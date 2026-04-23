EEUU busca astilleros para el mantenimiento de sus buques en Rota, pese a las amenazas de Trump de trasladar la base

La base aérea de Morón ha sido premiada por la Fuerza Aérea de EEUU por la calidad de sus instalaciones, manteniendo su relevancia estratégica pese a tensiones diplomáticas.

Navantia, actual responsable del mantenimiento, es considerada un modelo internacional y emplea a cerca de 1.000 personas en la Bahía de Cádiz.

Washington busca empresas españolas, estadounidenses e internacionales con capacidad para reparar, modernizar y mantener buques de la US Navy en Rota y alrededores.

La Marina de EEUU ha lanzado un sondeo de mercado para encontrar astilleros que mantengan sus destructores en la base de Rota, pese a las amenazas de Trump de trasladar la base.

En plena polémica por las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de trasladar fuera de España las bases de Rota y Morón, la US Navy ha activado un sondeo de mercado para reforzar el mantenimiento de sus destructores en la base gaditana, un paso que apunta a la continuidad —e incluso al refuerzo— de su presencia en un enclave clave para las operaciones en Europa y África.

Esta consulta preliminar, lanzada por el Naval Supply Systems Command (NAVSUP), busca identificar empresas capaces de realizar trabajos de reparación, mantenimiento y modernización de estos buques. El aviso subraya que “esto no es una licitación” y que “no se adjudicará ningún contrato como resultado directo de este aviso”, ya que su objetivo es medir la capacidad industrial disponible.

Según el documento, Washington busca compañías españolas, firmas estadounidenses con presencia operativa en el exterior y astilleros internacionales especializados en defensa que puedan prestar servicio a los buques de la US Navy desplegados en los teatros europeo y africano, con el fin de garantizar el sostenimiento técnico de una flota cada vez más presente en Rota.

La Marina estadounidense subraya que la base gaditana “es la mayor instalación naval de EEUU en Europa” y actúa como “centro crítico de logística y mantenimiento para las Fuerzas Navales de Europa-África y la Sexta Flota”.

El enfoque principal es "el apoyo a los destructores de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, con base en Rota, y con posibles requerimientos para otros buques de combate de superficie de la Armada de los Estados Unidos, buques del Comando de Transporte Marítimo Militar (MSC) y buques aliados".

Contrato con Navantia

Actualmente, Rota alberga cinco destructores de la clase Arleigh Burke, integrados en el escudo antimisiles de la OTAN, con la previsión de incorporar una sexta unidad este año 2026.

El contrato de mantenimiento de dichos barcos de la US-Navy en Rota lo lleva a cabo desde 2013 la empresa pública Navantia, que ha creado en la Base Naval lo que se conoce como el “cuarto astillero” de la Bahía de Cádiz con una plantilla de 400 personas.

Este acuerdo, valorado en más de 800 millones de euros, consolida a Navantia como socio principal en Rota, generando cerca de 1.000 empleos directos y asegurando la presencia estadounidense.

El contrato vigente arrancó en 2021 y expira a principios de 2028. Lo que hace el Pentágono ahora con ese sondeo de mercado es buscar información sobre ofertas de otros astilleros. Se trata de algo habitual en la renovación de este tipo de contratos públicos. Los anteriores, suscritos por Navantia, también “fueron por concurso público”.

Fuentes de la Armada aseguran a EL ESPAÑOL que “Estados Unidos está encantado” con el servicio que presta Navantia en la Base Naval de Rota, al que consideran “un modelo de referencia internacional para el mantenimiento de buques fuera de su territorio”.

Según explican, Washington “lo pone de ejemplo en el mundo entero de cómo hay que mantener sus barcos fuera de Estados Unidos”, en alusión al denominado “cuarto astillero” que Navantia opera en la Bahía de Cádiz, apoyado en una amplia red de empresas auxiliares. “Eso seguramente se vaya a renovar”, añaden.

Las mismas fuentes insisten en que "aunque la compañía pública lidera los trabajos, estos se sostienen en gran medida sobre el tejido industrial de la Bahía de Cádiz, al que recurre mediante subcontratación".

Mantenimiento

La convocatoria lanzada en marzo, concluyó el pasado 6 de abril de 2026, fecha límite para que las compañías remitan su documentación técnica. Ahora, la información recopilada servirá para diseñar una futura estrategia de contratación, que podría desembocar en uno de los mayores contratos de mantenimiento naval vinculados a la presencia militar estadounidense en España.

Estas embarcaciones requieren revisiones periódicas, reparaciones urgentes, modernizaciones tecnológicas y, en algunos casos, entrada en dique seco.

Entre los servicios que podrían contratarse figuran trabajos de casco, sistemas mecánicos y eléctricos, radares, sonar, sistemas de combate, limpieza y pintado del casco, mantenimiento de hélices y ejes, así como intervenciones de emergencia con capacidad de respuesta en menos de 24 horas.

El documento solicita a las empresas interesadas que acrediten la disponibilidad de instalaciones en un radio de 100 kilómetros de Rota, capacidad de movilización rápida, experiencia previa con la Marina estadounidense o armadas aliadas y acceso a diques secos situados a menos de 200 millas náuticas.

Destructor de la clase Arleigh Burke de EEUU

Entre los servicios contemplados se incluyen reparaciones de casco, mecánica y electricidad (HM&E); mantenimiento y modernización de sistemas de combate y electrónicos; trabajos en dique seco, con conservación del casco y operaciones subacuáticas; ejecución de periodos de mantenimiento complejos, como las Disponibilidades Restringidas Seleccionadas (SRA) y las Disponibilidades Incrementales de Superficie (SIA); y capacidad de respuesta inmediata para intervenciones de emergencia y reparaciones no programadas.

“El lugar principal de ejecución será la Estación Naval de Rota, provincia de Cádiz, España”, precisa el documento, que añade que “también valorará ubicaciones alternativas y conceptos operativos propuestos por las empresas participantes”.

EEUU premia la Base de Morón

Paralelamente, la Base Aérea de Morón de la Frontera ha sido galardonada con el premio Air Force Innkeeper 2026 en la categoría de bases pequeñas, otorgado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF) en reconocimiento a la excelencia de sus instalaciones y servicios de alojamiento.

El distintivo se concede tras superar exigentes auditorías en gestión, atención al cliente y apoyo integral. Morón se impuso a otras bases con menos de 285 habitaciones, mientras que Travis (California) lideró la categoría de gran tamaño. Según el coronel Jo Eychner, el desempeño del personal impacta directamente en la preparación operativa y el bienestar de los aviadores.

El reconocimiento se produce en un contexto de tensión diplomática, tras la negativa del Gobierno español a permitir el uso de la base en operaciones contra Irán, lo que ha generado fricciones con Washington. Pese a ello, Morón mantiene su relevancia estratégica.

La instalación, de uso conjunto por el Ala 11 del Ejército del Aire y del Espacio y el 496º Escuadrón de la USAF, alberga actualmente a más de un centenar de militares estadounidenses y a unos 450 empleados subcontratados que garantizan su operatividad diaria.