España y Estados Unidos renuevan el convenio sobre Morón y Rota pese al conflicto entre Trump y Sánchez

La base militar de Rota tras la negativa de Sánchez de permitir su uso por parte de Estados Unidos. Eduardo Briones Europa Press Cádiz

Las claves

Las claves Generado con IA España y Estados Unidos han renovado el Convenio de Cooperación para la Defensa, permitiendo el uso conjunto de las bases militares de Rota y Morón por al menos un año más. El acuerdo entre ambos países sigue vigente pese a los enfrentamientos entre Pedro Sánchez y Donald Trump, especialmente por el uso de las bases en el conflicto con Irán. Estados Unidos necesita autorización expresa del Gobierno español para utilizar las bases con fines distintos a los previstos en el convenio bilateral. Han surgido amenazas y posibles represalias de Estados Unidos, como la suspensión de España de la OTAN, aunque no existen mecanismos para ello y el impacto sería limitado.

Estados Unidos y España seguirán utilizando conjuntamente las bases militares de Rota en Cádiz y Morón de la Frontera en Sevilla, después de que se renovara el Convenio de Cooperación para la Defensa entre ambos países.

Se trata de un acuerdo que se renueva cada año alrededor de estas fechas si ninguna de las dos partes pide lo contrario. Por lo tanto, durante al menos un año seguirán funcionando como hasta ahora, en un uso conjunto que comenzó en el año 1988.

La renovación del convenio ha pasado desapercibido, puesto que no ha motivado ningún acto especial en la Base Naval de Rota, según aseguran fuentes de la Armada española. Esto sucede pese a los constantes enfrentamientos entre Pedro Sánchez y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha expresado en distintas ocasiones su descontento tanto con la OTAN como con España en particular.

El Convenio establece que las bases pueden ser utilizadas por Estados Unidos a pesar de estar bajo soberanía española, mediante un acuerdo bilateral. Este mismo, solo ha sido actualizado mediante protocolos de enmienda en 2002, 2012, aunque entró en vigor en 2013, y en 2015.

En esta última ocasión, las modificaciones se realizaron para amparar la llegada de unos destructores estadounidenses a la base de Rota, para así conformar el escudo antimisiles de la OTAN.

El convenio se renueva automáticamente cada año, según recoge el artículo 69 de este mismo. A su vez, el artículo 2 de este texto se establece que España concede a Estados Unidos el uso de determinadas instalaciones para objetivos bilaterales o multilaterales previstos en el propio convenio. En caso de que Estados Unidos quiera utilizar las bases para otros fines, necesitan la autorización expresa del Gobierno español.

El enfrentamiento entre Sánchez y Trump

Precisamente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya ha expresado en varias ocasiones su frustración a la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez de permitirles utilizar las bases de Morón y Rota dentro del marco de su ofensiva junto a Israel contra Irán.

Los destructores estadounidenses situados en Rota refuerzan la seguridad de Europa, el Mediterráneo y el Atlántico y acortan los tiempos de respuesta de la Marina estadounidense. Por otro lado, la de Morón, funciona como como plataforma para operaciones sobre todo en África y Oriente Próximo, por lo que juega un papel clave dentro del conflicto actual en esa zona.

Sin embargo, el presidente Sánchez no ha permitido que los estadounidenses usen sus bases para su ofensiva contra Irán, algo que el presidente Trump ha tachado en varias ocasiones de inadmisible. En esta misma línea, otros países de la OTAN que no han apoyado a Estados Unidos en su ofensiva o en el desbloqueo del estrecho de Ormuz también han sufrido las amenazas del estadounidense.

Precisamente, este jueves, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, indicó en una rueda de prensa antes de partir a una reunión de la OTAN que el presidente Trump estaba "decepcionado" con España por su posición respecto a este asunto. Además, cuestionó la utilidad que podía tener la OTAN en relación a Washington.

Pero este enfrentamiento no se ha quedado solo en palabras. Hace una semanas salió a la luz un correo interno del Pentágono en el que se barajaban distintas represalias contra España y otros países de la Alianza. Entre estas medidas se encontraban suspender a España de la OTAN o revisar la posición estadounidense respecto a la soberanía de Reino Unido sobre las islas Malvinas frente a Argentina, que hasta ese punto respaldaban sin reticencias.

Sin embargo, en el correo no se mencionan las formas en las que el Gobierno estadounidense podría llevar esto a cabo, puesto que no hay mecanismos dentro del tratado de la OTAN que permitan excluir a un miembro.

Asimismo, la medida no tendría gran recorrido puesto que la suspensión de España tendría un efecto limitado sobre las operaciones estadounidenses, como indica el propio correo electrónico.

De esta manera, el propósito sería simbólico para reducir "la sensación de privilegio de los europeos", según aseguró una de las fuentes citadas por Reuters, agencia que filtró el correo.

Pero este episodio no ha sido el único dentro del enfrentamiento entre ambos líderes. Trump ya amenazó a principios de abril con retirar las tropas estadounidenses de España y Alemania.