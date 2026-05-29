Las tropas militares de Israel cruzan el río Litani y amplían su ofensiva en Líbano

Desde marzo, más de 3.300 personas han muerto y 1,2 millones de libaneses han sido desplazados debido a los combates y las órdenes de evacuación.

La escalada militar se produce en paralelo a esfuerzos diplomáticos en Washington para buscar un acuerdo de paz y el desarme de Hezbolá.

El primer ministro Benjamin Netanyahu y altos mandos militares han destacado que el objetivo es dañar sistemáticamente a Hezbolá y ampliar la presión sobre sus posiciones.

Las tropas israelíes han cruzado el río Litani y han avanzado hacia nuevas posiciones en el interior de Líbano, intensificando la ofensiva contra Hezbolá.

La guerra entre Israel y Hezbolá ha entrado en una nueva fase. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó este viernes que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han cruzado el río Litani, una de las principales referencias estratégicas del sur de Líbano, y han avanzado hacia nuevas posiciones en el interior del país.

El anuncio supone un nuevo paso en la intensificación de la campaña militar israelí contra el partido-milicia chií respaldado por Irán, en un momento en el que continúan los contactos diplomáticos para intentar consolidar el alto el fuego alcanzado el pasado 16 de abril.

Durante una visita a las tropas desplegadas en territorio libanés, Netanyahu aseguró que las fuerzas israelíes han ampliado significativamente el alcance de sus operaciones.

"Nuestras fuerzas han cruzado el Litani y han avanzado hacia las posiciones dominantes. También estamos operando en Beirut y en el valle de la Becá, a lo largo de todo el frente, y estamos asestando duros golpes a Hezbolá", afirmó el mandatario israelí en un vídeo difundido a través de redes sociales.

Netanyahu destacó además la moral de las tropas desplegadas en el terreno. "He hablado con las unidades que ahora están dentro del área y las escucho, y también escucho a los soldados, algunos de los cuales están aquí detrás de mí. Aquí hay un gran espíritu de combate", señaló.

Junto al primer ministro se desplazaron a la zona el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, y el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir.

Más allá de la zona de seguridad

El cruce del Litani representa un movimiento significativo dentro de la campaña terrestre israelí. El río discurre de este a oeste a unos 30 kilómetros de la frontera israelí y ha sido históricamente una referencia clave en las operaciones militares desarrolladas en el sur de Líbano.

El Ejército israelí ya había anunciado esta semana la ampliación de sus operaciones terrestres más allá de la zona de seguridad ocupada por sus tropas desde el alto el fuego de abril. Según Netanyahu, las fuerzas israelíes han ido aún más lejos, estableciendo posiciones al norte del Litani.

Fuentes de seguridad libanesas citadas por medios internacionales señalaron que unidades israelíes llegaron a cruzar el río antes de replegarse posteriormente.

"Dañar sistemáticamente" a Hezbolá

Horas antes, el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, había defendido los progresos de la ofensiva y aseguró que las tropas están logrando "avances" sobre el terreno.

El máximo responsable militar israelí subrayó que el objetivo de la campaña es "dañar sistemáticamente" a Hezbolá y sostuvo que "no hay lugar alguno para que sus miembros tengan inmunidad".

Las declaraciones se producen mientras Israel intensifica los bombardeos y las operaciones terrestres contra la organización chií en distintos puntos de Líbano, incluyendo el sur del país, el valle de la Becá y la capital, Beirut.

Diplomacia y guerra en paralelo

La escalada militar coincide con un nuevo esfuerzo diplomático impulsado por Estados Unidos. Representantes de defensa de Israel y Líbano participaron este viernes en Washington en reuniones auspiciadas por la Administración estadounidense con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo de paz entre ambos países y abordar el desarme de Hezbolá.

Las conversaciones también buscan reforzar el alto el fuego alcanzado el 16 de abril, que no ha logrado detener completamente los enfrentamientos transfronterizos.

Mientras continúan los contactos diplomáticos, el Ejército israelí ha ampliado las órdenes de evacuación para la población civil libanesa.

Tras ordenar inicialmente la salida de los habitantes situados al sur del Litani, las fuerzas israelíes extendieron esta semana las advertencias hasta la zona situada al sur del río Zahrani, unos diez kilómetros más al norte, declarando el área como zona de combate.

Más de 3.300 muertos desde marzo

Las actuales hostilidades a gran escala comenzaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, durante la ofensiva iniciada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán.

Desde entonces, los ataques israelíes han golpeado de forma continuada el sur y el este de Líbano, además de Beirut.

Según las autoridades sanitarias libanesas, más de 3.300 personas han muerto desde el inicio de la ofensiva y alrededor de 1,2 millones de libaneses se han visto obligados a abandonar sus hogares por los bombardeos y las órdenes de evacuación.

Por su parte, Israel sostiene que desde el comienzo de la escalada han muerto 23 soldados israelíes y cuatro civiles como consecuencia de los ataques de Hezbolá.

La entrada de las tropas israelíes más allá del Litani evidencia una ampliación de los objetivos militares de la campaña y aumenta la presión sobre Hezbolá en un momento en el que la vía diplomática intenta evitar que el conflicto derive en una guerra abierta de mayor alcance en el frente norte de Israel.