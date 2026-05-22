El Ejército español desplegado en Letonia logra el segundo puesto en la competición multinacional ‘Iron Spear 26’

España refuerza su posición como uno de los contingentes más capacitados dentro de la estructura multinacional de la OTAN en el flanco este.

La competición, celebrada en el campo de maniobras de Adazi, puso a prueba la precisión, rapidez y coordinación de los equipos en condiciones diurnas y nocturnas.

Las tripulaciones españolas destacaron en la categoría de carros de combate, quedando solo por detrás de Suecia y Polonia, y rozaron el podio en vehículos de combate de infantería.

El Ejército español en Letonia logró el segundo puesto en la competición multinacional 'Iron Spear 26' entre 22 equipos de ocho países de la OTAN.

El contingente español desplegado en Letonia (F/E Letonia XVIII) ha logrado un destacado segundo puesto en la clasificación general de la competición multinacional ‘Iron Spear 26’, celebrada en el campo de maniobras de Adazi, consolidando así su alto nivel de preparación y eficacia operativa en el marco aliado.

A lo largo de cuatro intensas jornadas de ejercicios con fuego real, 22 equipos de ocho países de la OTAN —Canadá, España, Francia, Italia, Noruega, Polonia, Países Bajos y Suecia— pusieron a prueba sus capacidades en escenarios exigentes, combinando precisión, rapidez y coordinación en el empleo de carros de combate y vehículos de combate de infantería, tanto en condiciones diurnas como nocturnas.

En este exigente entorno, los militares españoles demostraron una notable solvencia táctica. Las tripulaciones del Subgrupo Táctico Mecanizado (SGTMZ), integrado en la Brigada Multinacional en Letonia, alcanzaron el tercer puesto en la categoría de carros de combate, solo por detrás de Suecia y Polonia, mientras que en la modalidad de vehículos de combate de infantería rozaron el podio frente a algunos de los equipos más competitivos de la Alianza.

La competición, que combina la precisión en el abatimiento de blancos con la rapidez de ejecución, pone de relieve la elevada cualificación de las unidades participantes.

En este contexto, el resultado obtenido por España refuerza su posición como uno de los contingentes más capaces y fiables dentro de la estructura multinacional desplegada en el flanco este.

Carro de combate español ‘Leopardo 2E’ haciendo fuego sobre un objetivo. Emad

Este tipo de ejercicios contribuye de manera directa a mejorar la interoperabilidad entre aliados, perfeccionar procedimientos y fortalecer la cohesión, elementos clave para garantizar una disuasión eficaz y una defensa sólida en el entorno euroatlántico.

El contingente F-E Letonia XVIII, bajo control operativo del Mando de Operaciones (MOPS), se articula principalmente sobre unidades de la Brigada ‘Guadarrama’ XII, apoyadas por capacidades de la Brigada Logística y del Mando de Artillería de Campaña, entre otras.

Presencia avanzada de la OTAN

La presencia avanzada de la OTAN en el flanco oriental constituye un pilar esencial de su estrategia de disuasión y defensa. Este despliegue, de carácter sostenible, proporcionado y rotatorio, refleja el firme compromiso de la Alianza con la seguridad euroatlántica en un contexto estratégico en evolución.

Actualmente, esta presencia se materializa en ocho grupos de combate multinacionales liderados por países marco —entre ellos España en Eslovaquia— y reforzados por contribuciones de aliados. El adiestramiento conjunto sobre el terreno evidencia un alto grado de cohesión, preparación y capacidad de respuesta.

Vehículo de combate de infantería 'Pizarro' durante la competición.

España desempeña un papel relevante en la Brigada Multinacional de la OTAN en Letonia, liderada por Canadá, mediante la aportación de capacidades acorazadas y mecanizadas de primer nivel, como los carros de combate Leopardo 2E y los vehículos de combate de infantería Pizarro.

El contingente se completa con unidades de Artillería de Campaña, Ingenieros y apoyo logístico, además de una Unidad de Defensa Antiaérea NASAMS que contribuye a la protección del espacio aéreo letón.

Asimismo, se despliegan otros medios como M-113, morteros pesados, vehículos de zapadores y misiles contracarro Spike, junto a capacidades avanzadas como un equipo JTAC y un UAV Raven.

Con este despliegue y los resultados alcanzados en ejercicios multinacionales de alto nivel, España reafirma su compromiso firme y sostenido con la OTAN, destacando como un aliado fiable, preparado y plenamente integrado en los esfuerzos de disuasión y defensa en el flanco este.