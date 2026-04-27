El rearme europeo impulsa el gasto militar mundial hasta 2,89 billones en 2025 mientras España se dispara un 50%

Mientras Asia también incrementó su gasto, Estados Unidos registró una caída del 7,5% en 2025, aunque se prevén aumentos futuros.

España superó por primera vez desde 1994 el 2% de su PIB en defensa, situándose en el puesto 15 del ranking mundial.

Europa lideró el incremento con 864.000 millones de dólares, un 14% más, destacando España con un aumento del 50% en su gasto militar.

El mundo gastó más en defensa que nunca desde el final de la Guerra Fría. El desembolso militar global alcanzó en 2025 los 2,89 billones de dólares (unos 2,46 billones de euros), encadenando once años consecutivos de crecimiento, en un ejercicio marcado por la guerra de Ucrania, la rivalidad estratégica en Asia y la presión de Estados Unidos sobre sus aliados para acelerar el rearme.

Así lo recoge el último informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), que sitúa el aumento interanual en el 2,9%. Aunque inferior al fuerte repunte del 9,7% registrado en 2024, el organismo matiza que la desaceleración responde casi exclusivamente a la caída del gasto estadounidense. Sin Washington, el incremento mundial habría sido del 9,2%.

Europa lideró el aumento del gasto militar, hasta 864.000 millones de dólares, un 14% más que en 2024, el mayor crecimiento en Europa Central y Occidental desde la Guerra Fría. España destacó con un alza del 50% en un año.

La guerra iniciada por Rusia en territorio ucraniano continúa alterando por completo las prioridades presupuestarias del viejo continente. Moscú elevó su gasto hasta 190.000 millones de dólares, equivalentes al 7,5% de su PIB, mientras Ucrania destinó 84.100 millones, lo que supone un extraordinario 40% de su PIB.

A ello se suma la presión ejercida por la OTAN para que los socios europeos alcancen nuevos objetivos de inversión y refuercen sus capacidades industriales, logísticas y operativas.

Alemania y España aceleran

Dentro del bloque europeo, Alemania lideró el esfuerzo presupuestario con 114.000 millones de dólares, un 24% más, superando el 2,3% del PIB, algo no visto desde 1990.

Pero una de las cifras más llamativas corresponde a España. Según SIPRI, el gasto militar español aumentó un 50% en un solo año, hasta 40.200 millones de dólares (algo más de 34.000 millones de euros). Es la primera vez desde 1994 que España supera el 2% del PIB en defensa.

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El salto sitúa a España en el puesto 15 del ranking mundial, dos escalones por encima del ejercicio anterior, y refleja una aceleración presupuestaria sin precedentes recientes. En la última década, el gasto español se ha incrementado un 122%.

La magnitud de la subida contrasta con el discurso político mantenido por el Gobierno de Pedro Sánchez, que había mostrado cautelas frente a las exigencias de mayor esfuerzo presupuestario impulsadas desde Washington.

Asia también se rearma

El segundo gran foco de crecimiento fue Asia y Oceanía, con 681.000 millones de dólares y un avance del 8,1%.

China, segunda potencia militar del planeta, elevó su presupuesto hasta 336.000 millones de dólares, sumando 31 años consecutivos de incrementos. El refuerzo chino responde tanto a la modernización de sus fuerzas armadas como a la pugna estratégica con Estados Unidos en el Indo-Pacífico.

Japón también aumentó su gasto un 9,7%, mientras Taiwán registró un alza del 14%, en plena escalada de maniobras militares chinas en torno a la isla.

Estados Unidos cae

Pese a seguir siendo la primera potencia militar mundial, Estados Unidos redujo su gasto un 7,5% en 2025, en parte por la ausencia de nuevos paquetes de ayuda militar a Ucrania durante el ejercicio.

No obstante, SIPRI considera que se trata de una pausa coyuntural. El Congreso ya ha aprobado mayores partidas para 2026 y la Administración de Donald Trump plantea nuevos aumentos para 2027. Y más tras el desgaste de misiles sufrido en la guerra de Irán.

Un cambio estructural

Los datos consolidan una tendencia de fondo: el regreso de la competencia entre grandes potencias, la erosión del orden de seguridad posterior a 1991 y la normalización del gasto militar elevado como prioridad presupuestaria.

Para Europa, y especialmente para España, 2025 marca un punto de inflexión. El debate ya no gira en torno a si aumentar el gasto en defensa, sino a cómo sostenerlo, financiarlo y transformarlo en capacidades reales.