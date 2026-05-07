España mantiene diálogos con Turquía sobre el caza KAAN con la puerta abierta a la transferencia tecnológica

El KAAN destaca por su furtividad, fusión de sensores, alta conectividad y capacidad de supercrucero; su entrega a Turquía está prevista entre finales de 2028 y principios de 2029.

El acuerdo ofrecería a España mayor independencia operativa, a diferencia del F-35 estadounidense, que no permite integración de sistemas nacionales ni control total sobre el aparato.

La posible compra incluye transferencia tecnológica, lo que permitiría la integración de sistemas españoles y participación de la industria nacional en el desarrollo y fabricación.

España mantiene conversaciones iniciales con Turquía para adquirir el caza de quinta generación KAAN, desarrollado por Turkish Aerospace Industries (TAI).

La frontal negativa a adquirir F-35 deja muy pocas alternativas al Ministerio de Defensa español para hacerse con cazas de quinta generación.

El KAAN es una de ellas. Desarrollado por Turkish Aerospace Industries (TAI), la aeronave se encuentra en el centro de conversaciones entre los Gobiernos de Erdogan y Sánchez, según ha afirmado una fuente de la compañía a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

TAI tiene conocimiento oficial de que el Ejército del Aire y del Espacio español tiene la intención estratégica y el requerimiento de adquirir un caza de quinta generación y drones asociados.

Las fuentes reconocen que, a pesar de que existen y ya ha habido un acercamiento, las conversaciones respecto a una posible venta del KAAN a España se encuentran en una fase muy inicial.

La compañía turca tiene previsto sentarse a discutir y diseñar los detalles técnicos y políticos —esencialmente, entre Gobiernos— con España una vez el caza de quinta generación comience a tomar forma.

"El Hürjet es solo el primer paso y será el entrenador del KAAN en España", apuntan las mismas fuentes.

El planteamiento de adquisición que se maneja desde Turquía para el caza de quinta generación es muy similar al del Hürjet.

Dos cazas Hürjet en pleno vuelo Cedida

Desde la compañía estatal aseguran que el modelo seguido para el próximo caza entrenador podría replicarse en el KAAN, lo que incluye una transferencia tecnológica muy importante.

Este escenario abriría la puerta a la participación de la industria española. "Podría integrar sus sistemas en el KAAN igual que en el Hürjet", aseguran. Trasladando una parte importante del peso de fabricación y desarrollo a compañías nacionales.

Actualmente, tan solo existe una unidad operativa del prototipo del KAAN, mientras en TAI continúan avanzando a buen ritmo en su desarrollo. Según han explicado a este medio, tienen previsto comenzar con las pruebas de un segundo lote de prototipos más avanzados este mismo año.

La fecha de entrega a la Fuerza Aérea de Turquía se mantiene en la ventana que va desde finales del 2028 a principios del 2029, casi al mismo tiempo que España recibiría los primeros Hürjet.

Desde Turkish Aerospace Industries también indican las "extraordinarias relaciones con España", tanto a nivel gubernamental como entre las compañías participantes en el programa actual del Hürjet.

Más allá de la mera adquisición, el apartado de la transferencia tecnológica sería uno de los puntos críticos del posible acuerdo.

La oferta de cazas de quinta generación occidentales se reduce al F-35 de Estados Unidos. A pesar de que Lockheed Martin cuenta con algunos socios en Europa —como puede ser Italia— lo cierto es que no existe una transferencia tecnológica.

Debido a eso, todos los países que operan F-35 —a excepción de Israel, que sí tuvo esa prebenda— no pueden integrar sus propios sistemas a bordo del caza.

El planteamiento de arquitectura totalmente cerrada va un paso más allá. El caza de Lockheed Martin requiere de algunos servicios que sólo presta Estados Unidos para operar con todas sus capacidades, tanto en el plano táctico como en el mantenimiento de la plataforma.

Ante una posible negativa de EEUU a proporcionar esos servicios, en tiempos de guerra o de malas relaciones diplomáticas, esto conllevaría dejar a los aparatos paralizados en tierra.

Contar con una transferencia tecnológica completa permite una operación independiente y soberana de la tecnología, ya que esos sistemas pueden sustituirse por unos de desarrollo nacional.

España y el KAAN

Estas últimas informaciones van en la línea a las declaraciones del pasado noviembre de Mehmet Demiroglu, director general de Turkish Aerospace Industries, a EL ESPAÑOL.

"Como socio cercano en los ámbitos político, comercial y cultural, España es, naturalmente, uno de los países con los que cabe concebir una posible colaboración", apuntó. "En última instancia, la decisión recae en el presidente Recep Tayyip Erdogan".

Oficialmente, Indonesia fue el primer país en mostrar interés en el KAAN fuera de la Fuerza Aérea de Turquía. Un interés que, según han explicado, ya se ha traducido en "avances concretos".

Tal y como señaló Demiroglu, el KAAN supone un "salto evolutivo" e integra capacidades avanzadas como la furtividad, fusión de sensores, alta conectividad de red, bahía interna para armamento y capacidad de supercrucero.

"Las aeronaves de quinta generación no sólo evaden la detección, sino que transforman el campo de batalla en un dominio impulsado por la información", explicó el director general de la compañía a este medio.

El desarrollo de los motores ha sido uno de los temas más complejos, pero que desde la compañía ya apuntan a que se han superado. Los prototipos previstos que vuelen este año disponen ya de propulsor nacional y esperan contar con un aparato más para pruebas en tierra firme.