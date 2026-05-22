Robles despide a los militares del contingente BRILIB XLV que echará el cierre a la misión de paz de la ONU en Líbano

Robles ha reconocido tanto el trabajo de los militares como el apoyo fundamental de sus familias durante la misión.

España lidera el Sector Este de UNIFIL, donde participan también batallones de India, Nepal e Indonesia, y contribuye con 337 de los casi 650 efectivos del contingente.

El Ministerio de Defensa destacó que, a pesar de los ataques e incursiones israelíes, los cascos azules siguen cumpliendo su misión en la región.

La ministra Margarita Robles ha despedido al contingente BRILIB XLV, que realiza el último relevo español en la misión de la ONU en Líbano (UNIFIL), cuyo mandato expira el 31 de diciembre.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha despedido este viernes a parte del contingente BRILIB XLV, que releva a la operación ‘Libre Hidalgo’ para integrarse en la misión de paz de Naciones Unidas en Líbano (UNIFIL), en lo que ha definido como "un despliegue muy importante en favor de la paz en la región".

Este relevo será el último de militares españoles en la misión UNIFIL, cuyo mandato expira el próximo 31 de diciembre.

El Ministerio ha subrayado que, "pese a los continuos ataques e incursiones del Ejército israelí, los cascos azules mantienen el cumplimiento de su misión". En esta línea, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha querido reconocer la labor de los militares, recordando que "España se siente muy orgullosa del trabajo que realizan" y poniendo en valor el prestigio internacional de las Fuerzas Armadas.

A través de un comunicado, Defensa ha recordado que este contingente español lidera el Sector Este de UNIFIL, en el que se despliegan batallones de otros países como India, Nepal e Indonesia. En total, la misión UNIFIL cuenta con más de 11.000 efectivos y España participa en el dispositivo desde septiembre de 2006.

Robles ha tenido unas palabras de reconocimiento a las familias y ha reivindicado que "tan importante como la labor que realizan los militares, es el apoyo de las familias que siempre están ahí y que también son parte fundamental".

Integrantes de la Brilib XLV en la Base Aérea de Torrejón. Rubén Somonte MDE

Los integrantes del nuevo contingente BRILIB, que ha sido generado por el Mando de Tropas de Montaña 'Roncesvalles', con regimientos en Pamplona y Jaca, han expresado a Robles su total disposición para iniciar esta misión, en la que las Fuerzas Armadas españolas están comprometidas desde hace casi 20 años.

El Mando de Tropas de Montaña liderará la Brigada Multinacional Este desde el 22 de mayo, aportando 337 hombres y mujeres de los casi 650 que componen el contingente.

En paralelo al despliegue, Robles tiene previsto dar la bienvenida este viernes por la noche en Torrejón al personal integrante de la tercera y última rotación del contingente BRILIB XLIV, integrada por 255 militares, entre ellos el general de división Antonio Ramón Bernal.