Santa Bárbara Sistemas acelera la producción de los 84 'Hunter' de Letonia: el primer blindado saldrá de Sevilla en abril

Un contrato adicional garantiza el mantenimiento y soporte de la flota letón de blindados Hunter hasta 2037.

Letonia adquirió 84 vehículos Hunter para modernizar sus fuerzas terrestres y reforzar su posición en la OTAN.

El proyecto cuenta con la participación de más de 130 empresas españolas, destacando Asturfeito, Faymm y Gutmar como proveedores clave.

Santa Bárbara Sistemas (SBS), propiedad de la estadounidense General Dynamics, ha anunciado que el primer blindado Hunter destinado a Letonia será enviado rumbo al país báltico a mediados de abril.

Esta unidad, que actualmente se encuentra en su planta de Trubia (Asturias), se trasladará en las próximas semanas a las instalaciones de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), donde realizará las pruebas finales en la pista de ensayos antes de ser entregado a su socio industrial letón.

El programa, destaca la compañía, avanza a un ritmo acelerado gracias a una cadena de suministro nacional robusta y "consolidada". Más de 130 empresas españolas distribuidas por todo el país forman parte del proyecto, según aseguran desde SBS.

Entre los proveedores más destacados figuran Asturfeito, Faymm y Gutmar, que desempeñan un papel clave en la fabricación de componentes para el Hunter.

Asturfeito, por ejemplo, produce en su sede de Avilés (Asturias) los depósitos de combustible del vehículo. Las primeras unidades ya han sido entregadas e integradas en la línea de montaje de Trubia.

Por su parte, Faymm, ubicada en Getafe, participa en el mecanizado de elementos de alta resistencia, incluidas partes del tren de rodadura y el portón trasero. Mientras que Gutmar suministra desde Cataluña subcomponentes mecanosoldados y partes del sistema de tensado de cadena.

A este núcleo de empresas se suman otros suministradores nacionales como Promesur (Andalucía), Inmeca (Asturias), Euskal Forging (País Vasco), Zfoam (Aragón) y Garsán (Galicia). En conjunto, estas firmas integran una extensa red que no sólo contribuye a la producción sino también al mantenimiento y sostenimiento del ciclo de vida de los vehículos.

El programa Hunter representa la nueva generación de vehículos de combate de infantería (IFV) desarrollados sobre la plataforma ASCOD. Letonia adquirió 84 unidades -divididas en dos contratos de 42 firmados en 2025- dentro de un plan estratégico para modernizar sus fuerzas terrestres y fortalecer su capacidad operativa en el flanco oriental de la OTAN.

Además, un tercer contrato cubre el soporte integral y el mantenimiento de la flota hasta el año 2037, asegurando la continuidad del servicio y el respaldo logístico a largo plazo.

La producción y ensamblaje principal se realiza en Trubia, mientras que desde Alcalá de Guadaíra se lideran las actividades de soporte y producción de subsistemas críticos.