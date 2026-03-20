Defensa evacúa a Turquía a los 200 militares españoles que permanecían en Irak tras "una operación difícil y complicada"

España participa en Irak desde 2015 en labores de apoyo al ejército iraquí y asesoramiento en seguridad nacional y educación militar profesional.

Parte de los efectivos españoles viajarán a España en las próximas horas desde la base aérea turca de Incirlik.

La ministra Margarita Robles confirmó que los militares españoles están a salvo en Turquía y otros países, y que la evacuación se coordinó con aliados de la OTAN.

El Ministerio de Defensa ha evacuado a 200 militares españoles de Irak a Turquía tras una operación compleja motivada por el conflicto en Oriente Próximo.

El Ministerio de Defensa ha concluido con éxito la evacuación de los 200 militares que permanecían en Irak, tras un operativo puesto en marcha como consecuencia del estallido del conflicto en Oriente Próximo.

Según ha señalado la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, el traslado de los efectivos se ha completado esta misma mañana. "Han salido por vía aérea junto a militares de otros países", ha detallado.

Robles ha insistido en que los militares españoles "están perfectamente a salvo en Turquía y en otros países" de la región. "Es una decisión que se ha tomado plenamente de acuerdo con nuestros aliados de la Alianza Atlántica", ha remarcado la ministra.

En este sentido, la titular del departamento de Defensa ha explicado que "algunas de las evacuaciones se han hecho con vuelos de otros países". De igual manera, Robles ha afirmado que "España también ha aportado aviones de transporte".

Previamente, ya había sido trasladado a zona segura en Turquía un grupo de un centenar de militares españoles. Está previsto que estos miembros de las Fuerzas Armadas vuelen hacia España en las próximas horas desde la Base Aérea turca de Incirlik, según han detallado desde Defensa a través de un comunicado.

Margarita Robles y militares de Irak

Este mismo miércoles, la OTAN informó de que está "ajustando" su misión en Irak, en la que participa España entre otros aliados, al considerar que la seguridad de su personal es “primordial”, mientras el país sigue registrando ataques por parte de Irán.

"Podemos confirmar que estamos ajustando nuestra postura en el marco de la misión de la OTAN en Irak", indicó a EFE la portavoz de la Alianza, Allison Hart.

España participa desde 2015, junto a las Fuerzas Armadas de otros países, en las labores de apoyo al Ejército iraquí con el objetivo de fortalecer sus capacidades y contribuir a la derrota del Daesh, en el marco de la operación Inherent Resolve, una fuerza multinacional conjunta liderada por Estados Unidos.

Además, desde octubre de 2018, las Fuerzas Armadas españolas asesoran al Gobierno de Irak en materia de seguridad nacional y en el desarrollo del sistema educativo militar profesional, dentro de la misión NMI. Esta última iba a ser liderada por un general español a partir del próximo mayo.