Rheinmetall y Destinus formarán una 'joint venture' para el desarrollo y la fabricación de misiles de crucero en Europa

La empresa conjunta combinará la experiencia industrial y de producción de Rheinmetall con la tecnología y diseño avanzado de misiles de Destinus.

La alianza busca responder a la creciente demanda de misiles en Europa, impulsada por los recientes conflictos en Ucrania y Oriente Próximo.

La nueva empresa, Rheinmetall Destinus Strike Systems, estará controlada en un 51% por Rheinmetall y un 49% por Destinus.

Rheinmetall y Destinus crearán una 'joint venture' para desarrollar y fabricar misiles de crucero y artillería de cohetes balísticos en Europa.

La compañía alemana Rheinmetall, una de las más importantes a nivel europeo, y la neerlandesa Destinus, especializada en sistemas aéreos, acaban de anunciar el acuerdo para crear una joint venture durante el segundo semestre de este año.

Rheinmetall Destinus Strike Systems, como se denominará una vez formalizada, fabricará, comercializará y distribuirá sistemas de misiles avanzados, incluyendo misiles de crucero y artillería de cohetes balísticos.

La alemana tendrá una participación del 51% mientras que Destinus conservará el 49% restante de la sociedad.

Como parte de esta alianza, Rheinmetall y Destinus pretenden aprovechar las oportunidades de mercado y seguir desarrollando sistemas de misiles modernos, tal y como explican en un comunicado.

Destinus mantiene su sede en los Países Bajos y "continuará desarrollando y fabricando sistemas y componentes clave" con presencia en toda Europa.

"Esta empresa conjunta incorpora capacidad de cualificación y producción en serie en las instalaciones industriales de Rheinmetall en Alemania", apuntan.

Los conflictos recientes registrados en Ucrania y Oriente Próximo han demostrado que la demanda de sistemas de ataque escalables "ya no se mide en lotes limitados".

Por el contrario, existe una creciente demanda de miles de misiles cada año, con una perspectiva de que pueda incrementarse hasta decenas de miles a medida que se adapten los procesos de adquisición de los países europeos y aliados, aseguran.

La alianza de estas dos compañías "combina la arquitectura de sistemas, el diseño de productos y el desarrollo de plataformas escalables de Destinus, probados en combate, incluyendo sistemas ya validados y utilizados operativamente en Ucrania, con la escala industrial, las capacidades de cualificación y la ejecución de fabricación de Rheinmetall".

Destinus se ha especializado en el desarrollo y fabricación de sistemas de misiles de crucero y motores turborreactores, con un programa de producción en serie en Europa que completa más de 2.000 de estos sistemas al año.

Por otro lado, Rheinmetall aporta a la fórmula "años de experiencia en el desarrollo y la producción de sistemas de defensa complejos, presencia industrial en Alemania y una importante inversión en la producción de sistemas de defensa".

La empresa conjunta se dirigirá "a un amplio mercado internacional en Europa, así como a países socios seleccionados dentro de la alianza de la OTAN".

"Para mercados clave específicos, se podrá considerar la participación de socios industriales locales", afirman.

Armin Papperger, director ejecutivo de Rheinmetall, ha declarado que se debe "ampliar la base industrial de sistemas de defensa modernos en Europa" y que "esta empresa conjunta refleja esta necesidad".

"Estamos combinando la capacidad de producción y la experiencia de Rheinmetall en la gestión de programas a gran escala con la tecnología y el diseño de sistemas específicos de Destinus".

Por su parte, Mikhail Kokorich, cofundador y director ejecutivo de Destinus, ha afirmado que "Europa está entrando en una nueva fase de aumento en la producción de misiles".

"El conflicto moderno se define por el volumen y el coste por efecto", explica. "Los sistemas de misiles están evolucionando de activos de producción limitada a productos industriales".

"La verdadera limitación en Europa hoy en día no es la demanda, sino la capacidad industrial".