Nace ECUAS para impulsar y para dar voz al sector de los drones en España y Europa

Las claves

Las claves Generado con IA Se crea la Asociación Española de UAS (ECUAS) para representar y dar voz al sector profesional de los drones en España y Europa. ECUAS busca elevar el nivel técnico, simplificar el marco regulatorio y facilitar la expansión de las empresas españolas en el mercado europeo. España supera los 150.000 operadores de drones registrados en 2025, en pleno auge de aplicaciones como la inspección de infraestructuras o la agricultura de precisión. La asociación pretende armonizar la normativa europea y reducir trabas regulatorias para impulsar la profesionalización y la competitividad del sector.

Los principales fabricantes de sistemas aéreos no tripulados (UAS), operadores de servicios aéreos innovadores y centros de ensayos en vuelo han constituido la Asociación Española de UAS (ECUAS), una nueva organización que aspira a convertirse en la voz del sector de los drones en España y Europa.

La iniciativa nace con el objetivo de elevar el nivel técnico de la industria, simplificar el marco regulatorio y facilitar la expansión de las empresas españolas en el mercado europeo, reforzando su competitividad. Asimismo, ECUAS busca posicionarse como interlocutor de referencia tanto ante la Administración como frente al resto del ecosistema aeronáutico.

La creación de la asociación responde a un vacío en la representación del sector. Aunque existen otras entidades centradas en ámbitos como la seguridad, la defensa o la movilidad aérea avanzada, hasta ahora no había una organización que representara específicamente al sector profesional de los drones. De hecho, España se situaba entre los pocos países relevantes de Europa que carecían de una asociación de estas características.

El lanzamiento de ECUAS se produce en un contexto de fuerte crecimiento del sector. Según datos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), España superó los 150.000 operadores registrados en 2025, en paralelo a la expansión de aplicaciones en ámbitos como la inspección de infraestructuras, la agricultura de precisión, la monitorización ambiental, la logística, la seguridad, la defensa o la protección civil.

Entre los principales retos que se marca la asociación destacan la necesidad de escalar el sector mediante la simplificación de trámites, la armonización de la normativa europea y la capacitación para operaciones de mayor complejidad y valor añadido. A ello se suma el objetivo de reforzar la profesionalización del ecosistema, elevando la calidad técnica y documental y favoreciendo un modelo más maduro.

Uno de los principales obstáculos identificados es la aplicación desigual del marco regulatorio europeo. Aunque la normativa está definida, su implementación varía entre países, lo que dificulta la operativa transfronteriza.

Dron A900 de Alpha Unmanned System (AUS) durante unos ejercicios Repmus

En este marco, mecanismos como el “cross-border” no siempre logran evitar exigencias adicionales por parte de las autoridades nacionales, lo que ralentiza la expansión de las empresas.

La asociación también pondrá el foco en el desarrollo de servicios aéreos innovadores, considerados clave por su potencial económico y social. Estos incluyen actividades como la inspección de infraestructuras, la monitorización medioambiental, la agricultura de precisión, la logística especializada o la protección civil, cuyo crecimiento depende en gran medida de una mayor agilidad operativa en escenarios de riesgo medio.

En palabras de Marta García, presidenta de ECUAS y project manager UAS de Telespazio Ibérica, “España cuenta con empresas, tecnología y talento para situarse entre los países más avanzados en el ámbito de los drones, pero para lograrlo necesitamos un marco regulatorio más ágil, homogéneo y predecible, que permita a nuestras compañías crecer y operar en Europa con menos fricciones".

Y señaló que "ECUAS nace para elevar el nivel técnico del sector, ordenar el diálogo con la Administración y defender una aplicación de la normativa que acompañe a la innovación”.