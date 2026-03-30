La Legión asume el mando del Grupo Táctico Multinacional de la OTAN en Eslovaquia

La Legión encabeza el núcleo de combate aliado desplegado en Eslovaquia al frente del Grupo Táctico Multinacional de la OTAN (MN BG SVK), una fuerza que refuerza la presencia de la Alianza en su flanco oriental y consolida su capacidad operativa en Europa Central.

Bajo liderazgo español, esta unidad de armas combinadas opera con autonomía en escenarios de alta intensidad. Con base en el campo de maniobras de Lest, integra contingentes de España, Eslovenia, Portugal y Rumanía, que aportan capacidades complementarias en maniobra, reconocimiento, defensa contracarro, apoyo logístico y sanitario, además de fuegos de apoyo.

El MN BG SVK sigue los estándares operativos de la OTAN y se estructura como un batallón reforzado, con mando único y plena interoperabilidad. El núcleo de la fuerza lo constituye la Bandera de Infantería Protegida “Colón” VIII/3, perteneciente al Tercio “Don Juan de Austria” 3º de la Legión, con base en Almería.

Esta unidad de la Legión aporta la mayor parte del contingente y ejerce el mando táctico del Grupo. Su experiencia en misiones internacionales avala una sólida integración en entornos multinacionales, donde la coordinación entre aliados resulta clave para garantizar la disuasión y la capacidad de respuesta.

Al frente del contingente se encuentra el teniente coronel Ignacio Puertas Velarde, quien destaca que esta misión “marca un cambio respecto a otras operaciones”, al enfocarse en el adiestramiento conjunto y la cohesión entre unidades de distintas nacionalidades.

Tiro de precisión. Emad

Según subraya, el intercambio de capacidades y procedimientos fortalece tanto la preparación operativa como el conocimiento mutuo entre socios aliados.

Capacidades y medios de combate

El Grupo Táctico dispone de medios que refuerzan su movilidad, protección y potencia de fuego, entre ellos los vehículos de alta movilidad táctica VAMTAC, esenciales para despliegues rápidos, junto con blindados de transporte de personal y carros de combate Leopard, que incrementan la capacidad de disuasión.

Personal de la MN BG SVK. Emad

La contribución multinacional se completa con una compañía de infantería mecanizada portuguesa, una compañía de infantería protegida eslovena y una sección de defensa contracarro rumana, lo que permite integrar distintas doctrinas y capacidades bajo un mismo marco operativo.

Compromiso en el flanco este

La presencia española en Eslovaquia se remonta al 20 de enero de 2024, cuando las Fuerzas Armadas iniciaron el despliegue progresivo en el país. Desde el 1 de julio de ese mismo año, España asumió el mando de la Task Force multinacional, relevando a República Checa.

Este liderazgo consolida a España como uno de los actores clave en la estrategia de disuasión de la OTAN en el este de Europa. Junto a Eslovaquia, Eslovenia, Portugal y República Checa, el contingente español contribuye a reforzar la seguridad colectiva en un entorno geopolítico marcado por la inestabilidad.

El despliegue en Lest simboliza, en este sentido, el compromiso sostenido de España con sus aliados y su papel activo en las misiones de presencia avanzada reforzada de la Alianza, orientadas a garantizar la defensa del territorio aliado frente a cualquier amenaza.