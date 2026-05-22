Aliados de Washington dudan del paraguas nuclear estadounidense, según un informe remitido al Capitolio

Francia y Reino Unido han reforzado su cooperación nuclear, mientras Japón y Corea del Sur debaten abiertamente la opción de capacidades nucleares independientes.

Algunos países europeos y asiáticos contemplan desarrollar capacidades nucleares propias ante el temor de un menor compromiso estadounidense.

La nueva Estrategia Nacional de Defensa de EEUU pide a los socios asumir una mayor responsabilidad en su propia defensa, generando inquietud en varias capitales aliadas.

Un informe al Capitolio alerta de crecientes dudas entre aliados europeos y asiáticos sobre la fiabilidad del paraguas nuclear estadounidense.

La arquitectura de disuasión nuclear construida por Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos de mayor incertidumbre estratégica. Un informe remitido al Capitolio alerta de las dudas crecientes entre aliados europeos y asiáticos ante la evolución de la política de defensa de Washington y el temor a un eventual debilitamiento del paraguas nuclear norteamericano.

La cuestión, hasta hace poco reservada a círculos militares y diplomáticos, ha comenzado a instalarse en el centro del debate estratégico occidental: ¿seguirán confiando los aliados en la protección nuclear de Estados Unidos o acabarán buscando capacidades propias?

El documento recuerda que uno de los pilares históricos de la política nuclear estadounidense ha sido “extender la disuasión” a más de treinta aliados y socios, garantizando que Washington acudiría en su defensa “incluyendo potencialmente el uso de armas nucleares estadounidenses”. Sin embargo, la nueva Estrategia Nacional de Defensa de 2026 introduce un matiz que ha provocado inquietud en varias capitales aliadas: los socios deberán asumir “la responsabilidad principal” de su propia defensa, con un apoyo estadounidense “crítico pero más limitado”.

Ese cambio semántico no ha pasado inadvertido en Bruselas, París, Varsovia, Tokio o Seúl. Fuentes del Capitolio admiten que varios congresistas han expresado ya su preocupación por el compromiso real de la Administración Trump con la disuasión extendida y por el riesgo de una “friendly proliferation”, es decir, una proliferación nuclear entre países aliados.

Durante décadas, el paraguas nuclear estadounidense actuó precisamente como antídoto contra esa tentación. Desde la negociación del Tratado de No Proliferación Nuclear en los años sesenta, Washington ofreció garantías de seguridad a sus aliados europeos y asiáticos a cambio de que renunciaran al desarrollo de arsenales propios.

Ahora, sin embargo, algunos gobiernos empiezan a revisar hipótesis que parecían enterradas. El informe señala que, cuando un aliado “duda del compromiso de disuasión extendida de Estados Unidos”, puede optar por reclamar más garantías… o por “mejorar su propia seguridad mediante otros medios”, incluida la posibilidad de desarrollar capacidades nucleares independientes o fórmulas de “latencia nuclear”.

La preocupación es especialmente visible en Europa tras la invasión rusa de Ucrania y el endurecimiento de la retórica nuclear del Kremlin. El presidente ruso ha llegado a afirmar que el armamento nuclear ha servido al país como una garantía de seguridad y le ha permitido "asegurar la disuasión estratégica y el equilibrio de poder en el mundo".

La OTAN mantiene oficialmente que “las armas nucleares son un componente central” de su estrategia de defensa y que las capacidades estratégicas de Estados Unidos, Reino Unido y Francia constituyen la “garantía suprema” de seguridad para los 32 miembros de la Alianza.

Pero Europa también empieza a explorar caminos propios. El informe destaca la Declaración de Northwood firmada en julio de 2025 entre Londres y París para “profundizar su cooperación y coordinación nuclear”, así como la nueva estrategia de “forward deterrence” anunciada por Emmanuel Macron en marzo de 2026.

El presidente francés busca reforzar la dimensión europea de la disuasión gala en un momento en que la fiabilidad estadounidense vuelve a ser objeto de debate.

En paralelo, países como Canadá o Suecia han intensificado sus discusiones internas sobre cuestiones nucleares.

La inquietud se reproduce en el Indo-Pacífico. Japón y Corea del Sur observan con preocupación el avance de los programas nucleares chino y norcoreano, mientras Washington trata de reforzar sus mecanismos de consulta estratégica con ambos países.

Aunque Tokio y Seúl continúan defendiendo oficialmente la no proliferación, el debate político y académico sobre la opción nuclear propia ha dejado de ser tabú. El texto reconoce que responsables japoneses y surcoreanos “han discutido públicamente cuestiones relacionadas con armas nucleares”.

En este contexto, el Pentágono trabaja ya en reforzar sus capacidades nucleares regionales. El documento menciona la modernización de los cazas de doble capacidad F-35 para portar bombas B-61 desplegadas en bases europeas de la OTAN, el despliegue de la ojiva W76-2 de baja potencia en submarinos Trident y el desarrollo de un nuevo misil de crucero nuclear lanzado desde el mar.

Además, el comandante del STRATCOM, el almirante Richard Correll, aseguró en 2026 que Estados Unidos busca “acelerar el desarrollo y despliegue de capacidades nucleares adicionales de teatro”.

Más allá del hardware nuclear, Washington insiste también en el valor del llamado “software” de la disuasión: las consultas políticas, los ejercicios conjuntos y las declaraciones públicas destinadas a convencer a los aliados de que el compromiso estadounidense sigue siendo creíble.

Porque, en última instancia, la disuasión depende tanto de las armas como de la confianza.

Y esa confianza, hoy, empieza a mostrar grietas.