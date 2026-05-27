Defensa desvincula la posición de España sobre Irán de las "excelentes relaciones estratégicas" con EEUU

España reafirma que su postura es compatible con sus compromisos en la OTAN, la UE y la ONU, y que sigue cumpliendo los convenios de defensa con Estados Unidos.

El Gobierno español ha denegado el uso de las bases y del espacio aéreo solo para operaciones vinculadas directamente a la guerra de Irán, decisión calificada como legal y coherente con el derecho internacional.

Las bases de Rota y Morón siguen funcionando con normalidad conforme al acuerdo bilateral vigente entre España y Estados Unidos.

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha asegurado este miércoles que no existe contradicción entre el rechazo del Gobierno de España a la guerra de Irán y el mantenimiento de "excelentes relaciones estratégicas" con Estados Unidos, al que ha definido como "un aliado fundamental".

Durante su comparecencia en la Comisión de Defensa del Senado, Valcarce ha subrayado que las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla), de uso conjunto, funcionan con "plena normalidad" conforme al acuerdo bilateral con Estados Unidos, que "sigue vigente", a pesar del veto del Gobierno a Washington para usar las bases militares en el marco de su ofensiva contra Irán.

En este sentido, ha recalcado que España "ha mantenido y mantiene" todos sus compromisos en materia de defensa colectiva y cooperación estratégica.

Así ha respondido a las preguntas lanzadas por el viceportavoz del PP en la comisión, José Antonio Monago, que se ha interesado por el uso que Estados Unidos está haciendo de las bases al apreciar que el Ejecutivo incurre en "contradicciones"

La secretaria de Estado ha explicado que el funcionamiento de ambas instalaciones se rige por el convenio de cooperación para la defensa entre España y Estados Unidos, "plenamente vigente". En ese marco, el Gobierno adoptó "una decisión concreta y limitada": denegar la autorización para el uso de las bases y del espacio aéreo español "exclusivamente para actuaciones directamente vinculadas a la guerra de Irán".

Ha defendido la decisión de negar el uso de las bases a Washington como "legal" y "coherente" con la posición del Gobierno de rechazo a la guerra por considerarla contraria al ordenamiento jurídico internacional. Además, ha recordado que "otros aliados adoptaron las mismas medidas".

Cambio de contexto

Valcarce ha insistido en que lo que ha variado no es el valor del convenio ni la relación bilateral con Estados Unidos, sino el contexto específico en el que se produjo la solicitud estadounidense, en referencia a la guerra de Irán.

Asimismo, ha reiterado que la postura del Gobierno español es "plenamente compatible" con sus compromisos como aliado en el marco de la OTAN, la Unión Europea y Naciones Unidas.

"España ha mantenido en todo momento una actuación coherente con el derecho internacional, la defensa de la seguridad colectiva y el respeto a los compromisos adquiridos con nuestros socios y aliados. Nuestra política exterior y de defensa se basa en la cooperación y lealtad con nuestros aliados, siempre desde el respeto al ordenamiento jurídico internacional y a los derechos humanos", ha afirmado.

En relación con Estados Unidos, ha destacado que España mantiene vínculos propios de países aliados que comparten valores democráticos, compromisos internacionales y "una larga y fructífera cooperación estratégica".

Por todo ello, ha concluido, España sigue cumpliendo los convenios relativos a las bases de Rota y Morón.