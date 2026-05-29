Alemania mantiene contactos con Airbus para ampliar la flota de A400M, el avión militar ensamblado en Sevilla

Airbus también estudia vender el A400M a países como Polonia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

La ampliación del pedido aseguraría empleo en la planta sevillana y daría continuidad a la producción más allá de esta década.

El nuevo lote incorporaría las últimas mejoras del A400M, como mayor carga, mejor conectividad y capacidades tácticas avanzadas.

Alemania negocia con Airbus la compra de entre 10 y 20 aviones A400M adicionales, ensamblados en Sevilla.

La Fuerza Aérea alemana se encuentra actualmente evaluando la ampliación de la flota de Airbus A400M, el avión de transporte ensamblado en Sevilla, tras recibir su pedido inicial de 53 unidades.

El Gobierno de Berlín y Airbus Defence and Space se encuentran manteniendo conversaciones para un segundo lote que comprendería entre 10 y 20 aparatos extra.

Las potenciales próximas aeronaves incorporarán las últimas evoluciones de la plataforma en las que se encuentra trabajando Airbus, según apunta el medio alemán Hartpunkt.

Esta versión más reciente responde al planteamiento de la compañía aeronáutica europea de acercar el A400M al teatro de operaciones, tomando un rol más táctico que hasta ahora.

La cartera de pedidos de Airbus para las instalaciones sevillanas es de 41 unidades pendientes, con un ritmo de ensamblaje de 8 unidades al año, incluidos los 13 restantes del pedido de España.

Hoy por hoy, el trabajo asegurado abarca hasta finales de esta década, por lo que un pedido extra de hasta 20 aeronaves aumentaría de forma notable la carga de trabajo y daría oxígeno para la planta de San Pablo.

Además de Alemania, Airbus tiene en su foco otros países como Polonia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

"Europa ha identificado un déficit en el transporte aéreo militar", explicó Dulce Muñoz, vicepresidenta de Airbus y responsable de los programas de desarrollo del A400M, en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL hace dos meses.

Nueva versión del A400M

Airbus se encuentra actualmente trabajando en el desarrollo del denominado Block 0.

Se trata de la primera evolución del A400M que incrementará de 37 a 40 toneladas la capacidad de carga y mejorará algunos aspectos fundamentales como las radios, la conexión satelital y mejoras en la información táctica.

De forma paralela, la compañía también está planteando un siguiente bloque de capacidad, que estará disponible en 2029, y que abre la plataforma al terreno más táctico.

Entre las nuevas capacidades que están sobre la mesa se encuentran algunas muy importantes como el despliegue de drones o incluso el lanzamiento de misiles, acercándose de esta manera al concepto del C-130 Hercules estadounidense.

El espacio interior del A400M podría convertirse en una estación ISR (Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento) al incorporar equipos específicos para ello, o también como plataforma para operaciones especiales de toda índole.

Una potencial aplicación sería la de servir como nodo de comunicaciones para incrementar el ancho de banda y la cobertura en un despliegue determinado.

Otros dos escenarios planteados desde Airbus son el de incorporar sistemas de guerra electrónica —un campo en verdadero auge tras la guerra en Ucrania— y la capacidad de apagafuegos con un tanque de 20.000 litros.