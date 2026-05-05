Defensa pide una "auténtica" transformación digital para que las Fuerzas Armadas cumplan su misión de "ganar la guerra"

El CEO de INTEGRASYS, Álvaro Sánchez, el CEO de SATELIOT, Jaume Snpera, la CEO de HISDESAT, Ana María Molina, el director general del CESTIC, el Teniente General José María Millán Martínez, y el presidente de ARQUIMEA, Diego Fernández, durante la Jornada Seguridad y Defensa 'Innovación y visión estratégica', Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El Ministerio de Defensa aboga por una transformación digital real en las Fuerzas Armadas para mejorar su capacidad de ganar la guerra. Se destaca la importancia de compartir datos entre sistemas de mando, control, plataformas y sensores en los combates modernos, que son multidominio. Defensa reclama mayor agilidad industrial y advierte a las empresas del sector sobre el aumento drástico de la demanda y la necesidad de mejorar la producción. Se subraya la necesidad de soberanía tecnológica y sostenimiento en áreas críticas como mando, comunicaciones seguras, autoprotección, munición guiada y misiles.

El director general del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información (CESTIC) del Ministerio de Defensa, el teniente general José María Millán, ha reclamado este martes una "auténtica" transformación digital que llegue a las zonas de combate para que las Fuerzas Armadas puedan cumplir "su misión de ganar la guerra".

Así lo ha hecho en la 'II Jornada de Seguridad y Defensa Global: innovación y visión estratégica', organizada por Europa Press, en la que ha hecho hincapié en que el contexto bélico actual no requiere simplemente tecnología, apuntando a que las patas implicadas en el ámbito de la defensa deben asumir que lo necesario es acometer una transformación digital verdadera.

El teniente general ha aludido fundamentalmente al combate moderno, cuya característica principal es que es multidominio y se basa fundamentalmente, "y casi exclusivamente", en la capacidad de compartir datos en el campo de batalla, "un entorno tremendamente restrictivo y hostil".

Los datos tienen que fluir entre los sistemas de mando y control, las plataformas y los sensores y, según el director general del CESTIC, es vital la intersección de los procesos de trabajo. "La tecnología es lo más sencillo, la mayor dificultad es convencer a todos los niveles de que nos encontramos ante un proceso de transformación digital para que nuestras Fuerzas Armadas cumplan su misión: ganar la guerra", ha explicado.

Respecto a los procesos industriales, el teniente general del CESTIC ha reconocido que el Ministerio de Defensa debe ganar "agilidad", más en este contexto en el que prima la capacidad de adaptación, pero ha recordado que la "lentitud favorece la seguridad jurídica de las empresas".

"Una oportunidad de oro"

De su lado, el adjunto al director de la Dirección General de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa (DIGEID), Héctor Casado, ha indicado que el Ministerio de Defensa entiende que el incremento en el presupuesto de defensa y la preeminencia actual es "coyuntural" y no "estructural".

"Vemos que el mundo empieza a ir por otros derroteros y tenemos que alinear las capacidades de las Fuerzas Armadas con la industria", ha explicado.

En este sentido, ha incidido en que el momento actual supone "una oportunidad de oro" que se extenderá en esta década pero ha lamentado que el sector español "no se termina de creer la capacidad" de las industrias españolas. "Es tremenda, en desarrollo, en innovación", ha hecho hincapié. "La defensa de un país es tan fuerte como su industria de defensa, y la nuestra es muy fuerte", ha resumido Casado.

Por último, el subdirector general de Programas de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM), el teniente general José Antonio Gutiérrez Sevilla, ha reclamado a la industria que "se ponga las pilas" en el marco del aumento de la inversión, que mejoren su capacidad de producción y cesen sus "rencillas".

El teniente general Gutiérrez Sevilla ha asegurado que el Ministerio de Defensa "tiene las ideas claras" sobre sus necesidades y ha afirmado que España cuenta con una base industrial y tecnológica en el ámbito de la defensa que es "bastante sólida".

No obstante, ha advertido a las empresas de que "tienen que prepararse" para lo que se avecina, que se traducirá en "un incremento drástico de la demanda, tanto en calidad como en cantidad". Así, les ha urgido a "ponerse las pilas".

"Internamente, que mejoren lo que tengan que mejorar en cuanto a la capacidad de producción", ha dicho. Además, les ha pedido "no perder energías improductivas en rencillas", aunque no ha especificado discordias concretas.

Soberanía tecnológica

El teniente general Gutiérrez Sevilla ha recordado que la Estrategia Industrial de Defensa de 2023 define las capacidades industriales y tecnológicas que requieren las Fuerzas Armadas, pero ha incidido en que requieren un "grado suficiente" de soberanía tecnológica. El "camino largo" es iniciar proyectos de investigación y desarrollo y "el corto" es "importar" la tecnología con los acuerdos correspondientes.

Ha precisado que Defensa tiene la vista puesta en las "más críticas y esenciales" para la conducción de operaciones de manera más autónoma: mando y control, comunicaciones seguras, sistemas de autoprotección, munición guiada y misiles, entre otras.

Y, en la línea de lo expuesto por la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha mencionado los submarinos S-80, el sostenimiento de los Eurofighter y los vehículos 8x8. "No se trata solo de producir, sino también del sostenimiento" y de que la cadena esté engranada, según ha advertido.



