La OTAN vuelve a derribar un misil iraní sobre Turquía con colaboración de la batería Patriot de España

La batería Patriot que el Ejército de Tierra tiene desplegada en Adana, al sur de Turquía, ha vuelto a participar en el derribo de un misil iraní lanzado contra el territorio de Ankara. Según han confirmado a EL ESPAÑOL desde el Ministerio de Defensa, la unidad española ha realizado el "seguimiento" del proyectil, lo que ha permitido su destrucción.

De esta manera, las defensas aéreas de la OTAN en el Mediterráneo oriental han derribado un segundo misil balístico lanzado desde Irán que entró en el espacio aéreo de Turquía, según informó el lunes el Ministerio de Defensa turco.

En el primer ataque, que tuvo lugar el pasado miércoles, los militares españoles al frente de la batería Patriot también colaboraron en su derribo aportando información de la trayectoria del cohete, según detalló posteriormente la ministra Margarita Robles.

En un comunicado, el Gobierno turco ha detallado este lunes que algunas piezas de munición han caído en la provincia suroriental de Gaziantep y que no se han registrado víctimas en el incidente.

En la actualidad, el escudo antimisiles de la OTAN sobre Turquía combina, al menos, tres piezas clave: la batería Patriot española desplegada en Incirlik (Adana), que ha participado en la localización y seguimiento del proyectil iraní, sensores/radares aliados integrados en la red de mando y control de la OTAN y un destructor estadounidense con sistema Aegis y misiles SM‑3 en el Mediterráneo oriental.

Turquía se ha convertido en uno de los puntos más sensibles del escudo aliado frente a Irán, con varias infraestructuras militares críticas dentro del alcance de la práctica totalidad de los misiles balísticos y de crucero iraníes. En un escenario de escalada, sería al mismo tiempo primera línea de alerta y potencial blanco.

En el sur del país, la Base Aérea de Incirlik opera como plataforma esencial del flanco sur de la Alianza y alberga armamento nuclear táctico estadounidense en el marco del programa de reparto nuclear, lo que la sitúa en la cúspide de cualquier lista de objetivos de alto valor.

Desde sus pistas despegan y se sostienen buena parte de las operaciones aéreas aliadas en el Mediterráneo oriental y Oriente Próximo, multiplicando su peso militar y político.

Desde 2015, España refuerza ese escudo con una batería Patriot, una pieza clave de la defensa antimisiles en el flanco sur y protección esencial para los cerca de dos millones de civiles de la región.

El papel de Torrejón de Ardoz

El Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de la OTAN, con sede en la base aérea de Torrejón de Ardoz, tiene un papel clave en la defensa antiaérea de la OTAN.

Conocido por sus siglas en inglés CAOC, se trata de instalaciones esenciales para el escudo antimisiles de la OTAN, más concretamente en la franja sur europea que va desde las islas Canarias y Azores hasta la propia Turquía, manteniéndose siempre por debajo de los Alpes.

En esta extensa región del globo, el CAOC de Torrejón se encarga de gestionar el paraguas antimisiles y antiaéreo, obteniendo un papel clave como enlace entre los sistemas de detección y los efectores destinados a neutralizar las amenazas.

El CAOC obtiene en tiempo real la información de todos los radares y sensores dispuestos en su área de control y, cuando se detecta una amenaza, quien da la orden de interceptarla empleando los medios necesarios según su naturaleza.

En el caso de los misiles iraníes contra Turquía, el radar de la batería Patriot española -junto con otros sistemas desplegados en la zona- ha enviado información al CAOC de Torrejón, que posteriormente ha dado la orden de interceptarlo. En el primer ataque, esta responsabilidad recayó en un destructor estadounidense.