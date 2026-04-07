Robles destaca las capacidades de la Fuerza de Medidas Contra Minas de la Armada y su labor en la OTAN

La labor de la FMCM fue clave en la DANA de Valencia, colaborando en la localización de vehículos sumergidos y búsqueda de supervivientes.

La unidad integra tecnología de última generación y realiza adiestramiento continuo para afrontar amenazas, participando tanto en misiones de la OTAN como en emergencias nacionales.

La FMCM cuenta con cazaminas de la clase Segura y equipos de buceadores, lo que permite neutralizar minas navales y garantizar la seguridad de rutas marítimas y puertos.

La ministra Margarita Robles ha destacado la excelencia técnica y humana de la Fuerza de Medidas Contra Minas (FMCM) de la Armada durante su visita a Cartagena.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha puesto de relieve la excelencia técnica y humana de la Fuerza de Medidas Contra Minas (FMCM) de la Armada durante una visita a Cartagena (Murcia), en la que ha subrayado que España cuenta con capacidades de primer nivel y personal altamente cualificado en un ámbito tan especializado como el de la lucha contra minas navales.

"Nuestro país puede sentirse orgulloso de disponer de medios y profesionales a la vanguardia internacional", ha asegurado Robles tras asistir a una demostración operativa.

Acompañada por el jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante general Antonio Piñeiro, la ministra pudo presenciar diversas maniobras de activación de equipos de buceadores y operaciones de detección submarina mediante sistemas de sonar y vehículos manejados desde la superficie.

Estos procedimientos, diseñados para localizar artefactos y minimizar los riesgos sobre el personal, forman parte del adiestramiento continuo que mantiene la Armada frente a amenazas que siguen siendo decisivas en los conflictos marítimos actuales.

Los seis cazaminas que integran la clase Segura, junto con la unidad de buceo y el centro de gestión de datos, confieren a la FMCM una capacidad operativa de vanguardia. Estos medios permiten neutralizar minas navales y garantizar la seguridad de las rutas marítimas y el acceso a puertos, objetivos estratégicos esenciales para la defensa y la protección de infraestructuras críticas.

Robles visita la Fuerza de Medidas Contra Minas de la Armada, en Cartagena (Murcia) Ministerio de Defensa

Las minas, arma polivalente y de bajo coste, pueden causar daños millonarios a cualquier buque; por ello, la preparación constante y la incorporación de tecnología de última generación son claves para mantener la superioridad operativa.

Durante su visita, Robles embarcó en el cazaminas Turia, donde ha destacado el papel que esta unidad desempeña tanto en el marco internacional, integrándose de forma regular en agrupaciones permanentes de la OTAN, como en misiones nacionales de ayuda ante emergencias.

Un ejemplo reciente fue su colaboración en la DANA de Valencia, donde los buceadores de la FMCM participaron en la localización de vehículos sumergidos y en la búsqueda de supervivientes.

La ministra concluyó su visita poniendo en valor el compromiso y la preparación del personal de esta unidad, cuya labor discreta pero decisiva permite asegurar la libertad de navegación y reforzar la seguridad marítima española en cualquier escenario, desde misiones multinacionales hasta actuaciones de emergencia en territorio nacional.