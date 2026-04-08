La catalana Sateliot abre una Serie C para financiar el despliegue de su constelación de satélites IoT

Sateliot está respaldada por inversores como Indra, Cellnex, Banco Santander y el Banco Europeo de Inversiones, y busca consolidar una infraestructura europea de conectividad satelital.

La compañía cuenta con precontratos valorados en 270 millones de euros, más de 400 clientes en 60 países y acuerdos con operadores como Telefónica y Deutsche Telekom.

El capital recaudado financiará el despliegue de 16 satélites y la demostración tecnológica de 5G New Radio con voz, vídeo y datos.

Sateliot lanza una ronda de financiación Serie C de 100 millones de euros para desplegar su constelación de satélites 5G para IoT.

La compañía barcelonesa Sateliot ha anunciado el lanzamiento de una nueva ronda de financiación Serie C de 100 millones de euros para desplegar su constelación de satélites para conectividad 5G.

Esta operación se ha presentado en el marco de la visita a la sede de la compañía de Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública.

La ronda, planteada principalmente como equity, con la posibilidad de incorporar una parte adicional de deuda, se acaba de abrir y la compañía espera cerrarla en verano.

Sateliot "trabaja con el objetivo de incorporar un lead investor y mantiene la ronda abierta a nuevos y actuales accionistas". Además, también prevé hasta un 50% de cofinanciación pública mediante match funding.

Según han explicado en un comunicado, el capital irá destinado al despliegue de 16 satélites que permitirán el caso de uso de IoT y actuar como demostrador tecnológico del 5G New Radio que incorpora voz, vídeo y datos. La compañía ha puesto ya 6 satélites en órbita y prevé lanzar cinco más este año.

"Sateliot llega a esta ampliación de capital con precontratos con valor de 270 millones de euros, con más de 400 clientes en 60 países, además de acuerdos con operadores como Telefónica o Deutsche Telekom".

Desde su fundación, la compañía ha captado cerca de 100 millones de euros y está respaldada por "un bloque de inversores industriales, institucionales y financieros de primer nivel como Indra, Cellnex, Sepides (SEPI), Banco Santander, la Sociedad Española de Transformación Tecnológica (SETT), Hyperion y Global Portfolio Investments".

Asimismo, en el comunicado también indican que cuenta con el apoyo del Banco Europeo de Inversiones (BEI), con el que ha financiado el despliegue inicial de su tecnología y el crecimiento de la compañía.

Por otro lado, el ministro López ha respaldado los planes de crecimiento de la compañía y ha destacado los avances de la empresa en el último año, desde que la SETT entró en su capital, como el incremento importante en la plantilla de la barcelonesa.

"Sateliot es un ejemplo de soberanía digital española y europea", ha afirmado el ministro López. "El Gobierno de España está orgulloso de financiar un proyecto catalán que integra todo el ciclo de diseño, ensamblaje y control de satélites made in Spain".

Jaume Sanpera, CEO de Sateliot, señaló que "esta Serie C responde a la dimensión y al momento de la compañía". El director ejecutivo también ha indicado que se trata "de la mayor ronda que hemos abierto hasta la fecha".

"Con ella aceleraremos el despliegue de nuestra constelación y la ejecución comercial a escala global", ha indicado. "Confiamos en el respaldo de inversores industriales, financieros e institucionales para consolidar una infraestructura europea de conectividad satelital 5G.