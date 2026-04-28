El Gobierno aprueba la transferencia de crédito para la construcción de un hangar para los Canadair del 43 Grupo

Una adenda al acuerdo interdepartamental ha añadido una anualidad para 2026 por 350.000 euros, adaptando el proyecto a nuevas necesidades detectadas.

El hangar es necesario para el mantenimiento y operación de los aviones del 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio, que actualmente tiene su base en Torrejón de Ardoz.

La construcción del hangar forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de España, financiado con fondos europeos Next Generation.

El Consejo de Ministros ha aprobado una transferencia de crédito de 350.000 euros al Ministerio de Defensa para construir un hangar para la flota de aviones apagafuegos Canadair.

El último Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de crédito por importe de 350.000 euros al Ministerio de Defensa para financiar la construcción del hangar para la flota de aviones anfibios apagafuegos Canadair.

Este movimiento se encuentra dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de España impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez para la gestión de los fondos europeos Next Generation.

Según explican en la referencia del Consejo, la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación ha sido el centro directivo que ha solicitado esta transferencia de crédito.

Uno de los elementos de apoyo a las Comunidades Autónomas para la cobertura de los montes contra incendios es el despliegue estatal de la flota anfibia de aviones apagafuegos operados por el 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio.

Para su necesario mantenimiento y operación, estos aviones necesitan de un conjunto de infraestructuras, entre las cuales se encuentran los hangares de mantenimiento.

Actualmente, el 43 Grupo tiene su base en Torrejón de Ardoz (Madrid), aunque en el Consejo de Ministros no puntualizan el lugar donde se construirá el hangar.

En este sentido, con fecha 14 de julio de 2022, se suscribió un Acuerdo Interdepartamental entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Defensa para la construcción del hangar para la flota de anfibios apagafuegos Canadair.

Una vez ejecutadas las actuaciones contractuales y de desarrollo del proyecto de construcción del nuevo hangar, se ha detectado una necesidad sobrevenida que ha motivado la suscripción, con fecha de 12 de marzo de 2026, de una adenda de modificación al citado acuerdo.

En virtud de dicha adenda, apuntan, se modifican varias cláusulas del Acuerdo Interdepartamental, además del anexo, añadiéndose la anualidad del año 2026 por importe de 350.000 euros para cubrir la necesidad descrita.