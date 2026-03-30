'Ave de presa', la aeronave autónoma de Airbus capaz de destruir drones kamikaze con misiles de bajo coste
La solución contra drones de la compañía ha completado con éxito su primer vuelo de demostración, en el que detectó e interceptó un sistema kamikaze.
Airbus presenta el dron interceptor 'Bird of Prey', capaz de destruir drones kamikaze con misiles aire-aire de bajo coste.
El sistema realizó su primer vuelo de demostración en Alemania nueve meses después de iniciar el proyecto, confirmando su madurez tecnológica.
El prototipo puede portar hasta cuatro misiles Mark I, pero la versión operativa alcanzará hasta ocho, permitiendo la neutralización de múltiples objetivos por misión.
El Bird of Prey está diseñado para integrarse en la defensa aérea de la OTAN y se espera que esté operativo en 2027 tras nuevas pruebas con ojivas reales.
Ante un contexto militar dominado por la proliferación de munición merodeadora y amenazas aéreas de bajo coste, Airbus Defence and Space ha presentado una respuesta que combina autonomía, rapidez y eficiencia económica: el Bird of Prey (Ave de presa), un dron interceptor capaz de detectar y destruir drones kamikaze con misiles aire-aire de fabricación asequible.
Su reciente primer vuelo de demostración, realizado en una zona de entrenamiento militar del norte de Alemania y tan sólo nueve meses después de iniciado el proyecto, ha confirmado la madurez de un sistema diseñado para enfrentarse a los desafíos de los escenarios de combate asimétrico de la actualidad.
Durante la misión de prueba, la aeronave localizó, identificó y clasificó de forma autónoma un dron kamikaze. Tras certificar la naturaleza hostil del objetivo y recibir la autorización de un operador humano (human-in-the-loop), ejecutó una interceptación con un misil Mark I, desarrollado por la compañía alemana Frankenburg Technologies.
"Con nuestro Bird of Prey y los asequibles misiles Mark I de Frankenburg, proporcionamos a las fuerzas armadas un interceptor eficaz y rentable, cubriendo una brecha de capacidades crucial en los teatros de conflicto actuales", ha asegurado Mike Schoellhorn, CEO de Airbus Defence and Space. No obstante, desde la empresa han señalado que el precio total del sistema aún no se ha determinado.
El interceptor "está diseñado para operar sin fisuras dentro de la arquitectura de defensa aérea integrada de la OTAN a través de los sistemas de mando y control establecidos, centrados en el Sistema Integrado de Gestión de Combate (IBMS) de Airbus", ha explicado, por su parte, Marta Nogueira, responsable de Negocios de Airbus Defence and Space España.
"En consecuencia, el Bird of Prey puede ser un componente esencial, altamente móvil y complementario de cualquier solución de defensa integrada", ha subrayado Nogueira.
Basado en un dron Airbus Do-DT25 modificado, el Bird of Prey exhibe una envergadura de 2,5 metros, una longitud de 3,1 metros y un peso máximo al despegue de 160 kilogramos.
El prototipo está armado con cuatro misiles subsónicos Mark I, aunque la versión operativa podrá portar hasta ocho. "Esto permitirá que la aeronave, que es totalmente reutilizable, ataque y neutralice múltiples drones kamikaze por misión con un coste por interceptación reducido", ha insistido Nogueira.
Cada misil, de apenas 65 centímetros de largo y menos de dos kilogramos de peso, cuenta con guía autónoma y capacidad fire-and-forget (dispara y olvida), alcanzando objetivos a 1,5 kilómetros con una ojiva de fragmentación optimizada para neutralizar drones pequeños.
Por el momento, el interceptor está centrado en el derribo de sistemas kamikaze, pero desde la empresa europea han prometido una "optimización constante" de la solución para adaptarla a los desafíos que puedan ir surgiendo en el futuro.
"Los elementos específicos del Bird of Prey evolucionarán para reflejar siempre la respuesta más eficiente en el campo de batalla", ha prometido Nogueira.
Operativo en 2027
Airbus y Frankenburg planean nuevas pruebas a lo largo de 2026, esta vez con ojivas reales, para certificar las prestaciones del sistema y mostrarlo a diferentes fuerzas armadas interesadas.
"Nuestro objetivo es que esté operativo a principios de 2027, sujeto también al compromiso de los clientes para adaptarlo a su entorno específico de Concepto de Operaciones", ha remarcado Nogueira.