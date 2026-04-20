Indra y Maxwell se alían para reforzar las capacidades de ingeniería avanzada para las Fuerzas Armadas

Maxwell aportará su experiencia en microelectrónica y radiofrecuencia, mientras que Indra ofrecerá su capacidad tecnológica y de gestión para innovar en soluciones críticas.

El proyecto busca contribuir a la soberanía nacional y participar en programas de modernización, tanto en defensa como en sectores como aeroespacial y telecomunicaciones.

La alianza se centra en fortalecer la cadena de suministro global de Indra en microelectrónica, radiofrecuencia y soluciones tecnológicas complejas.

Indra y Maxwell Applied Technologies han firmado un acuerdo estratégico para reforzar las capacidades de ingeniería avanzada en defensa.

Indra y Maxwell Applied Technologies han formalizado un acuerdo de colaboración estratégica con el firme objetivo de reforzar las capacidades de ingeniería avanzada de producto y desarrollo.

Esta alianza busca, de manera prioritaria, fortalecer la cadena de suministro global de Indra en ámbitos que resultan determinantes para la defensa moderna, tales como la microelectrónica, la radiofrecuencia y el desarrollo de soluciones que presentan una alta complejidad tecnológica, según han detallado este lunes desde la multinacional, a través de un comunicado.

A través de esta unión, se generarán nuevas soluciones de alto valor añadido que permitirán proporcionar los mejores productos y servicios a las Fuerzas Armadas.

El proyecto nace con la vocación de integrar tecnología que contribuya directamente a la soberanía nacional, operando tanto en el marco de los Programas Especiales de Modernización como en los mercados internacionales y los programas europeos de cooperación.

Si bien el acuerdo está centrado inicialmente en el sector de la Defensa, ambas compañías prevén explorar la colaboración en otros campos estratégicos como el aeroespacial y las telecomunicaciones, o en el ámbito de los semiconductores, aprovechando sus capacidades complementarias en diseño electrónico y desarrollo tecnológico.

Dentro de este marco de cooperación, Maxwell Applied Technologies aportará su conocimiento especializado en microelectrónica y radiofrecuencia, sumando sus capacidades de diseño de ingeniería avanzada para reforzar la resiliencia y la autonomía tecnológica de la cadena de suministro de Indra.

Por su parte, la compañía presidida por Ángel Simón aportará sus capacidades tecnológicas más avanzadas, su amplia experiencia en el sector y su robusta capacidad de gestión y potencial de internacionalización.

El acuerdo contempla, como una de sus líneas principales, la prestación de servicios de ingeniería orientados a la evolución y soporte de soluciones alineadas con los más exigentes estándares internacionales.

La colaboración también permitirá avanzar en el desarrollo de soluciones críticas basadas en tecnologías de microelectrónica y radiofrecuencia, las cuales son fundamentales para sistemas que requieren alta fiabilidad, robustez y seguridad.

Además, la iniciativa facilitará el intercambio de conocimiento y la cooperación técnica entre los equipos, favoreciendo la transferencia de capacidades en diseño y validación de sistemas para acelerar los plazos de desarrollo y mejorar la eficiencia competitiva.

Alberto Sosa, director de Compras de Indra Group, ha señalado que "esta alianza refuerza nuestra estrategia de colaboración con empresas tecnológicas españolas altamente especializadas de alto nivel, capaces de aportar conocimiento diferencial y flexibilidad a nuestros programas".

Por su parte, Ana Peláez, directora de Maxwell Applied Technologies, ha destacado que "la colaboración con Indra Group refuerza nuestra estrategia de crecimiento y nos permite acceder a programas de mayor alcance y proyección internacional, aportando nuestro conocimiento especializado en microelectrónica y radiofrecuencia a soluciones tecnológicas críticas para defensa y otros sectores de alta exigencia".