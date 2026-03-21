Japón avanza en el desarrollo del avión más feo del mundo: el EC-2 de guerra electrónica vuela por primera vez

El desarrollo del EC-2 coincide con un aumento de la actividad militar rusa en el mar de Japón, incluyendo ejercicios de aviones MiG-31I con misiles hipersónicos Kinzhal.

Este modelo sustituirá al veterano EC-1 e incorpora sistemas avanzados como detectores de misiles, autoprotección mejorada y antenas especializadas.

El EC-2, basado en el transporte estratégico Kawasaki C-2, está diseñado para cegar radares, interrumpir comunicaciones enemigas y proteger otras unidades a distancia.

El avión de guerra electrónica Kawasaki EC-2 realizó su primer vuelo en la prefectura de Gifu, marcando un avance clave para la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón.

El cielo de la prefectura de Gifu, en el centro de Japón, ha sido escenario de un hito para la aviación militar nipona. La Fuerza Aérea de Autodefensa (JASDF) ha realizado con éxito el primer vuelo del Kawasaki EC-2, un avanzado avión de guerra electrónica (EW) que marca un salto cualitativo en la capacidad del país para dominar el espectro electromagnético, un ámbito cada vez más decisivo en los conflictos modernos.

A simple vista, el EC-2 no pasará a la historia por su elegancia aerodinámica. Su enorme morro abultado y los carenados distribuidos por el fuselaje le otorgan un aspecto peculiar, casi torpe.

Sin embargo, tras ese exterior poco agraciado se esconde una auténtica plataforma tecnológica, concebida para cegar radares, interrumpir comunicaciones enemigas y proteger a otras unidades desde distancias seguras.

El programa EC-2 comenzó en 2021, tomando como base el avión de transporte estratégico Kawasaki C-2. Esta elección no fue casual ya que esta aeronave, con capacidad de carga intermedia entre un Boeing C-17 y un C-130, ofrece el espacio, la potencia eléctrica y la autonomía necesarias para albergar voluminosos equipos electrónicos de última generación.

Asimismo, el modelo utiliza dos motores turbofán General Electric CF6, similares a los de muchos aviones comerciales, lo que le otorga un equilibrio eficiente entre alcance y fiabilidad.

Avión EC-2 de Japón JASDF

El ejemplar con número de serie 68-1203 se ha convertido en el primer EC-2 operativo tras años de trabajo de ingeniería y ensayos en tierra. Su misión principal será interferir los sistemas del adversario en el espectro electromagnético: radares, sensores de vigilancia y redes de comunicaciones, tanto terrestres como aéreas.

Este nuevo modelo sustituirá al veterano EC-1, un único avión transformado también a partir de la estructura del transporte C-1, retirado recientemente tras décadas de servicio en el Grupo de Operaciones de Guerra Electrónica de la JASDF.

Parte de la experiencia operacional y del equipamiento del EC-1, como el sistema de contramedidas electrónicas J/ALQ-5, servirá como punto de partida para las nuevas capacidades del EC-2.

El nuevo diseño incorpora un conjunto de antenas, sensores y sistemas de autoprotección mejorados. Se ha identificado la presencia de detectores de aproximación de misiles (MAWS), distribuidos alrededor del fuselaje, un indicio de que el avión está preparado para operar en entornos de amenaza elevada.

Avión de guerra electrónica EC-2 de Japón JASDF

Desde su posición a gran distancia del frente, podrá inutilizar los sistemas enemigos o proteger el avance de otros activos aéreos y navales japoneses.

El Ministerio de Defensa de Japón ha mantenido un notable hermetismo sobre los detalles técnicos, pero los presupuestos oficiales ofrecen una idea de la magnitud del programa.

Solo para el ejercicio fiscal 2025 se asignaron cerca de 225 millones de euros al desarrollo del EC-2, dentro de un paquete de más de 2.800 millones dirigido a reforzar las capacidades de inteligencia y guerra electrónica. A medio plazo, Tokio planea contar con cuatro unidades EC-2, en contraste con el único EC-1 previo.

El EC-2 no operará en solitario. Compartirá protagonismo con el RC-2, una variante de inteligencia de señales (SIGINT) del mismo modelo que ya se encuentra en servicio.

Avión EC-2 de Japón JASDF

Mientras el RC-2 se centra en recopilar información sobre emisores y sistemas electrónicos durante operaciones rutinarias, construyendo así un mapa del entorno electromagnético, el EC-2 será el encargado de emplear esa información para ejecutar ataques electrónicos de precisión.

Juntos, el RC-2 y el EC-2, representan una dupla clave para ampliar el alcance y la eficacia de las fuerzas japonesas en el dominio invisible del espectro.

La presión de Rusia

El vuelo inaugural del EC-2 llega en un momento en el que Rusia ha incrementado su presencia en el mar de Japón. En las últimas semanas, Moscú ha intensificado los vuelos de reconocimiento y patrullas estratégicas, empleando una combinación de aviones espía, cazas y bombarderos de largo alcance.

Sin ir más lejos, esta semana se ha conocido que aviones de combate Mig-31I del Kremlin llevaron a cabo un ejercicio de entrenamiento en aguas del mar de Japón. Estas aeronaves estaban armadas con el misil hipersónico Kinzhal, tal como confirmó el propio Ministerio de Defensa ruso.

"Aviones MiG-31I con misiles aerobalísticos hipersónicos Kinzhal realizaron un vuelo programado en el espacio aéreo sobre aguas neutrales del mar de Japón. Durante el vuelo, las tripulaciones de los MiG-31I practicaron el reabastecimiento de combustible en vuelo. Los vuelos de las aeronaves de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia se llevaron a cabo en estricto cumplimiento de las normas internacionales de uso del espacio aéreo", detallaron desde Moscú.