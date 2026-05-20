España moviliza 1.600 militares al flanco este de la OTAN en el mayor ensayo de combate de la brigada aliada en Eslovaquia

El ejercicio busca comprobar la capacidad de reacción inmediata ante crisis y refuerza la disuasión de la OTAN frente a posibles amenazas en Europa del Este tras la invasión rusa de Ucrania.

La Brigada 'Rey Alfonso XIII' de La Legión será la principal fuerza española, apoyada por unidades especializadas en transmisiones, guerra electrónica, logística y operaciones de información.

La operación Strong Lineage 26 contará con más de 2.900 militares de siete países aliados y servirá para certificar la preparación para el combate de la fuerza liderada por España.

España desplegará cerca de 1.600 militares y más de 300 vehículos en Eslovaquia y Hungría para el mayor ejercicio de la brigada multinacional de la OTAN en el flanco este.

España desplegará en las próximas semanas cerca de 1.600 militares y más de 300 vehículos en Eslovaquia y Hungría para participar en Strong Lineage 26, el mayor ejercicio de activación y despliegue realizado hasta la fecha por la brigada multinacional de la OTAN en el flanco este de Europa.

La operación servirá para certificar ante el Mando Supremo Aliado en Europa (SACEUR) que la fuerza liderada por España está preparada para el combate.

El despliegue supone un nuevo paso en el refuerzo militar de la Alianza Atlántica frente a Rusia y consolida el papel de España como nación marco de la brigada multinacional establecida en Eslovaquia, una responsabilidad que asumió oficialmente en julio de 2024.

Por primera vez desde su creación, la brigada desplegará de manera completa todos sus elementos de mando, combate, apoyo logístico y defensa aérea. En total, participarán más de 2.900 militares de siete países aliados: España, Eslovaquia, República Checa, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Turquía.

La columna vertebral del contingente español será la Brigada “Rey Alfonso XIII” de la Legión (BRILEG), con base en Viator (Almería), que aportará cerca de 900 efectivos. A ellos se sumarán unidades especializadas del Ejército de Tierra, entre ellas elementos de transmisiones, guerra electrónica, logística y operaciones de información.

El despliegue comenzó el pasado 10 de mayo con el embarque de material militar en el puerto de Almería. Tras una travesía por el Mediterráneo occidental, los convoyes llegaron siete días después al puerto esloveno de Koper, desde donde se inició el traslado terrestre hacia los campos de maniobras de Lešť, en Eslovaquia, y Croft, en Hungría.

El movimiento logístico deberá completarse el próximo 24 de mayo.

Traslado de vehículos desplazados para el ‘Strong Lineage 26’.

Fuentes militares califican la operación como un desafío logístico de gran complejidad debido a la coordinación simultánea de medios marítimos, terrestres y aéreos, además de las autorizaciones necesarias para atravesar varios países aliados.

El operativo movilizará unas 3.000 toneladas de material militar, equivalentes a más de 2.200 metros lineales de carga. Entre los sistemas desplegados figuran vehículos Vamtac y Centauro, artillería antiaérea Mistral, sistemas antidrones Cervus y capacidades sanitarias avanzadas.

Helicóptero Tigre del Ejército español. Ministerio de Defensa

España también ha enviado una unidad aérea compuesta por dos helicópteros Tigre, un NH90 y un Chinook, este último destinado a permanecer en Eslovaquia una vez concluido el ejercicio como parte de la presencia permanente española en la misión aliada.

El ejercicio se desarrollará entre el 29 de mayo y el 4 de junio y tiene como principal objetivo comprobar la capacidad de reacción inmediata de la brigada multinacional ante un escenario de crisis en el flanco oriental de la OTAN.

La Alianza evaluará aspectos como la activación de fuerzas, la proyección estratégica, la interoperabilidad entre países aliados y la sostenibilidad logística de una operación de combate de alta intensidad.

La misión forma parte del escudo defensivo desplegado por la OTAN tras la invasión rusa de Ucrania y busca enviar “un claro mensaje de seguridad, unidad y cohesión” a los aliados, además de reforzar la capacidad de disuasión frente a potenciales amenazas en Europa del Este.