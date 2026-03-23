Irán amenaza con bloquear el golfo Pérsico ante una posible ofensiva estadounidense sobre la isla de Jark

El estrecho de Ormuz es vital para el comercio mundial de crudo, pero el conflicto ha reducido el tráfico y disparado los precios internacionales del petróleo.

Estados Unidos no descarta asegurar la isla de Jark, su principal terminal petrolera, y Trump amenaza con atacar si Irán no reabre el estrecho de Ormuz.

El Consejo de Defensa iraní afirma que un ataque provocaría el bloqueo del golfo Pérsico, coordinando el tránsito solo para países no hostiles.

Irán ha advertido que minará todas las rutas del golfo Pérsico si Estados Unidos ataca la isla de Jark, clave para la exportación de su petróleo.

Irán advirtió este lunes que minará “todas las vías de acceso y rutas de comunicación del golfo Pérsico” si Estados Unidos ataca alguna de sus islas, en particular Jark, la más importante para la exportación de petróleo del país.

La amenaza eleva aún más la tensión regional tras las recientes declaraciones de Washington sobre una posible operación militar.

“Cualquier intento del enemigo de atacar las costas o islas iraníes provocará, de forma natural y conforme a la práctica militar habitual, el minado de todas las vías de acceso en el golfo Pérsico, incluidas minas flotantes desplegables desde la costa”, advirtió el Consejo de Defensa iraní en un comunicado.

El organismo agregó que, en caso de producirse un ataque, “todo el golfo Pérsico pasaría durante largos periodos a una situación similar a la del estrecho de Ormuz, quedando prácticamente bloqueado”.

En ese escenario, precisó Teherán, el tránsito por el estrecho para “países no hostiles” sería coordinado directamente por Irán.

La isla de Jark es el centro de distribución del crudo iraní hacia el resto del mundo. La mayoría del petróleo extraído en aquel país sale por los terminales de este enclave y China es, con diferencia, su principal cliente. Se estima que un 90% se exporta al país asiático.

La advertencia iraní responde a las declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien afirmó el domingo que “todas las opciones están sobre la mesa”, incluido el envío de tropas para asegurar la isla de Jark, donde se encuentra la principal terminal petrolera del país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había amenazado un día antes con atacar y “arrasarlo todo” si Irán no reabre totalmente el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas. En respuesta, Teherán reiteró su disposición a atacar instalaciones energéticas en la región y a bloquear por completo el estratégico paso marítimo.

Por el estrecho de Ormuz transita cerca del 20 % de las exportaciones mundiales de crudo.

Sin embargo, el tráfico se ha reducido drásticamente desde el inicio del actual conflicto, con los ataques iraníes elevando de forma significativa los precios internacionales del petróleo.