y el inhibidor Bronter, demostrando alta interoperabilidad con soluciones de otros países.

El sistema antidrones de Indra participó en los ejercicios TIE 2026 de la OTAN y formó parte del equipo ganador en la categoría de rendimiento.

Los sistemas antidrones de Indra han participado en los ejercicios TIE (Technical Interoperability Exercise) 2026 de la OTAN, formando parte a su vez del equipo ganador en la categoría de rendimiento.

Entre las tecnologías desplegadas por la compañía española se encuentran el sistema de mando y control C4ARMS, el sensor de radiofrecuencia SmartEar y su inhibidor de radiofrecuencia Bronter.

Tal y como señalan en un comunicado, Indra ha demostrado su capacidad para integrarse e interoperar con sistemas y tecnologías de otros fabricantes y otros países, posicionándolos como una de las soluciones de "mayor rendimiento y mejor preparadas para formar parte de la arquitectura de defensa de la Alianza".

Durante las pruebas, llevadas a cabo en Países Bajos entre el 11 y el 22 de mayo, la compañía "logró uno de los niveles de interconexión más altos en un entorno que reunió a más de 60 sistemas y 40 soluciones de mando y control".

Dentro del grupo premiado, además de Indra, estaba Leonardo, OM Defence, Robin Radar Systems, Thales, Beephonix, Operational Solutions, Defsecintel y Rhode&Schwarz.

El resultado, explican en el mismo comunicado, abre la puerta a Indra a participar en el ejercicio Baltic Trust 26, previsto en Letonia en agosto, donde se llevarán a cabo escenarios operativos de ataque y defensa frente a drones, incluidos entornos degradados.

El objetivo de este tipo de ejercicios organizados por la Agencia de Comunicación e Información (NCIA) de la OTAN es determinar qué soluciones pueden integrarse en la arquitectura de defensa de la Alianza, interoperando de forma fluida con otros sistemas existentes.

Desde la tecnológica española destacan que "los productos C-UAS de Indra demostraron que forman parte de uno de los sistemas más completos y maduros que existen en este momento en el continente".

El ejercicio evaluó la interoperabilidad real de las capacidades C-UAS —detección, identificación y neutralización de objetivos— en escenarios operativos complejos, empleando para ello arquitecturas aliadas y estándares como el protocolo SAPIENT.

En este contexto, Indra demostró la capacidad de sus productos C-UAS para integrarse en redes multinacionales, intercambiar datos en tiempo real y coordinar toda la cadena de respuesta frente a amenazas aéreas no tripuladas, explican.

Las pruebas incluyeron su conexión con radares, sensores de radiofrecuencia y sistemas de mando y control de terceros, así como la validación de parámetros clave como la estabilidad del seguimiento, la integración sensor-C2, la identificación de objetivos y la eficacia de la cadena de neutralización.

La compañía también operó de forma conjunta y complementaria con sistemas de otros fabricantes, adaptándose a distintos requisitos operativos y confirmando la flexibilidad de su solución en un entorno marcado por la rápida evolución de la amenaza.

El ejercicio incorporó, asimismo, lecciones de conflictos recientes, como el uso creciente de drones interceptores.