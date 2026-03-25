Los tres candidatos del Ejército de Tierra para renovar el sistema antiaéreo Hawk: IRIS-T SLM, NASAMS ER y CAMM-ER

La elección busca también impulsar la participación industrial española en el desarrollo y mantenimiento del futuro sistema antiaéreo.

Cada sistema candidato destaca por sus capacidades: IRIS-T SLM (40 km de alcance), NASAMS ER (50 km con misiles AMRAAM ER) y CAMM-ER (50 km, integración en red y tecnología europea).

Se espera que el nuevo sistema esté operativo en 2028 con tres baterías, mientras que los Hawk podrían mantenerse activos hasta principios de la década de 2030.

El Ejército de Tierra español debe renovar sus sistemas antiaéreos Hawk, en servicio desde los años 60, con tres opciones candidatas: IRIS-T SLM, NASAMS ER y CAMM-ER.

El Ejército de Tierra se enfrenta a la renovación de sus sistemas de artillería antiaérea como uno de los programas más importantes y capitales de su material.

De hecho, encontrar un sustituto del Hawk es el último paso para tener cerrada la actualización completa de la capacidad de Defensa Aérea de España tras la firma de la actualización de los Patriot, la modernización de los NASAMS y la adquisición del misil Mistral III.

Para llevar a cabo este proceso, el Ministerio de Defensa tiene activo el programa SAM AM/AP, al que postulan un total de 3 sistemas: IRIS-T SLM de Diehl, CAMM-ER de MBDA y NASAMS ER de Kongsberg y Raytheon.

Una parte de las baterías Hawk entraron en servicio en España a mediados de la década de los 60 del siglo pasado. El resto, las que menos, se adquirieron de segunda mano a EEUU en los 90.

Durante estas décadas de servicio, misiles, lanzadores, radares y sistemas asociados han recibido algunas actualizaciones importantes que los han mantenido en buena forma.

La más reciente fue a principios de los 2020, cuando el Ejército de Tierra recibió las primeras unidades de interceptores Hawk 21 tras un proceso de modernización realizado en Grecia.

Actualmente, según ha podido saber EL ESPAÑOL, todavía hay una batería en Grecia ultimando los trabajos para ampliar su vida útil. Además, hay que contar que Defensa ha donado a Ucrania una batería analógica más seis lanzadores digitales.

Lanzamiento de misiles interceptores del sistema Hawk Wikimedia

Este escenario deja al Regimiento de Artillería Antiaérea 74 -con Grupos AAA en San Roque y en Dos Hermanas- en una situación de expectativa que no debería tardar en resolverse.

Originalmente, se esperaba que las baterías Hawk se dieran de baja de forma definitiva en el pasado año 2025, pero finalmente se decidió alargar su vida útil y podrían estar en funcionamiento hasta principios de la década de los 2030.

El propósito, hoy por hoy, es contar con una capacidad operativa inicial en el año 2028 con 3 baterías del nuevo sistema que debe elegirse próximamente.

IRIS-T SLM

Esta versión del sistema de lanzador de misiles desde superficie de la alemana Diehl es uno de los más modernos de su tipo.

Uno de los principales hitos lo consiguió a finales de 2021, cuando demostró la eficiencia operativa del sistema IRIS-T SLM en condiciones reales durante una serie de pruebas exitosas de disparo.

La versión SLM incorpora algunos cambios respecto a la SLS anterior. La compañía incrementó la masa, el diámetro, la longitud y el alcance.

Según los últimos datos, la versión IRIS-T SLM a la que opta el Ejército de Tierra español tiene un alcance máximo de unos 40 kilómetros por una altitud de 20 kilómetros.

El misil interceptor emplea un propulsor cohete de combustible sólido asociado a un sistema de vectorización de empuje que le confiere velocidades supersónicas y alta maniobrabilidad.

Esquema de IRIS-T Diehl

Para el guiado emplea un sistema infrarrojo que se apoya en un radar de proximidad para gestionar la espoleta y activar la cabeza de guerra.

Asimismo, la relación de Diehl con España lleva vigente desde 2004 a través de la compañía Sener, quien fabrica algunos componentes críticos como las secciones de control y las alas de las variantes aire-aire del IRIS y desarrolla la sección de control para el propio IRIS-T SLM.

Más recientemente, Indra y Diehl han firmado un acuerdo para impulsar la "soberanía europea en defensa aérea y misiles".

"Ambas compañías desarrollarán sistemas de defensa aérea basados en tierra", según explicaron.

"En el corto plazo, se enfocarán en el desarrollo conjunto de una solución basada en tierra de medio alcance, adaptada a los requisitos operativos de las Fuerzas Armadas españolas". Exactamente lo que busca el Ejército de Tierra para dar relevo a los Hawk. Esta colaboración tiene el objetivo de crear una capacidad industrial española para este tipo de sistemas.

Asimismo, el Ejército del Aire y del Espacio emplea misiles IRIS-T en su versión aire-aire en los cazas Eurofighter y F-18.

NASAMS ER

El segundo en discordia es el sistema NASAMS ER, igualmente conocido en España por el Ejército del Aire y en el Ejército de Tierra, aunque en ambos casos se trate de una versión ligeramente diferente.

La versión disponible en ambos Ejércitos -ambos en formato de batería antiaérea- es la NASAMS 2+, una versión modernizada sobre el sistema original que emplea misiles interceptores AMRAAM con un alcance de unos 25 kilómetros.

Sin embargo, para el relevo de los Hawk, lo que plantea el Ejército de Tierra es recurrir a la versión NASAMS ER, cuya principal diferencia es que permite el empleo de misiles AMRAAM ER (Extended Range) que pueden interceptar a una amenaza a unos 50 kilómetros.

Lanzamiento de misil interceptor NASAMS Kongsberg

Una de las características más importantes de los AMRAAM ER es que cuentan con un sistema de búsqueda basada en radar activo.

En cuanto a su presencia en España, la noruega Kongsberg Defence & Space firmó un contrato con SMS para la modernización y actualización de las baterías NASAMS a la versión 2+.

Una unidad de NASAMS estándar basa su diseño en una arquitectura modular que comprende un puesto de mando, un centro de distribución de fuego, un radar 3D activo Sentinel firmado por Raytheon, un sensor electroóptico pasivo y de infrarrojos y varios lanzadores de AMRAAM.

En el caso del NASAMS ER, la distribución es muy similar, cambiando en este caso los lanzadores por unos capaces de desplegar AMRAAM ER.

CAMM-ER

La compañía europea MBDA también se postula como una de las elegibles para relevar al sistema antiaéreo Hawk. En este caso, el modelo que evalúa el Ejército de Tierra es el CAMM-ER.

El CAMM-ER (Common Anti-air Modular Missile Extended Range) pertenece a la familia CAMM de misiles interceptores para defensa aérea. Según explica MBDA, está diseñado tanto para uso terrestre como marítimo.

"Gracias a la incorporación de tecnologías avanzadas, el sistema CAMM-ER proporciona una protección completa contra todos los objetivos aéreos conocidos y previstos", afirman.

Asimismo, "ofrece a las fuerzas terrestres un sistema de defensa aérea de alcance medio, altamente eficaz y de fácil despliegue, como parte de las Soluciones Modulares Mejoradas de Defensa Aérea (EMADS)".

Representación por ordenador de un misil CAMM ER MBDA

Esta tecnología puede operar como unidad independiente o integrada en una red de campo de batalla.

"El uso de información de objetivos de terceros, proveniente de la red de campo de batalla, permite al sistema atacar objetivos que no están dentro del alcance visual del lanzador o los sensores locales".

En cuanto a la tecnología, el CAMM-ER incorpora un sistema de búsqueda basado en radar activo y pasivo y cuenta con un alcance de unos 50 kilómetros con una altitud máxima de 20 kilómetros.

CAMM-ER ha sido el sistema elegido por Italia para sustituir al sistema de defensa aérea Spada, según anunció MBDA.

Asimismo, el año pasado, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) publicó dos plazas de contratación para la evaluación de este tipo de sistema, por lo que ya habría pasado por los laboratorios de este organismo dependiente del Ministerio de Defensa.

El CAMM-ER cuenta también con "cierta participación del sector español en su desarrollo", según han indicado desde MBDA a EL ESPAÑOL, aunque por el momento no ha trascendido cuáles son esas compañías.