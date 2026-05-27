La Fundación Feindef presenta la Feria de Defensa y Seguridad de 2027 al cuerpo diplomático acreditado en España

El Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, con más de 10.400 millones de euros, impulsa el fortalecimiento de la industria de defensa española y la cooperación internacional.

FEINDEF ha experimentado un crecimiento notable, con previsión de superar los 63.000 visitantes profesionales, 800 expositores y 100 delegaciones oficiales en su próxima edición en mayo de 2027.

El evento reunió a representantes de 34 países y autoridades españolas, resaltando el papel de FEINDEF como plataforma clave de cooperación y alianzas en el sector de defensa.

La Fundación Feindef presentó la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España 2027 (FEINDEF 27) al cuerpo diplomático acreditado en España, destacando su dimensión internacional.

La Fundación Feindef celebró este martes en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden) un acto institucional dirigido al cuerpo diplomático acreditado en España con el objetivo de presentar la próxima edición de la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España, FEINDEF 27, e impulsar su dimensión internacional.

El encuentro ha reunido a representantes de 34 países, junto a autoridades civiles y militares españolas, y ha contado con la participación del director general de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa, teniente general Miguel Ivorra, y del presidente de la Fundación Feindef, Ángel Olivares.

Durante su intervención, Olivares destacó la evolución de Feindef como una de las principales plataformas internacionales del sector, subrayando su capacidad para conectar instituciones, industria y capacidades. “En pocos años se ha consolidado como un entorno clave orientado a generar cooperación y resultados”, afirmó.

Hoy hemos presentado FEINDEF 27 al cuerpo diplomático y a los agregados de defensa acreditados en España en un acto celebrado en el CESEDEN, reforzando la proyección internacional de FEINDEF como uno de los principales puntos de encuentro del sector de defensa y seguridad en… pic.twitter.com/lF5aJqv0Na — FEINDEF (@FEINDEF_) May 26, 2026

El presidente de la Fundación incidió en que Feindef ha superado el concepto tradicional de feria para convertirse en un espacio que facilita alianzas, proyectos conjuntos e interacción internacional, en un contexto geopolítico cada vez más exigente.

Asimismo, puso en valor el respaldo del Ministerio de Defensa y el apoyo del tejido industrial, representado por TEDAE y AESMIDE, como factores clave de su crecimiento.

Olivares enmarcó también el desarrollo de la feria en el actual entorno estratégico, destacando el posicionamiento de España como un socio fiable con una base industrial innovadora e integrada en programas europeos, respaldada por un incremento sostenido de la inversión en defensa.

Por su parte, el teniente general Miguel Ivorra situó FEINDEF 27 en un momento especialmente relevante para la seguridad internacional y europea. En este sentido, señaló que la feria debe entenderse como una herramienta para proyectar el papel de España en el actual escenario estratégico global.

Ivorra subrayó el papel central de la industria de defensa en la disuasión, la preparación operativa y la soberanía tecnológica, así como el esfuerzo nacional por fortalecer la Base Industrial y Tecnológica de la Defensa.

En este marco, destacó el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, dotado con más de 10.400 millones de euros, como palanca para consolidar una industria competitiva e innovadora.

Asimismo, incidió en la necesidad de avanzar en la cooperación internacional, señalando que la autonomía estratégica debe construirse mediante la colaboración entre aliados y el desarrollo conjunto de capacidades.

En este contexto, destacó el papel de FEINDEF como plataforma para impulsar alianzas y conectar a industrias, instituciones y Fuerzas Armadas.

Notable crecimiento

FEINDEF ha experimentado un notable crecimiento en sus últimas ediciones. En 2025 superó los 43.000 visitantes profesionales, reunió a 628 empresas expositoras y contó con la participación de representantes de 68 países, además de más de 90 delegaciones internacionales y organismos como la OTAN, la Unión Europea o la Agencia Europea de Defensa.

La próxima edición, FEINDEF 27, se celebrará del 18 al 20 de mayo de 2027 en IFEMA Madrid y aspira a consolidar esta tendencia. A un año del evento, el espacio contratado ya supera en un 21% al total ocupado en la edición anterior.

La organización prevé alcanzar más de 63.000 visitantes profesionales, cerca de 90.000 metros cuadrados de exposición, 800 expositores —300 de ellos internacionales— y 100 delegaciones oficiales.

En este contexto, la Fundación Feindef ha trasladado al cuerpo diplomático la importancia de su papel como facilitador de relaciones internacionales, invitando a embajadores y agregados de Defensa a promover la participación de sus países en la próxima edición.