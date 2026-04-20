Los países bálticos asumen que habrá retrasos en las entregas del armamento adquirido a EEUU por la guerra de Irán

La región báltica y escandinava, bajo protección de la OTAN, se ve directamente afectada por estos retrasos en suministros militares debido al conflicto con Irán.

Letonia y Lituania también reconocen cambios en el calendario de entrega de material militar estadounidense, aunque aún esperan confirmación oficial.

Estonia ha sido informada por EEUU de posibles retrasos en la entrega de sistemas lanzacohetes HIMARS y suspensión de municiones.

EEUU prioriza el abastecimiento de munición para sus tropas en la guerra de Irán, afectando entregas a países aliados como Estonia, Letonia y Lituania.

La prioridad del Pentágono para abastecer de munición a sus tropas en la guerra de Irán tendrá un efecto directo en los programas de adquisición de sus aliados.

"Sí, Estados Unidos nos ha informado de la situación y comprendemos los motivos y las circunstancias", ha declarado el primer ministro estonio Kristen Michal.

"Mantenemos un contacto estrecho con ellos para dialogar sobre cómo abordar estos desafíos de abastecimiento", ha asegurado. En la comparecencia, Michal dijo que EEUU sigue siendo el mayor aliado del país."Las tropas [estadounidenses] están aquí, los lazos son fuertes".

El pasado 18 de abril, el ministro de Defensa estonio, Hanno Pevkur, señaló su preocupación sobre un posible retraso en la entrega de los tres sistemas lanzacohetes HIMARS, fabricados por Lockheed Martin, que adquirieron a principios de este mes.

"Lo que sí sabemos es que se han suspendido las entregas de municiones", indicó el ministro. "Trataremos de recabar la mayor cantidad de información posible para ver si esto afecta a todos los aliados y si se mantendrá vigente para todos ellos" o, por el contrario, "habrá excepciones".

"Si se retrasan durante un periodo prolongado, ¿cuáles son las alternativas o las opciones de respaldo?", prosiguió Pevkur. "Incluso en el caso del HIMARS, teóricamente es posible utilizar munición de otros fabricantes, pero eso requeriría un nuevo permiso de Lockheed Martin y del Gobierno de Estados Unidos".

La situación es muy similar para Lituania. En la misma comparecencia que su homólogo estonio, la primera ministra lituana Inga Ruginienė comentó que su Gobierno no ve "un gran problema por el momento" en todo lo relativo a las entregas, pero también reconoce que ha sido informada de cambios en el calendario de suministros del material militar.

"Entendemos que algunos de los plazos se están modificando", dijo Inga Ruginienė. Letonia y Lituania se suman a Estonia en la adquisición del HIMARS, uno de los sistemas que mejores resultados ha dado en Ucrania.

La primera ministra letona, Evika Silina, explicó que su gabinete no ha sido "todavía informado oficialmente" por Estados Unidos sobre ningún calendario de entrega modificado.

"Pero claro, todos leemos las noticias y estamos muy atentos a lo que está pasando", prosiguió.

La comparecencia conjunta llegó poco después de que Reuters publicara que Estados Unidos tiene previsto retrasar el envío de sistemas militares a algunos países europeos debido a la guerra con Irán.

Estos retrasos planeados clarifican la guerra de desgaste y la falta de previsión por parte de la Administración Trump cuando comenzó los ataques a Irán en la madrugada del pasado 28 de febrero.

Las mismas fuentes citadas por la agencia de noticias estadounidense dijeron que los países afectados incluyen la región báltica y la escandinava, dos de las zonas más delicadas bajo el paraguas de la OTAN y que Putin no ha dudado en amenazar en diversas ocasiones.