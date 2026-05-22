Tailandia adquiere a Airbus otros dos C295 y amplía su flota hasta los cinco aviones

Airbus ha firmado una alianza con Thai Aviation Industries para el mantenimiento y formación avanzada de los C295 tailandeses.

El C295 puede transportar hasta 70 soldados o 49 paracaidistas y operar en pistas no preparadas, además de realizar lanzamientos de carga y evacuaciones médicas.

Los nuevos aviones serán ensamblados en Sevilla y el primero se entregará en la primera mitad de 2029.

La Real Fuerza Aérea Tailandesa ha adquirido a Airbus Defence and Space dos aviones C295 en configuración de transporte táctico, lo que reforzará las capacidades de defensa de Bangkok. Ambas aeronaves serán operadas por la 46.ª División desde la base aérea de Phitsanulok, según ha detallado este viernes el gigante aeroespacial a través de un comunicado.

Con estas dos nuevas unidades, el país sudasiático amplía su flota de C295 hasta los cinco aviones, dado que el Real Ejército Tailandés opera, desde 2016, tres de estos aparatos en misiones de transporte de carga y tropas.

Las unidades se ensamblarán en las instalaciones que Airbus posee en Sevilla y, según el cronograma dado a conocer, la entrega del primer avión está prevista para la primera mitad de 2029.

Tal como destaca su fabricante, los C295 en configuración de transporte tienen capacidad para transportar 70 soldados o 49 paracaidistas, despegar y aterrizar en pistas no preparadas, realizar lanzamientos de carga y paracaidistas, así como evacuaciones médicas.

Asimismo, Airbus ha sellado una alianza con Thai Aviation Industries (TAI) para el mantenimiento de los C295 tailandeses, a través de métodos de formación avanzada.

Tailandia es uno de los siete países de la región Asia-Pacífico que operan el C295. La aeronave de Airbus es líder en su segmento con un 85% de la cuota de mercado, con un total de 333 pedidos procedentes de 39 países de cuatro continentes. Hasta la fecha, la flota mundial de C295 ha acumulado 750 000 horas de vuelo.