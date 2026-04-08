Francotiradores españoles presumen de su puntería ante soldados franceses durante un ejercicio OTAN en el Danubio

El despliegue español refuerza la interoperabilidad y la defensa colectiva de la OTAN en el flanco este, sumándose a las misiones en Letonia y Eslovaquia.

Participaron 2.500 soldados de 13 países aliados, desplegando 48 unidades navales, 64 vehículos de combate y 20 sistemas no tripulados para mejorar la defensa de infraestructuras críticas.

Las maniobras se realizaron en la región de Babadag e incluyeron ejercicios de tiro de precisión desde plataformas navales en el Danubio y zonas próximas al mar Negro.

La Infantería de Marina española ha destacado en el ejercicio Sea Shield 26 de la OTAN en Rumanía, mostrando alta puntería y coordinación con soldados franceses y rumanos.

La Fuerza de Infantería de Marina R-III (FIMAR R-III), integrada en el batallón multinacional de la OTAN desplegado en Rumanía, ha finalizado con éxito su participación en el ejercicio combinado Sea Shield 26.

Las maniobras, desarrolladas en la región de Babadag, han certificado la alta disponibilidad operativa y la capacidad de integración de la unidad española en escenarios caracterizados por su elevada complejidad táctica, según han detallado este miércoles desde el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) a través de un comunicado.

Durante el entrenamiento, los militares españoles operaron de forma conjunta con el 307.º Regimiento de Infantería de Marina de Rumanía y con unidades de Francia, en un contexto que exigía coordinación en operaciones de carácter anfibio y fluvial.

El despliegue ha incluido ejercicios en el río Danubio y en áreas próximas al mar Negro, donde se ejecutaron maniobras destinadas a mejorar la respuesta combinada ante amenazas asimétricas.

Entre las actividades más destacadas, los efectivos de la Infantería de Marina han demostrado su eficacia en la ejecución de ejercicios de tiro de precisión sobre objetivos terrestres desde plataformas navales, una operación que puso de relieve la polivalencia y el nivel de adiestramiento del contingente español para actuar con éxito en la transición del medio marítimo al terrestre.

Infantes de marina durante el ejercicio 'Sea Shield 26' de la OTAN en Rumanía EMAD

La participación de la unidad en Sea Shield 26 ha supuesto un considerable esfuerzo logístico, al desplazar a la zona de operaciones más del 75% de sus efectivos.

Así, este despliegue no solo ha reforzado el adiestramiento táctico en condiciones climáticas y terrenos exigentes, sino que también ha contribuido a consolidar la interoperabilidad con los procedimientos de mando y control aliados. Además, el ejercicio ha servido para mejorar la preparación frente a la protección de infraestructuras críticas tanto submarinas como fluviales.

2.500 soldados de 13 países

Del conjunto de las maniobras han participado 2.500 efectivos de 13 naciones aliadas: Bulgaria, Alemania, Grecia, España, Italia, Canadá, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Estados Unidos, Turquía y Francia.

Durante la operación se han desplegado 48 unidades navales, 64 vehículos de combate y 20 sistemas no tripulados. Las operaciones abordaron desafíos de seguridad multidominio, incluyendo medidas de contraminado y defensa de infraestructuras energéticas y de comunicación bajo el mar.

Infantes de marina durante el ejercicio 'Sea Shield 26' de la OTAN en Rumanía EMAD

Con esta participación, España reafirma su compromiso con la defensa colectiva de la OTAN y su capacidad para aportar personal altamente cualificado en la protección de rutas estratégicas europeas, según han destacado desde el EMAD.

La contribución del subgrupo táctico de Infantería de Marina al Multinational Battle Group de Rumanía se suma a la presencia española ya consolidada en los grupos multinacionales de Letonia y Eslovaquia, ampliando el esfuerzo defensivo en el flanco este de la Alianza.

El Battle Group de Rumanía forma parte de los ocho grupos desplegados para garantizar la disuasión y defensa en la zona oriental, una estrategia definida en la Cumbre de Varsovia de 2016 y reforzada durante la Cumbre de Madrid de 2022, donde la defensa colectiva fue reafirmada como prioridad fundamental dentro del nuevo Concepto Estratégico de la OTAN.