BAE Systems multiplicará por cuatro la producción de buscadores del sistema antimisiles THAAD de EEUU

El refuerzo del THAAD busca asegurar la superioridad tecnológica y operativa de EEUU y sus aliados frente a amenazas balísticas y la modernización militar de potencias como China e Irán.

La producción de estos sensores críticos, esenciales para detectar y neutralizar amenazas hipersónicas, se centralizará en plantas de New Hampshire y Nueva York.

El incremento responde a la urgencia de reponer arsenales ante la escalada de tensiones en Oriente Próximo y la proliferación de misiles de nueva generación.

BAE Systems ha firmado un acuerdo de siete años con el Pentágono para cuadruplicar la producción de buscadores infrarrojos del sistema antimisiles THAAD.

En un movimiento estratégico para fortalecer el paraguas defensivo de Estados Unidos y sus aliados, la británica BAE Systems ha anunciado la firma de un acuerdo marco de siete años con el Pentágono para cuadruplicar la producción de buscadores infrarrojos del sistema antimisiles THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

El acuerdo va más allá de un contrato de suministro: es una respuesta urgente al desgaste de los arsenales occidentales. En plena competencia entre potencias y ante la proliferación de misiles de nueva generación, Washington acelera su maquinaria industrial para evitar un déficit táctico.

La urgencia de este movimiento cobra un peso crítico ante la escalada bélica en Oriente Próximo. El papel de Irán y sus aliados en la región ha puesto bajo la lupa la sostenibilidad de las reservas de interceptores estadounidenses, que son los que emplea Israel en su 'Cúpula de Hierro'.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció recientemente que las principales compañías de defensa aumentarán por cuatro la producción de armamento de alta tecnología. El anuncio, hecho tras una reunión en la Casa Blanca, busca acelerar la reposición de las reservas utilizadas en operaciones recientes como Furia Épica contra Irán.

El corazón del acuerdo es el escalado masivo de buscadores infrarrojos (seekers), los 'ojos' electrónicos que permiten al interceptor detectar y fijar objetivos en pleno vuelo. Sin este componente crítico, el sistema de guiado sería incapaz de discriminar o cazar amenazas que se desplazan a velocidades hipersónicas.

Para blindar la cadena de suministro de Lockheed Martin, BAE Systems centralizará esta producción de alta precisión en sus plantas de New Hampshire y Nueva York.

El objetivo es claro: garantizar un flujo ininterrumpido de tecnología punta para que el escudo antimisiles estadounidense nunca se quede ciego ante un ataque.

Carrera industrial en la defensa antimisiles

El acuerdo no es solo industrial, sino profundamente estratégico. Washington busca acelerar su capacidad de respuesta frente a amenazas emergentes —desde misiles balísticos de alcance medio hasta vectores hipersónicos— en un contexto marcado por la modernización militar de potencias como China y Rusia, así como por la persistente inestabilidad en Oriente Próximo.

El THAAD, diseñado para interceptar misiles dentro y fuera de la atmósfera mediante impacto cinético (hit-to-kill), se ha convertido en uno de los pilares del escudo antimisiles estadounidense y de sus aliados. Su despliegue en regiones como Asia-Pacífico o el Golfo Pérsico lo sitúa en el centro del equilibrio estratégico.

La decisión de cuadruplicar la producción de sus sensores responde a una lógica clara: aumentar la disponibilidad operativa y reducir los tiempos de entrega en caso de crisis.

En términos militares, se trata de garantizar la 'prontitud de misión' ante escenarios de saturación o conflicto de alta intensidad.

Señal al mercado

El contrato se enmarca en la estrategia de transformación de adquisiciones del Pentágono, orientada a acelerar el desarrollo y despliegue de tecnologías críticas. Pero también lanza un mensaje al conjunto de la base industrial de defensa: habrá demanda sostenida a largo plazo.

"Este acuerdo proporciona una señal clara de demanda que nos permite invertir con confianza en capacidad industrial", señaló el consejero delegado de la división estadounidense de BAE Systems, subrayando la estrecha colaboración público-privada en el sector.

En la práctica, esto implica nuevas inversiones en manufactura avanzada, cadena de suministro y empleo cualificado, reforzando el tejido industrial estadounidense en un momento en que la seguridad nacional vuelve a ser motor económico.

La ampliación de la capacidad productiva del THAAD debe leerse también en clave geopolítica. La proliferación de misiles más rápidos, maniobrables y difíciles de interceptar está obligando a Estados Unidos y sus aliados a reforzar sus capas defensivas.

El buscador THAAD es una parte integral del sistema de guiado del THAAD. BAE Systems.

Aunque el THAAD ha demostrado eficacia frente a amenazas convencionales, su adaptación al entorno hipersónico es uno de los grandes retos tecnológicos actuales. En este contexto, mejorar la precisión y capacidad de discriminación de sus sensores —como los desarrollados por BAE Systems— resulta crítico.

Además, el refuerzo del THAAD se alinea con la creciente demanda de sistemas antimisiles por parte de aliados europeos y asiáticos, que buscan proteger infraestructuras críticas y centros urbanos ante un entorno de seguridad cada vez más volátil.

La guerra de los sensores

El acuerdo pone de relieve una tendencia estructural en la defensa contemporánea: la supremacía ya no depende solo de plataformas o armamento, sino de la calidad de los sensores y sistemas de guiado.

La guerra del siglo XXI, cada vez más, se libra en el dominio invisible de los datos, los algoritmos y la capacidad de ver antes que el adversario. Y en esa carrera, el buscador del THAAD es mucho más que un componente: es una ventaja estratégica.