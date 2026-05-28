Defensa sitúa como “prioridad estratégica” la inversión de más de 5.000 millones en defensa aérea y antimisil

España ha consolidado el gasto en defensa en el 2% del PIB, cumpliendo el compromiso adquirido con la OTAN, y descarta aumentarlo al 5%.

La operatividad de los Harrier AV-8B de la Armada se extenderá hasta 2032, garantizando la capacidad aeronaval y anfibia española.

Se modernizarán sistemas como el Patriot y se adquirirán nuevas capacidades NASAM para mejorar la protección frente a drones y misiles.

El Gobierno sitúa la defensa aérea y antimisil como prioridad estratégica, con una inversión superior a 5.000 millones de euros.

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, defendió este miércoles en la Comisión de Defensa del Senado la estrategia de modernización militar del Gobierno y aseguró que España ha situado la defensa aérea y antimisil entre sus “prioridades estratégicas fundamentales”, con una inversión superior a los 5.000 millones de euros destinada a reforzar estas capacidades.

Durante su comparecencia, Valcarce respondió a las críticas del senador del PP José Antonio Monago, que cuestionó la falta de planificación y transparencia del Ejecutivo en defensa. El popular advirtió de que "las amenazas aéreas ya no son un escenario lejano" y pidió explicaciones sobre la capacidad real de España frente a ataques con drones o misiles balísticos.

Valcarce defendió que el Gobierno actúa “en plena coherencia con las prioridades definidas tanto por la Unión Europea como por la OTAN” y detalló que entre las principales actuaciones figura “la modernización y ampliación del sistema Patriot del Ejército de Tierra para mejorar la capacidad de interceptación frente a misiles balísticos tácticos, aeronaves y amenazas de alta velocidad”.

Y señaló, además, que el Ejecutivo está reforzando la interoperabilidad de España con la OTAN mediante nuevas capacidades de defensa aérea. En este sentido, destacó “la adquisición y despliegue de nuevas capacidades NASAM”, especialmente diseñadas “para hacer frente a drones, misiles de crucero y aeronaves hostiles”.

La secretaria de Estado añadió que en el ámbito naval se está trabajando en “la modernización de las fragatas F-100 y el desarrollo de las nuevas F-110”, equipadas con “radar de última generación y arquitectura del sistema de combate Aegis”.

Un Harrier despegando del buque 'Juan Carlos I' en una imagen de archivo. Luis Díaz-Bedia Astor Armada

Otro de los asuntos abordados fue el futuro de la aviación embarcada de la Armada tras la retirada prevista de los Harrier AV-8B. Monago advirtió de que España podría perder “la capacidad de ala fija embarcada”, lo que afectaría “directamente a la operatividad de nuestra Armada y a la capacidad de proyección militar de España”.

Valcarce respondió que el Ejecutivo ha logrado extender la operatividad de la flota Harrier “hasta 2032 mediante la adquisición de repuestos y el fortalecimiento de las capacidades de la industria nacional”.

José Antonio Monago, senador del PP.

Con esta respuesta, la secretaria de Estado aludió, sin mencionarlo, al anuncio que realizó en septiembre del año pasado el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA), Antonio Piñeiro, quien explicó que se pretende prorrogar la vida útil de los Harrier de la 9ª Escuadrilla Aeronaves con ayuda de Airbus. “A ver si llegamos al 2032”, señaló.

Además, sostuvo que el buque portaeronaves Juan Carlos I (L-61) “conserva capacidad de proyección de fuerza gracias a su carácter polivalente” y a la integración del grupo anfibio de la Armada, que permite el despliegue de tropas, vehículos y material mediante helicópteros y embarcaciones.

“España seguirá disponiendo de una capacidad aeronaval y anfibia de primer nivel plenamente operativa y de gran valor estratégico”, afirmó.

Sobre el 5% del PIB

En materia presupuestaria, Valcarce reiteró que el objetivo del Ejecutivo pasa por consolidar el gasto en defensa en el 2% del PIB, compromiso adquirido en la cumbre de Gales de 2014. “Es este Gobierno el que ha materializado que España lo cumpliera en 2025”, sostuvo.

La secretaria de Estado reiteró que el objetivo del Gobierno es consolidar una inversión en defensa equivalente al 2% del PIB y rechazó elevar el gasto militar hasta el 5%. “El Gobierno de España mantiene una postura clara. No se estima necesario asumir un gasto militar del 5% del PIB”, afirmó.

Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Defensa.

Valcarce subrayó además que tanto la OTAN como el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) han confirmado que España alcanzó en 2025 el compromiso del 2% del PIB en defensa.

Programas de Modernización

Sobre los contratos de modernización autorizados por el Consejo de Ministros el 18 de noviembre de 2025, la secretaria de Estado aseguró que “la totalidad de los contratos se encuentra adjudicada y formalizada” y que todos los programas “han entrado ya en fase de ejecución material”. Asimismo, afirmó que “el grado de ejecución presupuestaria de los 35 programas del plan está al 100% en ejecución”.

Monago cerró su intervención denunciando la falta de información parlamentaria sobre algunos de estos programas. “Algunas de estas informaciones las hemos pedido por escrito. Algunas de estas informaciones las hemos tenido que llevar a tribunales”, aseguró.