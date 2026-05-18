Airbus elige a la española Airtificial para fabricar los "cowlings" de los motores del Eurodrone

La participación de Airtificial en el Eurodrone impulsará la generación de empleo especializado y el desarrollo tecnológico en España.

El programa Eurodrone, liderado por Airbus y con participación de España, Francia, Alemania e Italia, busca reforzar la autonomía tecnológica y la cooperación industrial europea.

Los cowlings, hechos en materiales compuestos, son esenciales para proteger los motores y mejorar la eficiencia y fiabilidad del dron.

Airtificial ha sido seleccionada por Airbus Defence and Space para fabricar los cowlings de los motores del Eurodrone, un programa estratégico europeo.

Airtificial ha sido seleccionada por Airbus Defence and Space para participar en el estratégico programa europeo Eurodrone, una iniciativa impulsada por la Unión Europea destinada al desarrollo y fabricación de un dron no tripulado de control remoto orientado a reforzar la autonomía tecnológica, la defensa y la seguridad aérea del continente.

El programa Eurodrone marca un hito en la consolidación de la Base Tecnológica e Industrial de Defensa (EDTIB) de la Unión Europea. En este contexto, Airtificial ha sido seleccionada para fabricar los cowlings, carenados en materiales compuestos destinados a proteger los motores del sistema y mejorar su rendimiento.

Estas estructuras, fundamentales para la eficiencia y la fiabilidad de la propulsión, exigen elevados estándares de precisión tanto en su diseño como en su proceso de fabricación.

La participación en el Eurodrone supone un nuevo reconocimiento a la experiencia de la compañía en el sector aeroespacial, tanto en la sustitución de piezas metálicas como en programas concebidos desde su origen en este tipo de materiales, lo que permite aligerar el peso de las aeronaves e incrementar su eficiencia energética y reducir el consumo de combustible.

Airtificial, en concreto la división de Aerospace & Defense, aportará su expertise de ingeniería avanzada y fabricación de componentes estructurales de alta complejidad, que ya fabrica para los grandes OEM del mundo de la aviación, tanto civil como militar.

Solo en 2024, la compañía produjo más de 60.000 piezas aeronáuticas en materiales compuestos, con tamaños que van desde apenas unos centímetros hasta cerca de dos metros.

El Eurodrone

El programa Eurodrone está liderado por Airbus Defence and Space junto a otras empresas punteras del sector europeo y cuenta con la participación de España, Francia, Alemania e Italia. La iniciativa se ha convertido en uno de los proyectos de defensa más relevantes para la Unión Europea, al simbolizar la cooperación industrial europea y la reducción de la dependencia de tecnologías externas en un contexto geopolítico cada vez más exigente.

El Eurodrone, cuyo desarrollo está liderado por Airbus Defence and Space junto con otras empresas del sector punteras de Europa es clave para la Unión Europea, y en él participan España, Francia, Alemania e Italia. El proyecto Eurodrone simboliza también el compromiso europeo con la cooperación industrial en defensa y la reducción de la dependencia de tecnologías externas.

“Formar parte de esta iniciativa refuerza nuestra posición como socio tecnológico en programas estratégicos de alcance internacional, alineándonos con la visión de una Europa más autónoma y con mayores capacidades de respuesta en un entorno global en constante cambio”, comenta Guillermo Fernández de Peñaranda, CEO de Airtificial Group.

Además de fortalecer la relación de Airtificial con Airbus y con el ecosistema aeroespacial europeo, la participación en Eurodrone tendrá un impacto directo en la generación de empleo especializado y conocimiento tecnológico en España.

La compañía consolida así su estrategia de crecimiento en el sector aeroespacial, considerado uno de los pilares de la transformación tecnológica y de la seguridad futura en Europa.