Defensa desplegará una batería antiaérea Patriot frente al Estrecho de Gibraltar, pero no llegará antes de 2029

El programa incluye formación del personal y construcción de nuevas infraestructuras en 2027 y 2028, y también participan empresas españolas en la fabricación de componentes.

Las baterías Patriot serán suministradas por Raytheon por 1.445 millones de euros, pero los misiles interceptores PAC-3 podrían tardar aún más en llegar debido a problemas de producción.

El emplazamiento elegido ya albergó sistemas Patriot en el pasado y cuenta actualmente con unidades Hawk que serán modernizadas.

España desplegará una batería antiaérea Patriot en San Roque, Cádiz, junto al Estrecho de Gibraltar, aunque no estará operativa antes de 2029.

La necesidad de contar con sistemas de defensa aérea ha quedado ampliamente demostrada en las guerras de Ucrania e Irán. Dentro de esta categoría están las baterías Patriot que opera el Ejército de Tierra y que el Ministerio de Robles planea desplegar en un nuevo emplazamiento.

El Acuartelamiento Cortijo de Buenavista, en la localidad gaditana de San Roque, ha sido el elegido por los mandos militares para establecer una batería Patriot de las que España espera recibir en los próximos años y no antes de 2029.

Este emplazamiento se encuentra ubicado en plena Bahía de Algeciras, muy cerca de Gibraltar, su Estrecho y casi en línea norte-sur con Ceuta.

Una ubicación estratégica que el Ministerio de Defensa ya utilizó hasta hace una década para emplazar un sistema Patriot, antes de la reunificación de esta tecnología en la Base General Almirante en Marines, Valencia.

El mismo Acuartelamiento en San Roque cuenta también con unidades de artillería antiaérea Hawk, que deberán ser actualizadas en los próximos años con nueva tecnología, según ha informado el Ejército de Tierra.

Según la documentación a la que ha accedido EL ESPAÑOL, la formación del personal para manejar estos nuevos Patriot se llevará a cabo entre 2027 y 2028 e irá aparejada a nueva infraestructura.

A finales del pasado 2025, se gestionó el suministro de cuatro baterías Patriot 3+ —las más avanzadas— por parte de la compañía estadounidense Raytheon por 1.445 millones de euros.

"Modernizar la defensa aérea y antimisiles es vital para la seguridad y la soberanía de España", explicó Pete Bata, vicepresidente sénior de Global Patriot en Raytheon.

El directivo también señaló que la colaboración de Raytheon con el Gobierno español y la industria local contribuirá a garantizar la preparación ante amenazas emergentes. Las compañías españolas Grupo Oesía y Sener participan en la fabricación de algunos componentes para las baterías.

Sin embargo, además del plazo de 2029 para conseguir una capacidad inicial en cuanto a nuevas baterías Patriot, el principal problema son los misiles interceptores que emplean para derribar amenazas aéreas.

Fabricados en este caso por Lockheed Martin, según han confirmado fuentes del Ministerio de Defensa a EL ESPAÑOL, es muy probable que las baterías terminen llegando antes incluso que estos misiles interceptores.

Se trata de un problema de capacidad industrial por parte de esta última compañía estadounidense, que ya tiene comprometida su producción para los próximos años y se enfrenta a una situación complicada.

El presidente estadounidense Trump ya tomó cartas en el asunto antes de la guerra con Irán y hace solo unos días volvió a presionar a las compañías armamentísticas de su país para que aceleraran sus planes de expansión industrial.

Por el momento, se desconoce la fecha exacta en la que España podría recibir los primeros misiles interceptores PAC-3, los más modernos que pueden lanzar las baterías Patriot adquiridas.

Y no es solo una situación individual, otros países como Alemania, Países Bajos y Rumanía también negociaron la compra de misiles durante el 2025 y los plazos de recepción serán similares a los de España.