La RAF acelera el despliegue de StormShroud, su nuevo sistema no tripulado para cegar los radares enemigos

El programa incorpora reservistas y expertos civiles, y busca consolidar la autonomía y la integración de sistemas no tripulados en la doctrina aérea británica.

StormShroud actúa como multiplicador de fuerzas, apoyando a cazas Eurofighter Typhoon y F-35B, y permitiendo operaciones en entornos de alta amenaza.

La RAF ha desplegado StormShroud, un sistema no tripulado diseñado para cegar radares enemigos y degradar defensas aéreas avanzadas.

La Real Fuerza Aérea Británica (RAF, por sus siglas en inglés) ha superado varios hitos clave en el desarrollo de StormShroud, una nueva plataforma no tripulada concebida para cegar radares enemigos y degradar redes integradas de defensa aérea.

Como pionero de la nueva familia de Plataformas Colaborativas Autónomas (ACP), este sistema representa la piedra angular de la estrategia británica para transformar el combate aéreo del futuro. Este giro doctrinal busca proyectar poder en entornos de alta intensidad, mitigando el riesgo humano y optimizando la gestión de activos financieros críticos e irremplazables.

La RAF prevé que StormShroud dispare la supervivencia y la letalidad de sus Eurofighter Typhoon y F-35B. Su misión será neutralizar defensas antiaéreas avanzadas y actuar como multiplicador de fuerzas, abriendo corredores seguros en entornos de alta amenaza

A nivel global, la introducción del sistema StormShroud por parte de la RAF se enmarca en una carrera armamentística centrada en la "masa asequible" y el combate colaborativo (Manned-Unmanned Teaming o MUM-T).

En un entorno donde las defensas aéreas enemigas son cada vez más sofisticadas y letales, las grandes potencias están abandonando la dependencia exclusiva de plataformas tripuladas costosas en favor de ecosistemas híbridos.

La entrada en servicio de StormShroud tuvo lugar en mayo de 2025 y, apenas un mes después, ya volaba con una unidad operativa. En junio, el 216 Squadron de la RAF completó la primera misión desde RAF Spadeadam, centro clave para ensayos de guerra electrónica y entrenamiento avanzado.

Este concepto se alinea con la evolución doctrinal de las principales fuerzas aéreas occidentales: combinar plataformas tripuladas con sistemas autónomos o remotamente operados capaces de asumir tareas de mayor riesgo, como reconocimiento avanzado, engaño electrónico o supresión de defensas enemigas.

Operaciones en enjambre

La hoja de ruta británica ha escalado rápidamente en complejidad a lo largo de 2025: lo que comenzó como vuelos individuales ha evolucionado hacia misiones coordinadas donde múltiples plataformas operan de forma simultánea. Este avance culmina en el dominio del 'swarming' (vuelo en enjambre), un salto cualitativo en la integración de sistemas autónomos.

El punto culminante llegó en diciembre, cuando varios sistemas StormShroud actuaron conjuntamente en un ejercicio dinámico sobre Salisbury Plain, demostrando la capacidad de empleo cooperativo que busca la RAF para este tipo de medios.

APC_Drone_event_images_20251215_Original_Image_m56268

El programa también está sirviendo como banco de pruebas organizativo. El Escuadrón 216 desarrolla un modelo mixto que integra personal en activo con reservistas, incluidos especialistas procedentes del sector civil de la aviación no tripulada.

Para el Reino Unido, esta fórmula permite incorporar talento tecnológico de alta especialización sin depender exclusivamente de los canales tradicionales de reclutamiento militar. Algunos de esos reservistas, según la RAF, estudian incluso incorporarse a tiempo completo.

Próximos pasos en 2026

Los trabajos continúan en 2026. En febrero ya se realizaron nuevas campañas de vuelo en Cornualles, mientras se preparan ejercicios adicionales tanto en territorio nacional como en escenarios internacionales. El objetivo inmediato es perfeccionar el empleo operativo de la plataforma y evolucionar su carga útil.

En paralelo, Londres impulsa mejoras en autonomía, un elemento decisivo para que StormShroud pueda actuar con mayor independencia táctica y coordinación con aeronaves tripuladas.

Más allá del propio sistema, StormShroud refleja la dirección estratégica elegida por la RAF: una fuerza aérea más distribuida, conectada y apoyada por plataformas no tripuladas de bajo coste relativo frente a los grandes sistemas tripulados tradicionales.

Si el programa confirma sus expectativas, el Reino Unido podría situarse entre los países europeos más avanzados en la integración real de medios autónomos en operaciones de combate aéreo.

También le permitiría competir con programas similares en Estados Unidos (como el Collaborative Combat Aircraft de la USAF) y China, consolidando una doctrina de guerra aérea más resiliente y distribuida.