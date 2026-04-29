Mehmet Demiroglu, director general de TAI: “Ojalá podamos ampliar el contrato original de 30 a 45 cazas Saeta II"

El Saeta II, basado en el Hürjet turco, cubrirá necesidades de entrenamiento y combate ligero, con posibilidades de evolución futura hacia capacidades de ataque.

La segunda fase del programa incluye la nacionalización de 9 aeronaves y la actualización de las primeras 21 unidades en España entre 2031 y 2035.

Las primeras entregas de los cazas Saeta II están previstas para 2028, comenzando con un lote inaugural de 21 aviones completamente turcos.

El contrato inicial para los cazas Saeta II contempla 30 unidades, aunque Turkish Aerospace está abierto a ampliarlo a 45 aparatos para el Ejército del Aire español.

El programa del caza Saeta II es uno de los más importantes que tiene vigente el Ministerio de Defensa. El objetivo es renovar los F-5M, que están a punto de cumplir su ciclo de vida útil, como plataforma de formación de pilotos de caza del Ejército del Aire y del Espacio.

El modelo elegido por Defensa se basa en el caza Hürjet, fabricado por Turkish Aerospace Industries (TAI), cuyo director general, Mehmet Demiroglu, ha afirmado a EL ESPAÑOL que están abiertos a la ampliación del contrato firmado con Defensa para pasar de 30 a 45 aparatos.

El número no es casual. El pasado 28 de octubre, el Consejo de Ministros ya autorizó la celebración del contrato para la adquisición de 45 cazas Hürjet por 3.120 millones de euros.

Sin embargo, "el contrato inicial es por 30 unidades del Saeta II", ha indicado Demiroglu, "pero ojalá podamos conseguir ese número más adelante".

Teniendo en cuenta que el Consejo de Ministros aprueba el techo de gasto, es posible que esos 15 cazas que todavía no se han firmado puedan adjudicarse a medio plazo.

El programa "ya ha empezado porque el cronograma del contrato es crucial para el Ministerio de Defensa y el Ejército del Aire español".

"Les prometimos que empezaríamos las entregas en 2028". Y esa fecha es la que siguen manteniendo desde Turquía.

"Para nosotros supone un hito importantísimo que ya hayamos empezado a trabajar", ha indicado a este medio el CEO de Turkish Aerospace. "Todo marcha bien, no prevemos ningún contratiempo".

Demiroglu apunta a que ya se encuentran preparando la producción en serie para la Fuerza Aérea de Turquía y "será prácticamente lo mismo para la Fuerza Aérea española".

Si el calendario industrial continúa cumpliéndose, la primera unidad para certificaciones aterrizará en España en la segunda mitad de ese mismo 2028, inaugurando así el proceso de entrega.

Este lote inaugural lo componen un total de 21 cazas que los militares del Ejército del Aire utilizarán durante los primeros años sin ningún tipo de proceso de nacionalización de la plataforma. Serán, por tanto, aparatos 100% turcos.

El segundo —y, por el momento, último— está conformado por las 9 aeronaves restantes. Estas últimas ya entrarán en servicio como unidades nacionalizadas a las que se ha integrado tecnología de las 15 compañías españolas participantes.

A medida que este segundo lote vaya incorporándose a la flota activa del Ejército del Aire, Airbus comenzará con la actualización de las primeras 21 unidades recibidas en el centro de conversión que Airbus Defence and Space abrirá en Albacete.

Esta segunda fase comenzará en 2031 y finalizará alrededor de 2035 con la españolización del total de la flota de Saeta II.

Caza de ataque

El "Hürjet va a cubrir una importante necesidad no sólo en los países de la OTAN, sino también en otras fuerzas aéreas de tamaño medio del mundo, donde sus requisitos de entrenamiento y combate ligero combinan con el caza".

Hürjet en vuelo TAI

"Puede satisfacer ambas necesidades simultáneamente, lo que lo convierte en una opción rentable", ha afirmado Demiroglu a este medio. "Estamos abiertos a cualquier tipo de transferencia de tecnología".

Se trata de una aproximación que se está evaluando para España. "El avión tiene capacidad de crecimiento", ha indicado Raúl Rosino, responsable del programa en Airbus Defence and Space, durante un acto celebrado en las instalaciones de la compañía en Getafe.

"Lo que vamos a implementar en este primer programa está focalizado en las capacidades de entrenamiento, dejando provisiones y preparándonos para hacer la evolución en un programa futuro" hacia capacidades de ataque.

El KAAN, cumple los tiempos

"No hay cambios en el cronograma original" respecto al caza de quinta generación KAAN, ha explicado Demiroglu a EL ESPAÑOL. "Todo va según lo planeado".

Desde Turkish Aerospace Industries anunciaron que comenzarían con las pruebas del prototipo este año. "Y vamos a hacerlo".

"Prometemos que comenzaremos la entrega del primer lote a la Fuerza Aérea turca a finales del 2028 o principios del 2029", ha explicado el director general.

"Estamos cumpliendo el cronograma y tampoco prevemos ningún contratiempo ni obstáculo para el desarrollo de los vehículos".

En cuanto a la versión naval, Demiroglu explica que "es muy pronto para el KAAN" y explica que es una capacidad que sí incluirán en el Hürjet.