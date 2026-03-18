En plena guerra en Irán, el mayor portaaviones de EEUU deja la zona de combate rumbo a Creta tras un incendio

El Ford ha enfrentado problemas técnicos recurrentes y condiciones difíciles a bordo, lo que ha llevado a Washington a evaluar su reemplazo en la región con el USS George H.W. Bush.

Cerca de 200 marineros recibieron atención médica por inhalación de humo; el incidente no afectó la operatividad del buque nuclear.

El incendio dejó varios marineros heridos, destruyó unas 100 literas y afectó la moral de la tripulación, agotada tras casi diez meses en el mar.

El portaaviones USS Gerald R. Ford, el mayor buque militar estadounidense, se dirige a Creta para reabastecerse tras un incendio en su lavandería principal.

El portaaviones de EEUU 'USS Gerald R. Ford', que da apoyo a los bombardeos contra Irán, llegará la semana que viene a una base en la isla griega de Creta desde el mar Rojo para reabastecerse, tras haber sufrido un incendio en lavandería principal del buque.

La base militar estadounidense de Souda es la única en la región con capacidad para este buque nuclear, el buque militar más grande y potente del mundo.



Ese incendio no estuvo relacionado con los ataques de Estados Unidos a Irán en la denominada operación Furia Épica, según informó el mismo día del incidente el Comando Central de las Fuerzas Navales de EEUU en su cuenta oficial de X.

El incendio a bordo del portaaviones USS Gerald R. Ford, que dejó varios marineros heridos y destruyó unas 100 literas, ha golpeado la moral de una tripulación agotada tras casi diez meses en el mar.

El buque zarpó del Mediterráneo para participar en el bloqueo estadounidense a Venezuela y más tarde fue desplegado en Oriente Próximo, donde ha esstado operando en la operación contra Irán.

Ante las crecientes quejas de la tripulación por unas condiciones a bordo que “distaban mucho de ser ideales”, Washington evalúa reemplazar al Ford en la región con el USS George H.W. Bush, según reveló The New York Times.

De acuerdo con un oficial citado por el diario, cerca de 200 marineros recibieron atención médica por inhalación de humo cuando el incendio —originado en la lavandería principal— se extendió por los compartimentos del buque. El fuego tardó varias horas en ser controlado y afectó alrededor de un centenar de camarotes.

Uss Gerald R Ford Europa Press

Un tripulante fue evacuado con lesiones, mientras que otros dos fueron tratados por heridas que no ponían en peligro su vida. El Pentágono no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Pese al incidente, el mando naval confirmó que la planta de propulsión no sufrió daños y que el portaaviones “permanece plenamente operativo”. Sin embargo, los problemas técnicos no son nuevos.

Con más de 4.000 tripulantes a bordo, el Ford ha enfrentado repetidas fallas en su sistema de saneamiento. Medios estadounidenses han descrito baños atascados y largas filas a bordo, un problema reconocido por la propia Armada estadounidense.

Un informe de 2020 de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) ya advertía que el sistema de inodoros del buque sufría “obstrucciones inesperadas y frecuentes”, lo que obligaba a realizar limpiezas con ácido de alto costo —unos 400.000 dólares por intervención—.

En un comunicado reciente, la Marina afirmó que estos incidentes “son atendidos rápidamente por personal especializado”, minimizando el tiempo de inactividad.

También destacó que las necesidades de mantenimiento del buque “han disminuido a medida que ha avanzado el despliegue”.

La prolongada misión, sin embargo, ha sido duramente criticada. El senador Mark Warner, vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, afirmó que “el Ford y su tripulación han sido llevados al límite tras casi un año en el mar, pagando las consecuencias de las imprudentes decisiones del presidente Donald Trump”.

Una gran pérdida

La eventual retirada del Ford dejaría un vacío considerable en la presencia naval estadounidense en Oriente Medio, donde sus más de 75 aeronaves —incluidos cazas F/A-18 Super Hornet— han participado en operaciones contra Irán.

Desde el 28 de febrero, Estados Unidos ha llevado a cabo más de 7.000 ataques sobre objetivos iraníes, según informes oficiales.

Antes de su llegada a Oriente Medio, el Ford había participado en misiones en el Caribe, interceptando embarcaciones de presunto narcotráfico, buques cisterna sancionados y, según fuentes estadounidenses, en la captura del líder venezolano Nicolás Maduro.