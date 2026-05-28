Los trabajadores de Santa Bárbara en Alcalá de Guadaíra piden a Defensa el desbloqueo de los programas industriales

Santa Bárbara Sistemas espera la adjudicación de nuevos contratos, incluyendo la modernización de los Leopard, mientras mantiene programas activos con Letonia y Reino Unido.

Los sindicatos UGT y CCOO advierten que el estancamiento de contratos afecta la actividad en la planta y podría ocasionar la pérdida de capacidades industriales.

La parálisis de proyectos como la modernización del Leopard amenaza la estabilidad laboral de más de 500 familias y pone en riesgo empleos directos e indirectos.

Los trabajadores de Santa Bárbara en Alcalá de Guadaíra reclaman al Ministerio de Defensa el desbloqueo de programas industriales paralizados.

El personal de la planta de Santa Bárbara Sistemas en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) han trasladado su preocupación al Ministerio de Defensa por la paralización de algunos programas que darían carga de trabajo a las instalaciones.

Según han trasladado en un comunicado, la situación de incertidumbre "ve amenazada la estabilidad" de "más de 500 familias" por esta parálisis de proyectos como la modernización del Leopard.

Los trabajadores instan al Ministerio a "actuar con responsabilidad y garantizar la continuidad de la actividad y el empleo" en la factoría sevillana, tal y como recoge EuropaPress.

Han subrayado que la paralización de los programas genera un "escenario que invita a la preocupación" debido a la "pérdida de personal cualificado" que "puede acabar afectando a proyectos" en marcha como el 8x8 'Dragón', lo que "pondría en riesgo" los plazos y compromisos alcanzados por la compañía con el conglomerado Tess Defence —liderado por Indra— y el Ministerio de Defensa.

"A esto se suma el riesgo de destrucción de empleo en una empresa privada asentada sobre instalaciones del Ministerio de Defensa, lo que cuestiona el retorno social e industrial a dichas infraestructuras", han explicado.

Si la situación continúa, aseguran, "podrían perderse capacidades industriales difíciles de recuperar y debilitarse el conjunto del sector".

Los sindicatos UGT y CCOO han advertido esa misma parálisis de algunos de los contratos que han impulsado desde el Ministerio de Defensa, algo que "imposibilita" el desempeño de la actividad en la planta y "pone en peligro" el futuro y el empleo de más de 400 trabajadores, entre directos e indirectos.

Como adelantó en exclusiva EL ESPAÑOL hace unas semanas, el programa VAC adjudicado a Tess Defence está encallado desde hace meses y se somete actualmente a una importante revisión técnica por parte del Ministerio de Defensa.

Se trata, junto con el 8x8 'Dragón', de un contrato aprobado que daría trabajo a todo el conglomerado Tess.

De igual manera, fuentes consultadas por este periódico, han explicado que desde Santa Bárbara Sistemas esperan que se les adjudique el programa de modernización de los Leopard, un contrato que podría alcanzar los 2.000 millones de euros.

Asimismo, la compañía tiene otros programas en activo en obuses remolcados y otros carros de combate Leopard, así como algunos contratos internacionales con Letonia y Reino Unido.