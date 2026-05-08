La industria militar sueca desarrolla un proyectil letal contra los carros de combate de Rusia desplegados en Ucrania

Los tanques T-72 y T-90, principales vehículos blindados rusos en Ucrania, son los objetivos para los que Saab ha optimizado esta nueva munición.

Este proyectil está diseñado para ser utilizado con el lanzacohetes portátil Carl Gustaf M4 y utiliza la tecnología Firebolt para mejorar la precisión del disparo.

El HEAT 758 utiliza una ojiva en tándem que permite penetrar hasta 700 milímetros de blindaje tras neutralizar la protección ERA.

La empresa sueca Saab ha desarrollado el proyectil antitanque HEAT 758, diseñado para neutralizar tanques rusos protegidos con blindaje reactivo explosivo (ERA).

Suecia es uno de los países que mayor apoyo ha brindado a Ucrania desde el comienzo de la invasión de Rusia. De hecho, Kiev ha echado mano de la tecnología desarrollada por la industria militar sueca para combatir las fuerzas del Kremlin en más de un dominio.

De esta manera, no es de extrañar que la compañía Saab haya desarrollado un nuevo proyectil antitanque que, aunque aún no se ha dado a conocer contrato alguno, no sería de extrañar que pronto fuera utilizado por los soldados ucranianos para hacer frente a los carros de combate del Kremlin.

Se trata de la munición denominada HEAT 758, diseñada para neutralizar vehículos blindados pesados protegidos con blindaje reactivo explosivo (ERA), como es el caso de los tanques T-72 y T-90, los más empleados por Moscú en el frente ucraniano.

La protección tipo ERA consiste en cajas con explosivo entre dos placas metálicas. Al ser impactadas por un proyectil de carga hueca -que basa su daño en un chorro veloz de metal fundido que perfora el blindaje- estas detonan, lanzando la placa exterior para dispersar o desviar el caudal metálico, protegiendo así a la tripulación.

La nueva munición diseñada por Saab cuenta con una ojiva en tándem: la carga inicial neutraliza la protección ERA, permitiendo que la carga principal penetre con éxito hasta 700 milímetros de blindaje, suficiente para neutralizar los vehículos blindados más pesados, según han detallado desde la compañía nórdica.

Proyectil antitanque HEAT 758 Saab

"Esta munición es nuestra respuesta a la evolución del campo de batalla, donde el blindaje reactivo se ha convertido en un problema importante para los proyectiles convencionales", ha afirmado Michael Höglund, director de la unidad de negocio de Combate Terrestre de Saab.

Este proyectil ha sido diseñado para ser utilizado mediante el lanzacohetes portátil Carl Gustaf M4, uno de los productos estrella de la empresa sueca.

En este sentido, desde Saab han asegurado que un cliente de esta arma, cuya identidad no se ha revelado, ha podido comprobar la efectividad del HEAT 758 durante una demostración de sus capacidades llevadas a cabo en los primeros días de mayo. Tras la misma, el operador ha contratado la munición, cuya producción ya está en marcha.

El HEAT 758 utiliza la tecnología Firebolt, también desarrollada por Saab, lo que le permite comunicarse tanto con el Carl Gustaf M4 en el que se carga como con el Dispositivo de Control de Tiro 558 utilizado para apuntar, simplificando así la labor del artillero y aumentando la probabilidad de impacto en el primer disparo.

Los tanques rusos

Uno de los carros de combate más utilizados por Rusia en Ucrania es el T-72, especialmente su versión B, un vehículo diseñado a finales de los años 60 por la desaparecida Unión Soviética.

Este tanque tiene un peso de 41,5 toneladas junto con 9,5 metros de longitud, 3,4 de ancho y 2,1 de alto. La tripulación la componen tres personas: el conductor, el artillero y el comandante del vehículo.

Tanques T-72 de Rusia Ministerio de Defensa de Rusia

Si bien se ha ido modernizando con el tiempo, el blindado cuenta con un motor V12 que rinde 780 caballos de potencia y le permite una velocidad máxima de 60 km/h sobre carretera y hasta 550 km de autonomía con el tanque extra.

También destaca su arma principal, un cañón de 125 milímetros capaz de lanzar diferentes tipos de munición y albergar hasta 44 proyectiles, 22 de ellos en el sistema de carga automática. Dispone, a su vez, de una ametralladora coaxial de 7,62 milímetros y una ametralladora antiaérea de 12,7 mm y hasta 300 cartuchos.

Tanques rusos T-90 participan en el desfile militar del Día de la Victoria en la Plaza Roja de Moscú. Reuters

Sin embargo, el tanque más avanzado que el Kremlin tiene desplegado en Ucrania es el T-90, el primero desarrollado en el país en la era postsoviética.

Entre sus características principales destaca su capacidad para gestionar los ataques y disparos, gracias a un sistema de identificación de objetivos con visión nocturna que comanda automáticamente la torreta. De esta forma, su cañón de 125 mm se rota hacia el objetivo marcado sin intervención humana y es finalmente el artillero el encargado de afinar y disparar.

En cuanto a las contramedidas, el vehículo tiene un sensor para saber cuándo está siendo detectado por un rayo láser y así lanzar granadas de humo automáticamente, reduciendo de forma considerable la probabilidad de ser alcanzado por un misil guiado.

El resto de especificaciones se completan con un motor diésel que desarrolla 1.000 caballos de potencia y que se acompaña de un sistema auxiliar de energía para cuando el vehículo no está en marcha. Consigue alcanzar 60 kilómetros por hora y obtiene una autonomía de 550 kilómetros.