Francia desafía los cielos de Europa con 'Chorus', el dron low-cost de ataque masivo que alcanza los 3.000 km

Chorus es una plataforma modular, apta tanto para el ataque como para misiones de reconocimiento o engaño, y su despliegue está previsto para verano de 2026.

Este dron busca saturar las defensas enemigas y actuar como señuelo electrónico, obligando al adversario a emplear interceptores mucho más costosos.

El Chorus destaca por su bajo coste (100.000 euros por unidad) y su producción masiva, prevista en hasta 600 unidades al mes.

Francia lanza la producción del dron de ataque Chorus, capaz de alcanzar objetivos a 3.000 km y portar una carga explosiva de 500 kg.

La industria de defensa francesa ha dado un giro radical en su doctrina de proyección de fuerza. Con Chorus, Francia ha puesto en marcha la producción de un dron de ataque de largo alcance concebido para saturar las defensas enemigas y responder a las lecciones de la guerra de desgaste en Ucrania.

No es un sofisticado y costoso misil de crucero -su precio apenas alcanza los 100.000 euros-, sino una apuesta decidida por la cantidad, el bajo coste y la letalidad a escala industrial. Francia prevé una producción masiva de hasta 600 unidades al mes.

Desarrollado por la firma Turgis Gaillard con el apoyo de Renault y la supervisión de la DGA, Chorus no es un simple sistema de vigilancia, sino un vector de ataque estratégico. Su ambición es incontestable: alcanzar objetivos a 3.000 kilómetros de distancia con una ojiva de 500 kilogramos.

El Chorus redefine la relación coste-eficacia del combate aéreo: cada dron obliga al adversario a emplear interceptores diez veces más caros, generando un desgaste insostenible para las defensas convencionales.

Lejos de ser un simple arma de hostigamiento, su media tonelada de carga explosiva le permite destruir nodos logísticos, puentes e infraestructuras críticas con un sólo impacto.

Simplicidad que mata

A diferencia del FP-5 Flamingo ucraniano -un sistema más veloz y pesado propulsado por motores a reacción-, el Chorus apuesta por la eficiencia.

Con una envergadura de unos diez metros y una velocidad de crucero de 400 km/h, el diseño prioriza el alcance y la facilidad de fabricación sobre la velocidad punta.

El Chorus no es un UAV de campo de batalla; es un vehículo de ataque prescindible optimizado para la fabricación en masa bajo estándares de la industria automotriz.

La integración de Turgis Gaillard es clave en este aspecto. Su experiencia con el programa Aarok garantiza que, pese a su bajo coste, el Chorus contará con aviónica robusta y sistemas de navegación resistentes a las interferencias electrónicas (jamming), elementos vitales para un vuelo de varias horas hacia el interior de territorio hostil.

El "escudero" de hierro

El Chorus no nace para jubilar a los sofisticados misiles de crucero SCALP, sino para maximizar su letalidad actuando como un complemento táctico indispensable. En el complejo tablero de la guerra moderna, este dron se perfila como el "escudero" de bajo coste encargado de abrir brecha en las defensas más densas.

Su despliegue en oleadas masivas permitiría a las fuerzas francesas ejecutar una coreografía de ataque letal: saturar los radares enemigos hasta el colapso, actuar como señuelo electrónico para agotar las baterías de interceptores y, finalmente, despejar el camino para que las armas de precisión golpeen sin oposición.

Más allá del impacto directo, su arquitectura modular redefine la logística en el frente. Al utilizar una plataforma común para diversas funciones -desde el reconocimiento previo hasta la evaluación de daños en tiempo real-, Francia logra que una misma cadena de montaje atienda múltiples necesidades operativas.

Esta polivalencia no sólo simplifica el mantenimiento, sino que permite a los comandantes adaptar su estrategia sobre la marcha, transformando un sistema de ataque en una herramienta de inteligencia o de engaño con apenas unos ajustes en su configuración.

El despertar industrial

Francia no sólo está fabricando un dron; está acelerando el reloj de la defensa europea. Con un calendario de entregas agresivo que apunta al verano de 2026, París se dispone a cerrar una de las brechas de capacidad más vulnerables del continente en un tiempo récord.

Si los hitos se cumplen, el Chorus dejará de ser un proyecto para convertirse en la prueba tangible de que Europa ha asimilado, por fin, la lección más amarga de Ucrania: en la guerra de alta intensidad, la resiliencia industrial es tan decisiva como el código de programación.

El programa es el síntoma de un cambio de era. La hegemonía militar ya no se mide únicamente por la sofisticación del sensor o la precisión del láser, sino por la capacidad de reposición.