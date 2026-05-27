Airbus Helicopters quiere replicar el éxito industrial español en Canadá y abre la puerta a una nueva fábrica

Canadá es el mayor centro de operaciones de Airbus fuera de Europa, con más de 5.000 empleados y presencia en Ontario y Québec.

Airbus Helicopters está interesada en proyectos para las Fuerzas Armadas, la Guardia Costera y la Real Policía Montada de Canadá.

La compañía busca replicar en Canadá el éxito industrial logrado en España, donde Albacete es referente en fabricación de fuselajes para helicópteros.

Airbus Helicopters considera abrir una fábrica en Canadá si obtiene contratos en los programas de adquisición de helicópteros del gobierno canadiense.

La filial de ala rotatoria Airbus Helicopters abre la puerta a la fabricación de aeronaves en Canadá, incluyendo para exportación, si resulta adjudicataria de los diferentes programas de adquisición que preparan desde Ottawa.

"Está claro que, si los helicópteros de Airbus son seleccionados para alguna de las grandes campañas que se avecinan y existe un proyecto industrial vinculado a este contrato, se presenta una oportunidad para exportar al mercado mundial lo que se fabricaría aquí", ha explicado Oliver Michalon, vicepresidente ejecutivo de negocios globales de Airbus Helicopters, tal y como recoge Bloomberg.

Michalon mencionó también el éxito de España, que hace dos décadas se encontraba en la misma situación que Canadá y, desde entonces, se ha convertido en una de las regiones más importantes de Airbus, a la par de Francia y Alemania. "Lo hemos hecho, sabemos cómo hacerlo".

"Vendemos helicópteros a 170 países de todo el mundo y no todo tiene que provenir necesariamente de nuestras principales plantas en Francia o Alemania", ha afirmado durante la misma entrevista.

En España, Airbus Helicopters tiene sus cuarteles generales en Albacete, donde se ha erigido como una de las plantas de referencia en la fabricación de fuselajes traseros para helicópteros y produce algunas secciones para el NH90.

El Ministerio de Defensa de Canadá ha puesto en marcha una estrategia de impulso de la industria de defensa en el país americano con el objetivo de incrementar el presupuesto militar.

En particular, al igual que se está experimentando en Europa, el objetivo es reforzar el tejido nacional para reducir la dependencia de actores extranjeros. En el caso de Ottawa, esencialmente de Washington DC.

Por parte de Airbus, la compañía europea tiene el foco puesto en tres proyectos de helicópteros, incluyendo programas para las Fuerzas Armadas, la Guardia Costera y la Real Policía Montada.

Michalon afirmó durante su intervención que Airbus ha estado dialogando con funcionarios gubernamentales sobre sus necesidades de helicópteros y cómo generar mayor valor para el mercado interno. Así como la posibilidad de abrir la producción a la exportación.

El vicepresidente de Airbus Helicopters afirmó que su compañía no tiene preferencias por ninguna de las regiones de Canadá para levantar la factoría.

Además, la experiencia de la europea en territorio canadiense no sería una novedad. Canadá representa el mayor centro de operaciones de Airbus fuera de Europa, con presencia en Ontario y Québec, donde da trabajo a más de 5.000 personas.

Canadá, que en 2025 destinó el 2% del PIB a defensa como parte del compromiso con la OTAN, tiene el objetivo de alcanzar el 5% en 2035 al mismo tiempo que vive un importante distanciamiento con la Administración Trump, replanteándose incluso la cancelación de las compras de F-35.