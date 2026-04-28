Desde la entrega de munición al rescate de una mujer de 77 años: Ucrania envía 25.000 robots al frente para misiones logísticas

Más de 22.000 misiones no tripuladas se han realizado en tres meses, acelerando la transición hacia un frente de guerra altamente automatizado.

Estos robots ya han sido clave en misiones humanitarias y de rescate, como la evacuación de una mujer de 77 años y soldados heridos bajo fuego enemigo.

El robot Bizon-L, fabricado localmente, puede transportar hasta 300 kg, operar en terrenos difíciles y es casi invisible para sensores infrarrojos enemigos.

Ucrania planea desplegar 25.000 robots terrestres no tripulados en el frente durante el primer semestre para automatizar la logística militar.

El campo de batalla en Ucrania está atravesando una metamorfosis sin precedentes donde el factor humano, tradicionalmente el eslabón más vulnerable en las cadenas de suministro y rescate, está siendo desplazado por una legión de acero y circuitos.

Kiev prevé desplegar hasta 25.000 robots en el frente a lo largo del primer semestre del año. Esta movilización masiva de vehículos terrestres no tripulados (UGV) busca consolidar un cambio de paradigma, cuyo objetivo final es que el 100% de la logística en la primera línea de fuego sea ejecutada por sistemas autónomos u operados de forma remota.

Esta estrategia, liderada por el ministro de Defensa ucraniano, Mykhailo Fedorov, no se limita a una adquisición puntual de tecnología, sino que forma parte de un ecosistema industrial y militar diseñado para la resistencia a largo plazo.

Tras reuniones estratégicas con fabricantes nacionales, el Gobierno ucraniano ha duplicado sus proyecciones respecto al año anterior, asegurando contratos que se extienden incluso hasta 2027.

Esta planificación busca estabilizar las cadenas de suministro y fomentar una industria de defensa autóctona capaz de innovar a la velocidad que exige el combate moderno.

Dron terrestre en misión logística United24

El protagonista tecnológico de esta transición es el Bizon-L, una plataforma sobre orugas de fabricación local que refleja el grado de sofisticación e innovación que ha alcanzado la ingeniería ucraniana desde el inicio de la invasión rusa.

Este vehículo no es solo un transporte motorizado; es un sistema de combate integrado diseñado para operar en los entornos más hostiles, desde zonas pantanosas y nieve hasta terrenos irregulares donde el hielo dificulta el paso de vehículos convencionales.

Soldados ucranianos reciben suministros a bordo de un dron terrestre United24

Con una capacidad de carga de hasta 300 kilogramos y un alcance operativo de 50 kilómetros, el Bizon-L se ha convertido en la solución para las tareas más peligrosas, como la entrega de municiones bajo fuego enemigo o la instalación de obstáculos de ingeniería.

Su diseño destaca por una baja firma térmica, lo que lo hace casi invisible para los sensores infrarrojos del adversario, y cuenta con una redundancia de comunicaciones que incluye enlaces vía satélite mediante Starlink y redes LTE, garantizando su operatividad incluso en zonas donde la guerra electrónica enemiga es intensa.

"Abuela, súbete"

La apuesta por los 25.000 robots va más allá de la entrega de suministros, víveres y munición. La dimensión humanitaria de esta tecnología, por ejemplo, ha quedado grabada en la memoria reciente con el rescate de una mujer de 77 años en la zona de Lyman.

En un entorno digno de una película distópica, marcado por cráteres de artillería y destrozos por los combates, el 3.º Cuerpo del Ejército de Ucrania ejecutó una operación de precisión quirúrgica para salvarle la vida a la anciana que huía de su hogar destruido.

Para no asustar a la mujer, los soldados cubrieron al robot con una manta que llevaba un mensaje sencillo y directo: “Abuela, súbete”. Guiado desde el aire por un dron de reconocimiento que transmitía imágenes en tiempo real, el vehículo no tripulado logró extraer a la señora de la zona de peligro sin que ningún soldado tuviera que exponerse al fuego directo.

El caso de la anciana, no obstante, no es un hecho aislado. La integración de los UGV en las misiones de evacuación médica se ha vuelto muy frecuente. En el fragor de la batalla, donde un soldado herido suele representar un riesgo mortal para sus compañeros que intentan rescatarlo, el uso de robots está cambiando las reglas del juego.

Evacuación médica a bordo de un dron United24

Días atrás, un militar de la brigada de asalto Lugansk, atrapado en una emboscada y gravemente herido, pudo ser extraído gracias a la intervención de una plataforma robótica que lo trasladó a una zona segura mientras las tropas de apoyo mantenían el fuego de cobertura.

La eficiencia de estos sistemas es tal que se han registrado jornadas donde una sola unidad médica ha logrado completar con éxito hasta seis misiones de evacuación utilizando exclusivamente tecnología no tripulada.

Al transferir las tareas de "última milla" a las máquinas, Ucrania no solo optimiza sus recursos materiales, sino que protege su recurso más valioso: la vida de sus combatientes.

Con más de 22.000 misiones no tripuladas realizadas en apenas tres meses, la visión de un frente totalmente automatizado deja de ser una posibilidad futura para convertirse en una realidad operativa que está reescribiendo los manuales de la guerra moderna.