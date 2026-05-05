Ucrania estrena sus nuevos misiles transónicos 'Flamingo': destruye una fábrica militar de Rusia a 1.500 km de distancia

El misil incorpora tecnología británica y occidental, vuela a velocidades transónicas y dispone de avanzados sistemas de navegación y evasión de interferencias.

La producción del F-5 Flamingo en Ucrania alcanza las 210 unidades mensuales, y el misil puede transportar una cabeza de guerra de hasta 1.000 kilos con un alcance máximo de 3.000 kilómetros.

El objetivo destruido producía sistemas de protección, automatización, bajo voltaje y componentes de navegación para la Marina y la industria militar rusa.

Ucrania ha utilizado por primera vez sus misiles transónicos F-5 Flamingo para atacar una fábrica militar rusa situada a 1.500 kilómetros de distancia.

La innovación de la industria de defensa de Ucrania no se limita únicamente al diseño y fabricación de drones. El sector de la defensa ucraniano también ha desarrollado la capacidad de construir sus propios misiles. Precisamente, Kiev ha empleado uno de estos proyectiles para atacar una fábrica militar del Kremlin, ubicada a 1.500 kilómetros del frente de batalla.

Se trata del F-5 Flamingo, un sistema transónico cuya producción en serie inició el pasado agosto. "Anoche, se llevaron a cabo lanzamientos de combate de misiles de crucero F-5 Flamingo como parte de la operación Golpe Profundo de las Fuerzas Armadas contra varios objetivos enemigos, incluidos instalaciones del complejo militar-industrial en Cheboksary", ha confirmado el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, este martes a través de sus redes sociales.

"Los Flamingos ucranianos cubrieron una distancia de más de 1.500 kilómetros. La instalación de producción militar que fue objetivo producía sistemas de protección de relés, sistemas de automatización y equipo de bajo voltaje", ha detallado el mandatario.

Asimismo, Zelenski ha afirmado que "la planta suministraba componentes de navegación para la Marina rusa, la industria de misiles, la aviación y los vehículos blindados. Todo lo que los rusos están utilizando en la guerra contra Ucrania".

Si bien el Gobierno ucraniano no ha revelado oficialmente las especificaciones del Flamingo, su diseño recuerda al misil FP-5 presentado, en 2025, por la compañía británica Milanion. Cabe recordar que Reino Unido ha sido uno de los países que más material ha enviado a Ucrania desde el comienzo de la invasión de Rusia.

Our long-range sanctions continue to provide an entirely just response to Russian strikes.



Last night, combat launches of F-5 Flamingo cruise missiles were carried out as part of the Armed Forces’ Deep Strike operation against several enemy targets, including military-industrial… pic.twitter.com/ndxnuIenyO — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 5, 2026

Esta buena relación diplomática entre Londres y Kiev ha podido cristalizar en la cesión de información y tecnología para fabricar los misiles en suelo ucraniano. Un movimiento que se ha visto replicado también con otros países para la producción de drones.

La producción en territorio de Ucrania está en marcha a un ritmo de 210 unidades mensuales. Las especificaciones del misil británico apuntan a que tiene un peso de lanzamiento de 6 toneladas, puede llevar una cabeza de guerra de 1.000 kilogramos y cuenta con un alcance máximo de 3.000 kilómetros.

Según la prensa ucraniana, esta cabeza de guerra parece ser de origen occidental. En concreto, podrían basarse en las bombas de propósito general Mk 84 de fabricación estadounidense, que cuentan con un peso de 907 kilogramos.

Otra de las alternativas que se manejan es que la cabeza de guerra sea la BLU-109 o una variante similar. Esta munición está diseñada para penetrar en búnkeres con dos metros de espesor de hormigón armado.

El misil puede llegar a volar a 950 kilómetros por hora, colocándose en el terreno de la velocidad transónica, aunque en la ficha técnica apuntan a una velocidad de crucero que se mueve entre los 850 y los 900 km/h.

En cuanto al tamaño, se apunta a una envergadura alar de seis metros. Lo que sí detallan en la ficha es que cuenta con varios sistemas de navegación por satélite, sistemas para evitar las interferencias y otro sistema inercial que le permite continuar su trayectoria en espacios electromagnéticos comprometidos.