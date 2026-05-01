Alemania despliega un P-8A Poseidon de patrulla marítima para detectar submarinos rusos en el Atlántico Norte

Alemania planea completar una flota de ocho Poseidon antes de 2028, mejorando la integración de capacidades de defensa, ataque e inteligencia con Reino Unido.

El avión Poseidon, basado en el modelo Boeing 737-800, incorpora tecnología avanzada y puede detectar, rastrear y atacar submarinos con torpedos y misiles guiados.

El despliegue se enmarca en el Acuerdo de Trinity House, que permite la colaboración entre aviones alemanes y británicos para fortalecer la vigilancia marítima avanzada de la OTAN.

Alemania ha desplegado por primera vez un avión P-8A Poseidon en la Base Aérea de Lossiemouth, Reino Unido, para detectar submarinos rusos en el Atlántico Norte.

Los miembros de la OTAN continúan movilizándose para vigilar el flanco norte de la Alianza. Un avión P-8A Poseidon de la Marina de Alemania se ha desplegado en la Base Aérea de Lossiemouth (Reino Unido) por primera vez en su historia con el objetivo de detectar la presencia de submarinos rusos en la región.

Este movimiento se encuadra dentro del Acuerdo de Trinity House, rubricado el 23 de octubre de 2024 en Londres, por el que se estableció un marco para que aviones alemanes puedan desplegarse de forma puntual junto a otros Poseidon de la Royal Air Force británica.

El despliegue conjunto sienta las bases de la capacidad de vigilancia marítima avanzada de la OTAN en el flanco norte, que tan de actualidad estuvo hace unos meses cuando Trump reclamaba Groenlandia ante la presencia incontrolada de efectivos rusos y chinos en esa misma región.

El secretario de Defensa de Reino Unido, John Healey, y el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ya anunciaron el plan de despliegue en octubre de 2025 en una visita a la Base Aérea de Lossiemouth, coincidiendo con el primer aniversario del Acuerdo de Trinity House.

De hecho, antes del actual despliegue, las tripulaciones alemanas ya habían participado en dos misiones operativas realizadas por aviones Poseidon pertenecientes a la Royal Air Force británica como parte de la Operación Baltic Sentry de la OTAN, según recoge UK Defence Journal.

El Acuerdo de Trinity House también abarca nuevos drones, sistemas de defensa antimisiles y armas de ataque de largo alcance, así como una cooperación industrial en las ramas de artillería y blindados.

Se trata, por tanto, de un esfuerzo amplio en la integración de las capacidades de ataque, defensa e inteligencia entre Reino Unido y Alemania.

Avión P-8A Poseidón recibido por Alemania Bundeswehr

"Juntos estamos fortaleciendo la OTAN", aseguró el secretario de Defensa británico Healey hace seis meses, "podemos operar codo con codo con facilidad, desde patrullar los cielos de Escocia hasta cazar submarinos rusos en el Atlántico Norte".

Healey califica a esta alianza como "una piedra angular de la seguridad europea", que demuestra "unidad y fortaleza frente a los adversarios".

En cuanto al modelo Poseidon, desde las Bundeswehr explican que "la vigilancia de grandes áreas marítimas y la búsqueda de submarinos enemigos son la especialidad de los aviones de patrulla marítima de la Marina alemana".

Poseidon

Los P-8A se basan en el modelo comercial de 737-800 de Boeing, uno de los aviones con mayor cantidad de horas de vuelo del mundo, que se "adapta a las exigentes necesidades de las operaciones marítimas".

Alemania recibió el primer Poseidon el pasado día 7 de noviembre, siendo esta unidad la que inauguró la flota de 8 aparatos que la Marina del país tiene previsto incorporar a lo largo de los próximos años para relevar a los P-3C Orion.

La segunda unidad salió de la factoría de Boeing en Seattle a mediados del pasado diciembre mientras que la tercera, y de momento última unidad, hizo lo propio en marzo de este mismo año. Alemania planea completar la flota de los ocho Poseidon en 2028 con un coste de 3.100 millones de euros.

Además de los sensores integrados a bordo de la aeronave, el P-8A puede desplegar sonoboyas especializadas en la detección de los submarinos, medidores de temperatura, de salinidad y de otros parámetros que transmiten la información en tiempo real al personal a bordo del avión.

"La tripulación del avión de patrulla marítima utiliza todos los sensores para obtener una imagen precisa de la situación", explican desde las Bundeswehr. "Esto permite identificar, rastrear y, si es necesario, atacar los objetivos con antelación".

Una vez localizado el submarino, el Poseidon puede utilizar torpedos ligeros o cargas de profundidad para tratar de hundirlo.

Esta munición se encuentra en una bahía de armas situada en la parte trasera de la aeronave. Además, "también puede atacar objetivos terrestres y marítimos con misiles guiados aire-superficie".

"La detección de submarinos en la inmensidad de los océanos exige un alto nivel de habilidad y experiencia", indican. "Por ello, la tripulación de la aeronave de patrulla marítima está compuesta exclusivamente por personal especialmente entrenado".

La tripulación para el vuelo operativo está integrada por once marineros: tres pilotos, dos coordinadores —uno para comunicaciones y otro para el despliegue de efectores y sensores—, tres operadores de sensores de superficie y otros tres para sensores submarinos.

"Los aviones de patrulla marítima de la Armada alemana están estacionados en el Ala Aérea Naval 3 Graf Zeppelin en Nordholz, Baja Sajonia". Incluyendo el armamento y los sensores, cuenta con un alcance de más de 7.000 kilómetros.