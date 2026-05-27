El buque de acción marítima 'Rayo' vigila a tres barcos de la Marina rusa en el Mediterráneo

Estas operaciones forman parte de las misiones permanentes de la Armada para garantizar la seguridad marítima y la disuasión dentro del marco de la OTAN.

La vigilancia comenzó al sur de Mallorca, en la Zona Económica Exclusiva española, y se mantuvo hasta que los barcos rusos alcanzaron aguas portuguesas.

Los buques rusos, una corbeta, una fragata y un buque de aprovisionamiento, acompañaban a dos mercantes en dirección oeste por el Mediterráneo.

El buque de acción marítima 'Rayo' de la Armada española ha escoltado y monitorizado a tres barcos de la Marina rusa en su paso por el Mediterráneo.

El buque de acción marítima 'Rayo' ha escoltado y monitorizado a tres embarcaciones de la Marina de Rusia a su paso por el mar Mediterráneo, según ha informado este miércoles el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

El EMAD ha precisado que se trataba de una corbeta, una fragata y un buque de aprovisionamiento rusos que acompañaban a dos mercantes durante su navegación hacia el oeste del Mediterráneo.

La localización y posterior seguimiento de las unidades rusas se inició al sur de Mallorca, coincidiendo con su entrada en aguas de la Zona Económica Exclusiva española. Desde ahí, el 'Rayo' les vigiló de forma continua durante su tránsito por el mar de Alborán y el cruce del estrecho de Gibraltar, finalizando el seguimiento cuando los buques llegaron a la Zona Económica Exclusiva portuguesa.

Seguimiento y control desde el BAM 'Rayo' a buques rusos en la costa española Emad

Estas actuaciones de presencia, vigilancia y disuasión se enmarcan dentro de las misiones permanentes de la Armada orientadas a garantizar la seguridad marítima, preservar la libertad de navegación y contribuir a la disuasión colectiva dentro de la OTAN.

EL MOM

El Mando Operativo Marítimo (MOM), integrado en la estructura operativa de las Fuerzas Armadas y subordinado al Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), es responsable del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión en los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional.

Con sede en Cartagena, está al mando del Almirante de Acción Marítima (ALMART), vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa.