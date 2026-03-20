Estados Unidos, Israel e Irán se quedan sin misiles: si la guerra continúa un mes más sus arsenales estarán vacíos

Israel y los países árabes también enfrentan una grave escasez de interceptores, mientras que Irán ha visto dañada su capacidad industrial para reponer su arsenal.

La reposición de misiles como los Tomahawk y Patriot es lenta, lo que contrasta con el alto consumo actual y deja a las potencias vulnerables ante otras amenazas.

El Pentágono y expertos del sector alertan de que, si la guerra continúa un mes más, estos países podrían quedarse sin misiles disponibles.

Estados Unidos, Israel e Irán están agotando sus arsenales de misiles y defensas antiaéreas a un ritmo insostenible debido a la intensidad del conflicto.

La guerra de Irán ha llevado a Estados Unidos a consumir años de producción de misiles y defensas antiaéreas en tan sólo pocas semanas. Esta situación ha reavivado en Washington el temor a que la merma de arsenales deje al país en una posición de debilidad frente a China y Rusia en futuros conflictos de alta intensidad, especialmente en la región del Indo-Pacífico.

El contraste entre el gasto actual y la lenta capacidad de reposición ha encendido las alarmas en el Pentágono y entre antiguos responsables de la política exterior estadounidense.

En poco más de dos semanas de conflicto, Washington ha atacado más de 7.800 objetivos en territorio iraní y en posiciones vinculadas a Teherán en la región, empleando un volumen de misiles de crucero Tomahawk que, según estimaciones internas, equivale a varios años de consumo en operaciones habituales.

El Financial Times titulaba recientemente que Estados Unidos había "quemado años de municiones" en apenas unos días de enfrentamiento, un ritmo que "la Marina sentirá durante varios años", de acuerdo con fuentes citadas por el diario.

Armin Papperger, CEO de Rheinmetall, una de las mayores compañías armamentísticas del mundo, ha sido el último experto en pronunciarse en este sentido. "Todos los arsenales de Europa, América y Oriente Próximo están casi vacíos", ha asegurado este jueves en una entrevista con la cadena estadounidense CNBC.

El ejecutivo alemán ha alertado sobre la posibilidad de que Estados Unidos, Israel y los países europeos se queden sin misiles dentro de tan sólo 30 días en caso de que la guerra en Irán no llegue a su fin. "Si (el conflicto) dura un mes más, creo que no tendremos misiles disponibles", ha afirmado.

La situación de los Tomahawk sirve para ilustrar la advertencia de Papperger. En dos semanas de conflicto, Washington ha empleado más de estos misiles que los que ha entregado a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa, según fuentes militares citadas por medios especializados.

El número de estos proyectiles empleados contra Irán contrasta con los 322 adquiridos por las Fuerzas Armadas de EEUU en los últimos cinco años. En 2025, el Pentágono encargó la fabricación de 72 Tomahawk y, a comienzos de este año, cursó un nuevo pedido de 57 unidades adicionales, cifras muy alejadas del ritmo de consumo actual.

Este ritmo claramente insuficiente ha obligado a acelerar acuerdos con la industria para multiplicar la capacidad de fabricación.

En febrero de 2026, el Gobierno estadounidense y el fabricante de los Tomahawk acordaron elevar la producción hasta 1.000 unidades anuales, muy por encima de los 60 que se fabricaban hasta ahora para el Ejército estadounidense.

El cuello de botella no se resuelve de la noche a la mañana: un Tomahawk tarda de media dos años en estar listo para su uso operativo y los misiles Patriot manejan plazos muy similares.

Sin embargo, el desgaste no afecta únicamente a los misiles de ataque. Para defender sus bases y a sus aliados en Oriente Próximo, Estados Unidos está recurriendo masivamente a sistemas de defensa aérea como los Patriot y los THAAD.

Originalmente diseñados para interceptar misiles balísticos y de crucero, ahora también se emplean contra enjambres de drones y cohetes de corto alcance.

Sistema lanzacohetes de EEUU CENTCOM

Cada misil interceptor puede costar entre tres y diez millones de euros, y una batería completa -que incluye radar, lanzadores y centro de mando- puede superar los 1.500 millones.

En contraste, muchos de los drones kamikaze iraníes a los que se enfrentan estas defensas tienen un precio unitario de entre 17.000 y 43.000 euros, lo que plantea una ecuación de coste-eficacia muy desfavorable para la Casa Blanca.

La situación de Israel e Irán

No obstante, Papperger ha insistido en que esta problemática no afecta únicamente a Estados Unidos sino también a los países árabes que están sufriendo los bombardeos de Teherán como consecuencia de albergar bases militares de Washington.

"Todos los países de Oriente Próximo han aprendido que es muy difícil defenderse de drones utilizando misiles", ha remarcado el líder de la compañía germana. "Hay una gran necesidad de misiles y sistemas de defensa aérea".

La Cúpula de Hierro de Israel, a pleno rendimiento en Jerusalén para derribar los misiles iraníes. Ammar Awad Reuters

Emiratos Árabes, por ejemplo, ha tenido que recurrir a Corea del Sur para el envío de urgencia de más interceptores para su sistema antiaéreo Cheongung II, que ha demostrado tener una tasa de éxito superior al 90% a la hora de suprimir los ataques de Teherán.

Asimismo, Irán continúa lanzando misiles contra territorio israelí mientras las defensas de Tel Aviv se ven al límite, con sus reservas de interceptores agotándose a un ritmo alarmante. Y es que aunque la intensidad de los bombardeos ha disminuido, el fuego enemigo no se ha detenido.

De esta manera, Israel ha alertado a Washington de una "grave escasez" de misiles antiaéreos para contrarrestar los ataques balísticos iraníes, según publica el medio estadounidense Semafor.

Cabe recordar que Israel entró en el conflicto con un arsenal ya mermado, tras haber consumido la mayor parte de sus interceptores durante la Guerra de los Doce Días librada el año pasado, sin posibilidad de reponerlos a tiempo pese a los esfuerzos de su aceitada industria militar.

Dron Shahed en vuelo

El uso intensivo de sistemas como Cúpula de Hierro y otros escudos de mayor alcance alimenta la duda clave entre los mandos militares: cuánto tiempo puede sostenerse el actual ritmo de defensa sin comprometer otras amenazas en el frente libanés o en Gaza.

Por su parte, el portavoz de la Guardia Revolucionaria Iraní, el general Ali Mohammad Naeini, aseguró, a través de un comunicado difundido este lunes, que muchos de los misiles producidos tras el conflicto mantenido contra Israel a principios de 2025 aún no se han utilizado, destacando que su país todavía posee un gran arsenal.

Pese a los alardes de Teherán, los bombardeos de EEUU e Israel han castigado tanto sus arsenales como las infraestructuras de producción de misiles y munición merodeadora, hasta el punto de que varias fuentes señalan que las reservas de misiles balísticos están cerca del punto crítico.

El régimen de los ayatolás ha lanzado más de 2.000 drones Shahed y centenares de proyectiles, mientras sus capacidades industriales -especialmente para misiles más complejos- se han visto dañadas y su tasa de reposición ralentizada. En este contexto, aumenta la presión para lograr resultados políticos antes de que el desgaste material reduzca su poder de disuasión.

Así las cosas, la cuestión ya no es sólo quién tiene más misiles hoy, sino quién puede producirlos y reponerlos más rápido mañana, un factor que condicionará tanto las decisiones sobre escalada militar como las ventanas de oportunidad para una posible desescalada diplomática.

Tanto en Washington como en Tel Aviv se asumía que la campaña contra Irán sería breve y decisiva. Hoy, esa previsión se ha revelado profundamente errónea.