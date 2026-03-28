Estados Unidos refuerza su disuasión submarina con la entrada en servicio del USS Massachusetts

Propulsado por un reactor nuclear sin necesidad de recarga, refuerza la capacidad de disuasión y proyección de poder global de la flota estadounidense.

Este sumergible, del séptimo bloque de producción de la clase Virginia, destaca por su sigilo avanzado, sistemas de vigilancia modernos y versatilidad operativa.

El USS Massachusetts es el octavo buque en llevar este nombre, continuando una tradición naval estadounidense desde el siglo XVIII.

La US Navy ha incorporado el submarino de ataque rápido USS Massachusetts (SSN 798), vigésimo quinto de la clase Virginia.

La US Navy ha incorporado oficialmente a su flota el submarino de ataque rápido de clase Virginia USS Massachusetts (SSN 798), en una ceremonia celebrada este 28 de marzo en el puerto de Boston.

El acto marca la entrada en servicio del que es ya el vigésimo quinto sumergible de esta clase, pieza clave en la arquitectura naval estadounidense del siglo XXI.

El USS Massachusetts continúa una larga tradición en la Marina estadounidense: es el octavo buque en portar el nombre del estado, cuya historia naval se remonta al siglo XVIII.

Su predecesor más notable, el acorazado USS Massachusetts (BB 59), participó intensamente en la Segunda Guerra Mundial, acumulando once estrellas de combate antes de su retirada en 1947.

Desde el punto de vista industrial, el submarino forma parte del séptimo bloque de producción (Block IV) de la clase Virginia, desarrollado bajo la cooperación entre General Dynamics Electric Boat y Newport News Shipbuilding.

Fue botado en este último astillero en mayo de 2023, consolidando un modelo de construcción dual que Washington considera esencial para sostener el ritmo de producción.

En términos operativos, el Massachusetts incorpora las capacidades características de esta clase: sigilo avanzado, sistemas de vigilancia de última generación y versatilidad para misiones que abarcan desde inteligencia hasta operaciones especiales.

Imagen del submarino de clase Virginia Massachusetts. HII

Con un desplazamiento aproximado de 7.800 toneladas y una eslora de 115 metros, el submarino está propulsado por un reactor nuclear diseñado para operar durante toda su vida útil sin necesidad de recarga, lo que reduce significativamente los costes de mantenimiento y aumenta su disponibilidad estratégica.

La entrada en servicio del SSN 798 se enmarca en el esfuerzo más amplio de Estados Unidos por mantener una flota moderna y preparada en un contexto de creciente competencia naval global.

En particular, la clase Virginia constituye el núcleo de la capacidad submarina de ataque, elemento central en la disuasión convencional y en el control de los espacios marítimos.

Con esta incorporación, la US Navy refuerza su capacidad para sostener operaciones prolongadas a escala global, consolidando un instrumento clave de proyección de poder en el dominio submarino, cada vez más decisivo en el equilibrio estratégico internacional.

El acto

El evento contó con la intervención principal de David Denton, consejero general del Departamento de la Marina, acompañado por figuras políticas y militares como la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey; el almirante William Houston; el congresista Seth Moulton; y Kari Wilkinson, presidenta de Newport News Shipbuilding.

Siguiendo la tradición naval estadounidense, la madrina del buque, Sheryl Sandberg, fue la encargada de pronunciar la orden simbólica de activación: “Man our ship and bring her to life”. Con ello, la tripulación asumió formalmente el control del submarino, marcando su paso de plataforma industrial a activo operativo.