Suecia se suma a otros países nórdicos en la modernización de su artillería de largo alcance y preparación para operaciones conjuntas regionales.

Esta venta refuerza la capacidad militar de Suecia y su interoperabilidad con la OTAN, ante la amenaza rusa en el Báltico y el Ártico.

EEUU aprueba la venta a Suecia de 20 sistemas M142 HIMARS y municiones GMLRS por 856 millones de euros.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha aprobado una posible venta militar extranjera a Suecia valorada en 856 millones de euros, que incluye veinte sistemas M142 HIMARS y municiones guiadas de largo y medio alcance.

La operación, notificada por la Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa (DSCA), refuerza los lazos de defensa entre Washington y Estocolmo y apunta a fortalecer el flanco norte de la OTAN, frente a la siempre presente amenaza rusa.

El paquete solicitado por Suecia incluye misiles tácticos ATACMS M57, pods de cohetes GMLRS en distintas configuraciones —tanto unitarias como de alcance extendido—, además de sistemas de comunicación, datos tácticos y equipamiento logístico.

Washington sostiene que la venta reforzará la capacidad de Suecia para afrontar amenazas actuales y futuras, a la vez que mejorará su interoperabilidad con las fuerzas aliadas.

El acuerdo forma parte de la estrategia de Estados Unidos para reforzar la cooperación con sus aliados nórdicos y garantizar la estabilidad en el norte de Europa. El programa estará liderado por Lockheed Martin, fabricante de los sistemas HIMARS.

Los sistemas M142 HIMARS son lanzacohetes múltiples de alta movilidad montados sobre camión, diseñados por Estados Unidos para efectuar ataques de precisión a media y larga distancia.

Cada vehículo puede disparar seis cohetes guiados GMLRS de 227 mm o un misil táctico ATACMS, lo que le permite alcanzar objetivos desde varias decenas hasta unos 300 kilómetros, según la munición empleada.

La aprobación llega en un contexto geopolítico marcado por la integración plena de Suecia en la OTAN, tras décadas de neutralidad.

Presencia en la OTAN

Desde su adhesión a la Alianza en 2024 —y la invasión rusa de Ucrania en 2022—, Estocolmo ha acelerado una profunda modernización de sus capacidades militares.

Los HIMARS, utilizados con eficacia por Ucrania en el campo de batalla, representan una herramienta clave para reforzar la capacidad de disuasión del norte europeo, especialmente ante el incremento de la actividad militar rusa en el mar Báltico y el Ártico.

Con esta adquisición, Suecia se suma al grupo de países nórdicos —como Finlandia, Noruega y Dinamarca— que están reforzando sus medios de fuego de largo alcance y su preparación para operaciones conjuntas regionales.

La interoperabilidad en el uso de sistemas como el HIMARS es una prioridad para la OTAN, que busca consolidar una cobertura de artillería avanzada desde Islandia hasta los Estados bálticos.

Analistas consideran que el acuerdo, además de su alcance táctico, tiene un claro mensaje estratégico de disuasión: Estados Unidos consolida su compromiso con la defensa colectiva en el norte de Europa, mientras Suecia se posiciona como pieza clave en la arquitectura de seguridad del Báltico.